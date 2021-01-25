Samsung, SSD serisinden 870 EVO’yu tanıttı

Samsung’un genel ve profesyonel kullanım için ideal olan yeni SSD sürücüsü 870 EVO, %38 daha yüksek rastgele okuma performansıyla günlük işlemleri daha da hızlandırırken %30 iyileştirilmiş sürdürülebilir performansı sayesinde SSD dayanıklılığını da artırıyor.

Samsung Electronics, SSD serisine eklediği en son SATA çözümü 870 EVO SSD’yi piyasaya sürdü. Bu yeni sürücü, sınıfının en üst düzey performansıyla güvenilirliği bir araya getiriyor ve genel PC kullanıcılarından BT profesyonellerine uzanan geniş bir tüketici yelpazesini hedefleyen, tüm ihtiyaçlara yönelik bir depolama çözümü sağlıyor.

Samsung 870 EVO, markanın en son sürüm V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, sırasıyla 560 ve 530MB/s olmak üzere en yüksek SATA sıralı okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Geniş değişken SLC arabelleğin kullanıldığı sürücüde yer alan Akıllı TurboWrite teknolojisi, en yüksek performans düzeylerinin korunmasını sağlıyor. 870 EVO ayrıca bir önceki 860 modeliyle karşılaştırıldığında, rastgele okuma hızında yaklaşık %38 oranında iyileştirmeye sahip. Bu sayede, çoklu görevlerde, web gezintisinde veya PC’nin başlatılması esnasında daha iyi kullanıcı deneyimleri sunuyor.

Depolama bellek teknolojilerindeki yüksek deneyim ve uzmanlığı sayesinde Samsung, tüm SSD bileşenlerini kendi bünyesinde geliştirerek bütün parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak 870 EVO, 869 EVO ile karşılaştırıldığında yüzde 30 daha yüksek sürdürülebilir performans sunuyor. 870 EVO her model için sunulan TBW değerlerine kadar veya 5 yıl sınırlı garanti ile geliyor.

Sıra dışı performansının ve güvenilirliğinin yanında 870 EVO birçok bilgi işlem cihazı ve en güncel PC özellikleriyle geniş ölçüde uyumluluk gösteriyor. Sürücü, 2,5 inç SATA arayüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde 870 EVO, Windows’un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu da sağlıyor.