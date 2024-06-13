Canon RF 35mm F1.4L VCM

Bu hibrit lens, yaratıcı içerik üreticilerine yeni sanatsal seviyelere ve medya karması seviyelerine ulaşmak için gereken esnekliği sağlamak üzere geliyor. Yeni tekli lens, iki lens performansı göstererek video çekimi için özel iris kontrol halkasına sahip tek RF prime lensi olarak adından söz ettiriyor. Çekim düzeneği veya ortamı nasıl olursa olsun, her türlü yaratıcı hedefinizi hayata geçirebilmenizi sağlayan bu lens; altın saatler, hatta gece manzarası veya çok düşük ışıklı bir etkinlik anında bile üstün yaratıcı performans garantisi veriyor.

Foto muhabirlerinin ve içerik üreticilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan RF 35mm F1.4L VCM, hızlı Nano USM özelliği ile artık daha da hızlı olan Ses Bobini Motoru (VCM) teknolojisiyle birleştiğinde, sahneler ilerlerken refleksif davranmak için hızlı ve hassas odaklama sağlıyor. Böylece çocuklar veya evcil hayvanlar gibi hareketli konuların hızlı tempolu fotoğraflarını çekmek veya videolarda aksiyonu sorunsuz bir şekilde yakalamak için ideal bir tercih oluyor. Ayrıca florin kaplama kir ve kumun ön tarafa yapışmasını engelleyen hafif tasarımı sahada uzun süre rahat çekim yapılmasını da mümkün kılıyor. Super Spectra ve ASC kaplamalı asferik ve UD lens elemanları sayesinde ise en parlak güneş ışığında bile ışık lekesi ve mercek parlaması endişesi tarih oluyor.

Speedlite EL-10

1,5 saniyelik şarj süresine sahip Speedlite EL-10, hafif, kompakt ve uygun fiyatlı yapısıyla fotoğrafçıların yaratıcılığını arttırıyor. Bağlantılı özel çekim modları, bir dış mekan çekiminde güneş ışığından gölgeye geçmek veya moda çekimi yaparken değişen renk tonlarıyla çalışmak gibi değişen senaryoları destekliyor.

Bununla birlikte 24-105 mm zumlama kapsamı ve çok yönlü güç seviyeleri içerik üreticilerin ışıklandırmalarını kontrol etmelerini sağlarken görüntülere profesyonel ölçekte bir dokunuş ekliyor.