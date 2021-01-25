İnceleme: Saramonic Lavmicro U3-OP

Yazı: Özkan Günyeli

Herkese merhabalar. Uzun zamandır beklenen ve Saramonic tarafından geliştirilen, DJI Osmo için üretilmiş kablolu mikrofon çözümünden bahsedeceğim. Yeni ürünün adı: Saramonic Lavmicro U3-OP. Gelin bu mikrofonu yakından inceleyelim.

Öncelikle Saramonic markası bildiğiniz üzere ses teknolojileri üzerine doğan ihtiyaçlar için çözümler üreten bir firma. Hal böyle olunca piyasada bulunan tüm ürünlere uygun olarak mikrofon geliştirmek için sürekli ar-ge çalışması yapıyor. Bunlardan birisi de DJI markasının üretmiş olduğu Osmo Pocket ürünü için geliştirdikleri kablolu yaka mikrofonu… Hızlıca 4K çekim yapabilmesi ve tasarımı sayesinde taşınabilme durumunun çok kolay olduğu Osmo Pocket ürününün her kamera gibi bir mikrofona ihtiyacı oluyor. Saramonic Lavmicro U3-OP model mikrofonun kablo boyundan bahsetmek gerekirse 2 metrelik bir uzunluğu var. Bu halde bir mikrofonu kullanmak oldukça kolay ve rahat oluyor. Vlog çekimlerinizde, sokak röportajlarınızda ve canlı etkinliklerinizde etkili bir sesi karşı tarafa iletmek her zaman çok önemlidir. Saramonic Lavmicro U3-OP’nin en güzel özelliklerinden birisi de hiçbir adaptöre gereksinim olmadan doğruca DJI Osmo Pocket ürününe TYPE-C üzerinden bağlanabilmesi. DJI Osmo Pocket’ın kendi üzerinde bulunan dahili mikrofonuna göre oldukça fark yaratan bir ses isterseniz işte Lavmicro U3-OP tam size göre bir kablolu yaka mikrofonu.

Her yerden eşit miktarda ses alabilen bu Saramonic mikrofonun en büyük artısı da tak çalıştır olarak nitelendirilmesi. Yani herhangi bir ekstradan güce gereksinim duymadan, kurulum vs yapmadan çalışabilmesi. DJI Osmo Pocket ile sorunsuzca uyumlu çalışan Saramonic Lavmicro U3-OP mikrofonunu dış etkenlerden korumak için kutu içerisinden taşıma çantası ve mikrofonu yakaya tutturabilmek için yaka klipsi de beraberinde geliyor. Mikrofonun ön kısmında bulunan süngeri sayesinde hafif rüzgarlı sesleri yok edebiliyor.

20 gramlık ağırlık barındıran bu mikrofonun taşıması oldukça kolay ve size çekim esnasında hiçbir şekilde yük olmadan rahat bir ses kaydı sağlıyor. Saramonic Lavmicro U3-OP ile DJI Osmo Pocket video kameranızda daha net ve ayrıntılı seslere yer vereceksiniz. Saramonic ürünlerini Türkiye distribütörü Zoom İthalat güvencesi ile anlaşmalı olduğu bayilerden temin edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.