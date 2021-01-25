Leica Oskar Barnack Ödülü’nün 40. yıldönümünü kutlayan kutlamaların bir parçası olarak Leica Camera AG, Leica M10-P’nin özel bir tasarımını tanıttı. Bu yeni versiyon, M10-P “Reporter” (Muhabir) adını taşıyor.

Bu yeni ve sağlam model, en zorlayıcı şartlara uygun, ödün vermeyen bir röportaj kamerası… Şirketin tarihi boyunca birçok Leica kamerası, basın ve röportaj fotoğrafçılarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirildi.

Koyu yeşil, özellikle çizilmeye karşı dayanıklı kaplaması ve Kevlar kamera kaplamasıyla Leica M10-P ” Reporter “, zamanımızın en dikkat çekici röportajlarının çoğunun oluşturulduğu son derece zorlu koşulları akla getiriyor. Kevlar, balistik koruyucu giysi üretiminde sıklıkla kullanılan sentetik bir elyaftır. Doğal UV ışınlarına maruz kaldığında, kameranın vücut zırhı kademeli olarak üst ve taban plakasıyla aynı renge dönecektir. Zırhın elmas örgülü dokusu “Reporter”i özellikle kavrayıcı ve tutması rahat hale getirir. Kameranın tüm gravürleri açık yeşille kaplanmıştır, bu da siyah kaplamalı kameralarda geleneksel olarak kullanılan beyaz kaplamalardan daha göze çarpmayan bir etkiye neden olur. Teknik özellikleri açısından, bu yeni versiyon seri olarak üretilen Leica M10-P ile aynıdır.

Leica M10-P “Reporter” toplam 450 adet üretilerek 8795 dolar gövde fiyatı ile satışa sunulacak.