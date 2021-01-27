Fotoğraf Baskısında Orijinal Mürekkep Neden Önemli?

Kaliteli ve uzun ömürlü renklere sahip bir fotoğraf çıktısı alabilmek için birçok faktör bulunuyor. Bunların arasında en önemlisi kullanılan sarf malzemenin kalitesi ve güvenirliği.

Baskı teknolojileri ve sarf malzemeleri gelişirken fotoğraf baskısına verilen önem de gün geçtikçe artıyor. Tüketici artık çektiği fotoğrafı dijital depolama cihazlarında tutmak istemiyor. Fotoğraf albümü hazırlamak artık tekrar moda. Bunun yanı sıra profesyonel fotoğrafçı ve sanatçılar için de fotoğraf baskısı önemli bir konu. Bu doğrultuda Epson’un fotoğraf baskısına özel geliştirdiği pigment mürekkepler fotoğraf üzerinde 100 yıl dayanacak şekilde tüketiciye sunuluyor. Epson, geliştirdiği teknolojilerde her zaman tüketicinin beklentilerini göz önünde bulundurmaya ve ürünlerini geliştirmeye çalışıyor.

Kaliteli ve uzun ömürlü renklere sahip bir fotoğraf çıktısı alabilmek için birçok faktör bulunuyor. Bunların arasında en önemlisi kullanılan sarf malzemenin kalitesi ve güvenirliği. Kullanılan kâğıdın seçimi mürekkep emilimini ve doğru renk tonlarını yansıtabilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra üzerine işlenecek mürekkebin fazlaca renk sapmasına sebep olmaması gerekiyor. Kullanılan baskı makinesi markasının cihaza özel ürettiği- ki burada renk kalibresi ve ayarları o makineye göre yapıldığı göz önünde bulundurulursa- orijinal mürekkep kullanımı ciddi önem taşıyor.

Yazıcılarda orijinal olmayan sarf malzemelerini kullanmak maliyet artışı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüketicilerin farkında olmadan aldığı orijinal olmayan diğer bir ifade ile sahte mürekkepler, fotoğrafta doğru renk konusunun çok uzağında kalırken diğer taraftan yazıcıları kullanılamaz hale getiriyor. Bu nedenle mürekkebin orijinal olduğundan emin olmak veya satın alınan kaynağı tanımak önem kazanıyor.

Baskı teknolojileri geliştikçe, kullanıcılara daha ucuza ürün satmak için pazara giren mürekkep ve kartuş üreticileri artıyor. Ancak kullanıcılar, orijinal olmayan bu ürünleri tercih ettiklerinde, aslında düşündüklerinden çok daha pahalı bir çözümü satın alıyorlar.

Sahte Mürekkep Nasıl Zarar Veriyor?

Sahte sarf malzemesi kullanımının fotoğraf baskısında ve kullanılan cihazlarda yol açacağı zararlar şöyle sıralanabilir:

İşiniz yarım kalabilir

Orijinal olmayan mürekkep kullanan tüketiciler, aldıkları baskıların Epson garantisinde olmaması riskini de beraberinde satın alıyor. Özellikle fotoğraf gibi baskı kalitesinin ön planda olduğu çıktılarda yanlış renk sunumu ve orantısız mürekkep dağılımı can sıkıyor. Baskı kalitesinin önemli olduğu bir işte risk de büyük oluyor.

Örneğin bastırdığınız fotoğraftaki siyah ve gri tonları istediğiniz gibi alamayabilir veya baskılarınız lekeli çıkabilir. Bu bir fotoğrafçı için maliyet açısından tam bir kâbus haline geliyor.

Garanti dışında kalabilirsiniz

Epson’un tanklı yazıcıları, ücretsiz üç yıl garantiyle geliyor. Ar-Ge’ye günlük 1.3 milyon dolar yatırım yapan Epson, teknolojisine güveniyor ve ürünlerine 3 yıl garanti veriyor. Ancak orijinal olmayan mürekkep kullanıldığında cihazlar garanti kapsamı dışında kalabiliyor ve kullanıcıya ciddi maliyet çıkabiliyor. Yani orijinal alan kendini de garantiye alıyor.

Şişenin yarısı boş

Orijinal mürekkeplere kıyasla sahte mürekkeplerin iki kat sık değiştirilmesi gerekebilir. Çünkü şişenin ne kadar dolu geleceği ve verimi tahmin edilemez. Bu da, orijinal dışı sarf malzemelerini kısa vadede karlı gibi görünse de orta ve uzun vadede daha maliyetli bir çözüm haline getirir.

