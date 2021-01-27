Anılar hafıza kartında kalmayacak!

Baskı maliyeti düşünce albümler geri döner mi?

Amatör ya da profesyonel hiçbir fotoğrafçı, fotoğraflarının hafıza kartında veya bulutta veri yığını olarak kalmasını istemez. Artık evlerde eski albüm alışkanlıkları azalsa da profesyonel fotoğrafçılar için baskı hala çok önemli. Bir fotoğraf tutkunu için ‘o an’ın objektiften baskıya dönüşmesi paha biçilemez. Şimdiye kadar kalite ve maliyet sorunu nedeniyle ertelenen fotoğraf baskısı yeni teknolojilerle daha erişilebilir hale geldi. İlk alımda bile fotoğraf yazıcıyla 1.800 fotoğraf basmak mümkün.

‘Nerede o eski karanlık odalar’ demesek de fotoğraf baskısına olan ilginin maliyetler nedeniyle düştüğünü kabul etmek gerek. Amatör ya da profesyonel hiçbir fotoğrafçı, fotoğraflarının hafıza kartında veya bulutta kalmasını istemez. Artık evlerde eski albüm alışkanlıkları azalsa da profesyonel fotoğrafçılar için baskı hala çok önemli. Bir fotoğraf tutkunu için ‘o an’ın objektiften baskıya dönüşmesi paha biçilemez. Şimdiye kadar kalite ve maliyet sorunu nedeniyle ertelenen fotoğraf baskısı yeni teknolojilerle daha erişilebilir hale geldi.

Epson’un fotoğraf baskı ürün ailesinin önde gelen oyuncusu EcoTank L805 bu soruna çözüm olmak konusunda iddialı. Dahili mürekkep tankı sayesinde A3+ boyutuna kadar yaklaşık 1.800 adede kadar fotoğraf baskısı yapabiliyor. Kolay doldurma için dahili mürekkep tankı ve 70 ml’lik mürekkep şişeleri ile birlikte gelen L805, ultra düşük maliyette yüksek kaliteli ve 6 renkli fotoğraf baskısı imkanı sunuyor. Her defasında parlak baskılar sunan orijinal Epson mürekkebiyle profesyonel kalitede baskı elde ediliyor. Epson’un orijinal mürekkepleri temiz oda ortamında üretiliyor ve rakipsiz kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan Epson’un Micro Piezo baskı kafası teknolojisiyle çalışmak üzere optimize ediliyor.

Yüzde 90’a kadar tasarruf imkanı

EcoTank L805, ilk alımda gelen dahili şişe setiyle A3+ boyutuna kadar yaklaşık 1.800 adede kadar fotoğraf baskısı yapabiliyor. Entegre yüksek kapasiteli mürekkep tankıyla sorunsuz baskı sağlarken günlük baskı maliyetini yüzde 90’a kadar azaltıyor. 6 renkli mürekkepler, CD/DVD’ler gibi yüzeylerde bile hızlı, güvenilir ve kaliteli fotoğraf baskısına olanak sağlıyor. Ayrıca fotoğraf başına 12 saniyelik baskı hızıyla dikkat çekiyor.

Garantisi 3 yıla çıkıyor

Epson Connect ile Wi-Fi bağlanabilirlik özelliği dünyanın her yerinden akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar üzerinden baskıyı kolaylaştırıyor. Kompakt ve alandan tasarruf sağlayan tasarımı, yazıcıyı istediğiniz yere yerleştirmenize olanak sağlıyor. 2 yıl üretici garantisiyle verilen yazıcı promosyonlarla 3 yıla kadar uzatılabiliyor. Hızlı mürekkep doldurma teknolojisi ise mürekkep tankının temiz bir şekilde tekrar değiştirilmesini kolaylaştırıyor.

Micro Piezo efsanesi

Epson, geliştirdiği Micro Piezo damlatma teknolojisiyle kalite ve maliyet tasarrufunu bir araya getirdi. Baskı işleminde ısı kullanılmadığından piezo kafaların iç yapıları çok daha uzun süre çalışıyor. Epson bu avantajı kullanarak PrecisionCore Piezo yazım kafalarını yedek parça statüsünde tutarak iki yıl standart garanti altında kullanıcılarına sunuyor.