ASUS, güçlü performansa sahip Mini PC PB61V modelini duyurdu. Son derece kompakt yapıdaki model, ofis işleri, toplantı odaları, perakende mağaza bilgi noktaları, kütüphaneler ve dijital tabelalar gibi geniş bir kullanım alanında esneklik, genişletme olanağı ve performans sunuyor. Mini PC PB61V gücünü masaüstü sınıfı 10. Nesil Intel Core işlemciler ve hızlı DDR4 2933 MHz belleklerden alıyor.

Temelinde Intel Core i7 ve i5 işlemciler bulunan Mini PC PB61V, yoğun işlem gücü gerektiren görevlerin bile üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. 64 GB’a kadar hızlı DDR4 2933 MHz bellekler aynı anda daha fazla iş halledebilmek için performansı daha da artırıyor. Bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 SSD ve bir adet 2,5 inç HDD’den oluşan çifte depolama tasarımı ise hızlı veri aktarımı ve yüksek depolama kapasitesinin mükemmel bir karışımını sunuyor.

Mini PC PB61V; ön panelde iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet USB-C 3.2 Gen 2 Type-C, arka panelde ise dört adet USB 3.2 Gen 1 girişiyle hızlı ve kullanışlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Bunlara ek olarak sunulan yapılandırılabilir girişte ise kullanıcıların ihtiyacına bağlı olarak HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort veya LAN bağlantı noktasına yer verilebiliyor.

Entegre Intel UHD Graphics 630 ile gelen ASUS Mini PC PB61V, etkileyici 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. İki adet DisplayPort bağlantısı ve yapılandırılabilir giriş ile birlikte PB61V, çalışma alanını kolaylıkla üç ekrana yayabiliyor.