Kaç sayfa basacağı sürprizdir

Epson, bir mürekkep şişesinin kaç adet baskı alacağına dair bilgiyi uluslararası denetim kurumlarının testleriyle garantiler. Buna karşılık orijinal olmayan şişelerdeki mürekkeplerin kaç sayfa basacağı ise Epson garantisi altında değildir. Baskı adedi garanti olmayan bu mürekkepler orijinal mürekkeplerin baskı sayısının yanına bile yaklaşamaz.

Çevreye de zarar veriyor

Orijinal olmayan mürekkep, daha çok atık çıkarır. Neden mi? Çünkü daha sık değiştirmeniz gerektiğinde daha fazla şişe kullanırsınız. Bu da daha fazla çöp demek. Yani aslında siz mürekkep şişesiyle işinizi bitiriyorsunuz ama o malzemeler hayatınızda çevre kirliliği olarak varlıklarını devam ettiriyor.

Orijinal Mürekkebi Ayırt Etmenin Yolları

Orijinal olmayan sarf malzemeleri, orijinal mürekkeplerden daha ucuza satıldıkları için daha cazip algılanıyorlar. Peki bu mürekkepleri orijinalinden ayırmak zor mu? Aslında biraz araştırma ve incelemeyle kolayca ayrılabileceğini görebilirsiniz:

Fiyatı şaşırtıcı derecede uygunsa dikkat:

İlk etapta orijinal olmayan tüm mürekkep ve tonerler kendilerini satış fiyatlarıyla ele veriyorlar. Sıklıkla online ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bu ürünler birbirleriyle olan rekabet sebebiyle orijinal ürünlerin çok altında rakamlarla yer buluyorlar. Yani fiyatlar gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir. Bazı zamanlarda e-ticaret sitelerinde kampanyalar olabilir. Ancak bu noktada da indirim oranlarının çok uçuk olmamasına dikkat etmek gerek.

Yetkili satıcıdan alınmalı:

Orijinal olmayan ürün satıcıları genellikle yüzde 100 orijinal gibi başlıklarla satış yaparlar. Tüketicinin bu farkı anlaması neredeyse imkansızdır bu nedenle sadece Epson’un yetkili satıcılarından sarf malzemesi almanızı tavsiye ederiz.

Kilit nokta ambalaj:

Orijinal olmayan mürekkep satıcıları, ambalajlarına da ancak mürekkepleri kadar özen gösterirler; daha fazlası değil. Siz de bu noktayı kullanarak satın almayı düşündüğünüz mürekkebin orijinal olup olmadığını kısa bir incelemeyle anlayabilirsiniz:

Soluk marka logosu

Mürekkep yuvalarında çekme şeridi mührünün olmaması

Ambalajda/şişede/kartuşta gözle görülür hasar

Mürekkep veya toner tozu sızması

Güvenlik mührünün üreticinin belirttiği şekilde açılmaması

Kutu üzerindeki yazılarda baskı ve yazım hataları

Taklit ürünlerde marka adına bir harf eklenmesi veya çıkarılması

Hologramsız ambalaj. (Orijinal mürekkep kutularının üzerinde kabartmalı hologramlar bulunur. Yetkili satış kanalları hologramlı ürünler satarlar.)

Nereden almalı:

Tüketicilere ürünlerin kutulu olduğundan emin olmaları, kutuların üzerindeki kabartmalı hologramları kontrol etmeleri ve yetkili satış kanallarından ve perakende mağazalarından alışveriş yapmaları öneriliyor.

Orijinal Sarf Malzemeleri Neden Sağlıklı?

Epson, global felsefesi doğrultusunda tüm ürünlerinde olduğu gibi kendi tesislerinde üretilen mürekkepleri de çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretiyor. Mürekkepler tüm yasal sağlık kontrollerine göre test ediliyor ve MSDS yani Malzeme Güvenlik belgeleri kamuya açık olarak paylaşılıyor.

Orijinal olmayan bir mürekkep tercih edildiğinde ise aslında paketlenmiş farklı bir marka satın alınıyor. Asıl üreticinin kim ve hangi ortamda ürettiği, mürekkebin içeriğinde hangi şartların sağlandığı belirsiz hale geliyor.

Orijinal olmayan ürünler neler yaşatır?

Yazıcınız arızalanabilir

Garanti kapsamı dışında kalabilirsiniz

Baskınızda kötü sonuçlar alırsınız

Sorunları çözmek için zaman harcarsınız

Orijinal olmayan sarf malzemesi size tasarruf değil zarar ettirir

Verimsiz mürekkeple baskı işiniz hiç beklemediğiniz bir anda yarıda kalır

Orijinal ürün ne kazandırır?