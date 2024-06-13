TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de…

Yenilikçi teknoloji markası TECNO, fiyat aralığında son derece güçlü amiral gemisi özelliklerine sahip yeni CAMON 30 telefon serisini, Türkiye’de “Her Açıdan Senin Hikayen” temalı özel bir lansman etkinliğiyle duyurdu.

TECNO CAMON 30 Serisi, video ve görüntü oluşturma keyfini yeni zirvelere taşıyan yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Seri, 50MP ana kamera, 50MP Vlog ön kamera, SONY IMX890 Sensör, OIS ve EIS teknolojisiyle kullanıcılarına etkileyici bir deneyim yaşatmaya geliyor. Profesyonel kamera deneyimi ve şık, modern kullanıcılar için modaya uygun tasarımı vurgulayan TECNO CAMON 30 Serisi, gelişmiş ikonik tasarımı, amiral gemisi gücü ve performansıyla dikkat çekiyor. Serinin tüm üyeleri, 6.78 inç AMOLED ekran ve yenilikçi yapay zeka özellikleri ile telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan bu telefonlar, kullanıcılara iki büyük Android güncellemesi (Android 15 ve Android 16) vaat ediyor.

Mobil Fotoğrafçılık Bir Sonraki Seviyeye Ulaşıyor

CAMON 30 Serisi ile TECNO, kullanıcılara hikayelerini en net ve en canlı şekilde yakalama fırsatı sunuyor. İkonik Klasik Yan Eksen Kamera tasarımının ruhunu modern bir akıllı telefonla birleştiren CAMON 30 serisi, fotoğraf tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunarak mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor. CAMON 30 Serisi, yenilikçi yapay zeka destekli özellikleriyle fotoğraf ve video deneyimini zenginleştiriyor. TECNO, yapay zeka tabanlı bir görüntü çipi ile görüntüleme ve kullanıcı deneyiminde çığır açarak kullanıcılarına ‘nihai’ bir deneyim sunuyor ve görsel bir şölen sağlıyor. Seride, video kaydı, sesli asistan uyandırma uyarıları, şarj durumu bildirimleri, kızılötesi uzaktan kumanda durumu ve daha fazlası için bir bildirim olarak işlev gören zarif ve akıllı bir gösterge ışığı bulunuyor, bu da telefona retro bir dokunuş katıyor.

TECNO CAMON 30 Pro 5G Geceye Hayat Getiriyor

50MP ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteği ile donatılan TECNO CAMON 30 Pro 5G, f/1.8 diyafram açıklığı, 1μm piksel boyutu ve 1/1.56 sensör boyutuna sahip SONY IMX890 sensörü ile özellikle düşük ışık koşullarında üstün performans sunuyor.

TECNO CAMON 30 Pro 5G, gündüz çekimlerinde 50MP ultra yüksek çözünürlüklü lensi ile en küçük ayrıntıları bile yakalarken, gece fotoğrafçılığında ise sektör lideri piksel füzyon teknolojisini kullanarak kamerayı bir gece görüş cihazına dönüştürüyor. Gelişmiş optik görüntü sabitleme teknolojisi, gece çekimlerinde bile net ve parlak görüntüler sağlayarak kullanıcıların her anı en yüksek kalitede ölümsüzleştirmesine olanak tanıyor. Cihazın 4K 60fps video kayıt özelliği ile hayatın her anını profesyonel kalitede yakalamak mümkün hale geliyor.

Ön kamera ise 50MP çözünürlüğü, 1/2.76 sensör boyutu ve 0.64μm piksel boyutu ile selfie çekimlerinde öne çıkıyor. Göz takip sistemi ve otomatik odaklama özellikleri, 100 milisaniyelik maksimum odaklama hızıyla her anı net bir şekilde yakalıyor. 4K 60fps video kayıt kalitesi, kullanıcıların vlog’lar ve sosyal medya içerikleri için profesyonel düzeyde videolar oluşturmasını sağlıyor.

Estetik ve Ergonomiyi Birleştiren Seri

TECNO CAMON 30 Serisi, bazalt ve gümüş gri tuz beyazı renk seçeneklerine sahip. Mat cam malzemeden üretilen arka kapak, ışıltılı kumlama işlemi sayesinde ergonomik bir tutuş ve mat bir görünüm sağlıyor. Bu özellik, telefonun parmak izine dayanıklı yüzeyi ile birleşerek kullanıcıların cihazı temiz ve estetik bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

Performans Kaliteli Görüntüyle Birleşiyor

CAMON 30 Serisi, görüntüleme maceraları ve unutulmaz oyun deneyimleri için olağanüstü performans sunuyor. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G çip ile donatılan CAMON 30 Pro 5G, TSMC 4nm çip, amiral gemisi performansı, Imagiq 785 görüntü işleme, olağanüstü verimlilik ve uzun pil ömrü özelliklerine sahip. Serinin CAMON 30 5G ve CAMON 30 modelleri sırasıyla MediaTek Dimensity 7020 5G ve Helio G99 Ultimate Octa-Core yongaları tarafından destekleniyor. CAMON 30 Serisi 512 GB’a kadar depolama alanı ve 24 GB’a kadar bellek (12 GB Genişletilmiş RAM) sunarken, CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G ayrıca yüksek tempolu oyunlar için gelişmiş 9 katmanlı oyun sınıfı soğutma sistemine sahip.

CAMON 30 Serisi kullanıcıları, oyun, video ve müzik için gelişmiş ses ve görsel özelliklerle de duyusal bir şölen yaşıyor, bu da deneyimlerini daha anlamlı hale getiriyor. CAMON 30 Pro 5G, etkileyici 6,78′ 144Hz AMOLED ekranıyla öne çıkarken, tüm Seri CAMON tarihinde ilk kez inanılmaz Dolby Atmos ile donatıldı. Stereo Çift Hoparlörler ile CAMON 30 Serisi, kullanıcıları en sevdikleri filmlerin veya oyunların merkezine yerleştiren büyüleyici bir ses deneyimi sunuyor.

TECNO CAMON 30 Serisi, Social Turbo, AI Image cleaning, AIGC Portrait ve Universal tone teknolojilerini içeren yenilikçi teknolojisiyle yapay zeka çağına damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Güç ve Dayanıklılığın Kombinasyonu

5000mAh kapasiteli batarya ve 70W ultra hızlı şarj desteği, kullanıcıların cihazlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Cihazın pil ömrünü uzatan ve 45 dakikada %100, 15 dakikada %50 şarj edilebilen bu sistem, akıllı şarj, düşük sıcaklıkta şarj, hiper şarj ve AI şarj koruma seçenekleri ile güvenli şarj imkanı sunuyor.