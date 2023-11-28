Epson, fotoğraf yazıcısı SC-P5300’ü tanıttı

Epson, profesyonel fotoğrafçıların ve güzel sanatlar kullanıcılarının yüksek üretim ve kalite taleplerini karşılamak için yeni yazıcısını tanıttı. 17 inçlik fotoğraf yazıcısı SC-P5300, sanat eserleri ve fotoğrafları daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve detaylı bir şekilde yazdırıyor. Renk doğruluğu ve baskı kalitesiyle sanatçılara ve fotoğrafçılara yaratıcılıklarını sınırlamadan hayata geçirme özgürlüğü sağlıyor

Epson, 17 inçlik yeni fotoğraf yazıcısı SC-P5300 modelini tanıttı. Profesyonel fotoğrafçılar ve güzel sanatlar kullanıcılarının yüksek üretim ve kalite beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılamak üzere tasarlanan model, sanat eserleri ve fotoğrafları daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve detaylı bir şekilde yazdırıyor. Üstün renk doğruluğu ve baskı kalitesi sunarak sanatçılara ve fotoğrafçılara yaratıcılıklarını sınırlamadan eserlerini hayata geçirme özgürlüğü sağlıyor.

Epson SC-P700/P900’ün ileri teknolojisini Epson SC-P5000’in tanınmış esnekliği ve üretim kapasitesiyle birleştiren SC-P5300’ün piyasaya sürülmesi, Epson’un 17 inç profesyonel fotoğraf ve ince fotoğraf alanındaki lider konumunu daha da pekiştirecek.

Kimin için ideal?

Profesyonel fotoğrafçıların, güzel sanatlar kullanıcılarının, tasarım ajanslarının ve fotoğraf perakende mağazalarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan SC-P5300, optimize edilmiş renk gamı ve UltraChrome ile birlikte Epson’un Micro Piezo baskı kafası teknolojisinin tutarlılığı ve doğruluğu sayesinde olağanüstü görüntü kalitesi vadediyor. Yazıcı aynı zamanda en yüksek siyah yoğunluğunu sağlamak için siyah geliştirilmiş kaplama (BEO) ve karbon siyahı modunun yanı sıra gelişmiş kontrast, daha iyi tonlama ve parlak medya üzerindeki karanlık alanlarda daha az bronzlaşma sunuyor.

Dokunmatik ekranla çalışıyor

SC-P5300 ayrıca üretim kağıt kaseti, entegre rulo ünitesi, otomatik kesme sistemi ve zamandan ve mürekkepten tasarruf etmek amacıyla farklı ortam yüzeyleriyle kullanıma yönelik özel bir MK/PK kanalı dahil olmak üzere farklı ortamları yüklemenin dört yolunu sunuyor. SC-P5300 tamamen Wi-Fi özellikli çalışıyor. İşlemler, SC-P7/9500 ile başarıyla tanıtılan sezgisel 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran aracılığıyla yönetiliyor. Epson Cloud Solution PORT(ECSP), Epson’un tüm en yeni yazılımlarıyla birlikte, yazıcı filosu yönetimini, üretkenliğini ve kontrolünü geliştirmek için de destekleniyor.