İnceleme: Epson EcoTank L8050

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraf baskısı konusunda tüm fotoğraf severlerin yakından tanıdığı Epson, uzun yıllardır bu alanda hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için çözümler sunuyor. Farklı alanlardaki yaratıcı baskı ihtiyacını yeni geliştirdiği teknolojiler ile karşılıyor.

Baskı ihtiyacınızın ne olduğuna karar verdikten sonra Epson ürün ailesi içerisinde size en uygun fotoğraf yazıcısını bulmanız bu açıdan hiç de zor değil. Son dönemlerde yaratıcı baskı ihtiyacı konusunda da birçok yeni yazıcı modeli geliştiren Epson, EcoTank sistemiyle mürekkep tasarrufu da sağlıyor. Biz de Epson’un 6 renkli ve düşük baskı maliyetli yazıcısı olan EcoTank L8050 modelini sizler için inceledik.

Hızlı ve kullanım özellikleri açısından oldukça zengin olan bu 6 renkli mürekkep püskürtmeli A4 fotoğraf yazıcısı, düşük maliyetle yüksek hacimli, sorunsuz baskılar almanızı sağlıyor. Daha çok fotoğraf hobisi ve ev kullanımları için önerebileceğimiz Epson EcoTank L8050 yazıcı modelinin öne çıkan özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

Yazıcının detaylarına bakmadan önce size küçük bir tavsiyem olacak. Çektiğiniz fotoğraflarınız arasından en sevdiklerinizi bastırın, basın, hediye edin, duvarlarınızı süsleyin. Özellikle hatıra fotoğraflarınıza ayrı bir önem verin. Çünkü bunlar geri dönüşü olmayan en değerli anılarınızı oluşturuyor.

İncelediğimiz Epson EcoTank L8050, fotoğraf başına düşük maliyeti, hızlı ve kartuşsuz mürekkep püskürtmeli yapısı ile yüksek hacimli A4 fotoğraf baskısı için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. L8050, kompakt tasarımı, daha kolay mürekkep doldurma için öne bakan mürekkep tanklarıyla fotoğraf severlere alandan tasarruf sağlayan ve kullanımı kolay bir çözüm sunuyor. Geniş kâğıt uyumluluğu ile kimlik kartları, CD’ler ve DVD’lere bile baskı yapabiliyor.

Bildiğiniz gibi yazıcı teknolojilerinde yapılan geliştirmeler sonunda hem daha hızlı hem de daha uygun baskı maliyetli yazıcı modellerini görüyoruz piyasada. Fotoğraf yazıcısı dendiğinde ise Epson’un bu konuda uzun yıllardır pazarın en önemli aktörlerinden biri olduğunu söylememiz gerekiyor. İş alanınız ve almak istediğiniz fotoğraf baskı boyutuna göre Epson yazıcı ailesinde onlarca farklı model karşımıza çıkıyor. Profesyonel fotoğraf baskıları alanında ise SureColor yazıcı ailesini incelemenizi öneririm.

Yüksek kapasiteli 6 renkli mürekkep tankına sahip olan incelediğimiz EcoTank L8050 yazıcı, daha çok ev kullanımı ve hobi amaçlı uygun bir model olarak öne çıkıyor. Yazıcı, 70 ml’lik mürekkep şişeleri ile dolduruluyor. Böylece kağıt boyutuna göre yüzlerce, hatta binlerce baskı alınabiliyor. Hızlı kilitlenen şişelere ve damlatmayan nozüllere sahip entegre mürekkep tankı sistemi, ayrı mürekkep şişelerini kullanarak hızlı ve kolay yeniden doldurma sağlıyor. Mürekkep tankı bölümü yazıcının ön kısmına yerleştirilmiş. Bu kompakt tasarım, tekrar doldurma için kolay erişilmesini ve mürekkep seviyelerinin açık bir şekilde görülmesini sağlıyor.

L8050 modelinde öne çıkan EcoTank sistemi sayesinde sık sık kartuş değiştirmeyeceğiniz için hem para hem de zaman tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Böylece harika fotoğraflar çekmeye odaklanabilirsiniz.

Isısız teknolojisi sayesinde bu EcoTank yazıcı ile enerji tüketiminde de tasarruf sağlanıyor. Epson’un çevreye duyarlı pek çok önemli çalışması bulunuyor. Isıyı kontrol altına almanın çevre üzerindeki etkileri üzerine de araştırmalar yapan Epson, enerji tüketimini düşürmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor.

EcoTank L8050, mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan baskı almayı kolaylaştıran güvenilir kablosuz fotoğraf baskısı sunuyor. Yazıcıyı incelerken hem cep telefonundan hem de bilgisayardan kablosuz olarak kolayca bağlanarak baskılar alabildim. Epson Smart Panel uygulamasında istediğiniz özelleştirmeler ve ayarlar da kolayca yapılabiliyor. Tabi Photoshop gibi görüntü işleme yazılımlarıyla da istediğiniz gibi baskı alınabiliyor.

Bir fotoğraf yazıcısı kullandığınızda uyumlu olan fotoğraf kağıtları da sizi yakından ilgilendiriyor tabi… Sadece standart kağıtları değil, farklı çeşit ve kalınlıklardaki fotoğraf kağıtlarını da kullanmak isteyebilirsiniz. L8050 modelinde farklı çeşitlerde ve boyutta pek çok fotoğraf kağıdı kullanılabiliyor. Burada unutulmaması gereken nokta mutlaka uyumlu fotoğraf kağıtlarını kullanmanız olacaktır.

Sonuç olarak 6 renkli, pigment bazlı A4 fotoğraf yazıcısı olan Epson EcoTank L8050, yumuşak ton geçişleri, daha derin ve daha doğal siyahlar, ayrıntılı yüksek kontrastlı görüntüler ve doğal cilt tonları olan gayet iyi fotoğraf baskıları sunabiliyor.

Epson EcoTank L8050 Youtube inceleme videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.