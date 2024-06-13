Canon EOS C400 ve Cine Servo lens

Pazarın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan EOS C400, sinema ve belgesellerden canlı ve sanal yayınlara ve elektronik haber toplama alanına kadar birçok farklı prodüksiyonu desteklemek için özel olarak tasarlanan hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Özellikle EOS R Sistemindeki Canon ürünleri için yepyeni bir dönemi başlatan ilk üst düzey RF mount sinema EOS kamerası olan EOS C400, hem kompakt hem güçlü tasarımının ardındaki donanım yapısıyla da kullanım ve işlem kolaylığı sağlıyor.

16 stop’lu dinamik aralığı, son teknoloji 6K full frame arkadan aydınlatmalı, istifli CMOS sensör (BSI) donanıma sahip EOS C400, üstün görüntü kalitesi sunuyor. Bu sayede yeni bir standart belirleyen EOS C400, kullanıcılarının düşük ışıklı ortamlarda optimum performans elde etmesi için hazırlanmış ve en temiz optik sonuçları üreten Canon’un üçlü temel ISO (Base ISO) teknolojisini ortaya koyuyor.

Canon RF yuva teknolojisini de destekleyen EOS C400; RF prime, zum, hibrit, sinema ve VR gibi çeşitli lenslerle kolayca entegre olabiliyor. Ayrıca sinema EOS sistemine eklenen Dual Pixel CMOS AF II ile film yapımcılarının çok daha iyi otomatik odaklama yapabilmesini sağlayan Canon, yüzde yüz kapsama alanıyla hızlı ve hassas bir performans vaat ediyor. Yeni sistem, özellikle yüksek tempolu çekim koşullarında tek başına çalışırken büyük fayda sağlayan yüz/göz/vücut takibi ve hayvan algılama ve takip gibi avantajlardan da faydalanma olanağı sunuyor.

Yeni Cine Servo lens: CN7x17 KAS T

Canon Cine Servo lens serisinin bir üyesi olan RF veya PL mount olarak sunulan yepyeni CN7x17 KAS T, operasyonel performansı desteklemek, sanal ve VFX iş akışlarıyla uyumluluğu artırmak için tasarlanan ileri düzey güncellemeler içeriyor.

Geniş 7x optik zumlama ve 17-120 mm odak uzaklığına sahip lens; canlı spor ve haber, belgesel, film, uzaktan ve sanal prodüksiyonlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 11 bıçak iris, yumuşak bir şekilde dağılmış vurgular ve ipeksi odak dışı (bokeh) arka planlar üreterek kendine hayran bırakıyor.