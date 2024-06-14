MateBook X Pro, MateBook 14 ve MatePad 11.5S

HUAWEI, teknoloji dünyasında yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. HUAWEI, MatePad 11.5S, yeni MateBook X Pro, MateBook 14 cihazlarını piyasaya sürüyor. Her biri kendi segmentinde öne çıkan bu ürünler, HUAWEI’nin üstün mühendislik ve tasarım anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

HUAWEI MatePad 11.5S: PaperMatte Teknolojisi ile Devrim Niteliğinde Bir Ekran Deneyimi

HUAWEI’nin yeni MatePad 11.5S tableti, PaperMatte teknolojisi ile göz alıcı bir görüntü kalitesi ve konfor sunuyor. 11,5 inç ekranı, 2800 x 1840 çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızı ile net ve canlı görüntüler sağlarken, PaperMatte teknolojisi ekran parlaklığını azaltarak göz yorgunluğunu minimuma indirerek kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile çoklu görevlerde üstün performans sergileyen MatePad 11.5S, 8.800 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı yaratıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılar kısa sürede tabletlerini tekrar kullanıma hazır hale getirebiliyorlar.

Yeni HUAWEI MateBook X Pro: Hafiflik ve Performansın Yeni Standardı

HUAWEI’nin en yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, süper şık bir gövdede üstün performans sağlamak için yenilikçi teknoloji, estetik tasarım ve akıllı deneyimi bir araya getiriyor. Sadece 980 gram ağırlığında ve 13,5 mm kalınlığında olan MateBook X Pro, Intel Core Ultra 9 işlemci ile donatıldı. Bu güçlü işlemci, 40W TDP sunarak yoğun görevlerde bile kesintisiz performans sağlıyor.

MateBook X Pro’nun 14,2 inç OLED ekranı, 3.1K çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Yüzde 93 ekran-gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı ile kristal netliğinde görüntüler sunuyor. Ayrıca, HUAWEI X-True Ekran teknolojisi sayesinde renk doğruluğu ∆E<1 olarak fabrikada kalibre edilmiş olarak geliyor.

HUAWEI MateBook 14: Güçlü Performans ve Şık Tasarım

HUAWEI, genç profesyoneller için tasarladığı yeni MateBook 14 ile verimliliği artırmayı hedefliyor. 2,8K OLED dokunmatik ekranı ve 3:2 ekran oranı ile dikkat çeken MateBook 14, sadece 1,31 kg ağırlığında ve 14,5 mm kalınlığı ile taşınabilirlik ve performans arasında mükemmel bir denge sunuyor.

Intel Core Ultra işlemci ile güçlendirilen MateBook 14, 40W TDP sunarak yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz bir performans sağlıyor. Çift Shark Fin ısı dağıtma sistemi ile donatılan dizüstü bilgisayar, 70 Wh batarya kapasitesi ile 19 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.