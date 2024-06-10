İnceleme: Trexo ProKit V2

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Günümüzde dikkat sürelerinin azaldığını ve izleyicilerin ilgisini çekmenin ne kadar zor olduğu eminim hepiniz görüyorsunuzdur. Video içerik üretiminde ve sinema sektöründe ilginç bir fikrin ortaya çıkması ve bu fikrin hayata geçirilmesi bazen yapılan prodüksiyona göre oldukça yüksek bir bütçe harcamayı gerektirebiliyor. Artık popüler Youtuberlar bile bir ekip halinde çalışıyor ve üretilen içeriklerin kalitesi için yüksek rakamlar harcayabiliyor. Esasında pek çok firma pürüzsüz ve akıcı bir video çekimi için birçok seçenek sunuyor bizlere. Çeşit çeşit gimbal modelleri hem telefonlar hem de fotoğraf makineleri için uzun bir süredir satışta… Peki, pürüzsüz ve akıcı bir video çekimi için slider kullanımını denediniz mi?

Slider’lar, dinamik ve estetik açıdan zengin hareketli çekimler yapmaya olanak tanır. Bu yazımızda, üretim ve tüm ürün geliştirme aşamaları ülkemizde gerçekleştirilen Trexo ProKit V2 ürününden ve Trexo İnovasyon’dan sizlere bahsetmek istiyoruz.

Kısa zamanda yakalanan büyük başarı!

Gimbal ve sinema ekipmanları üzerine çözümler üretmek için kurulan yerli bir girişim olan Trexo İnovasyon, 2015 yılında kurulmuş. Makine mühendisi, yönetmen ve endüstri ürün tasarımcısı üç kardeş tarafından kurulan şirket, pandemiye rağmen kısa zamanda geliştirdikleri ürünlerle hem uluslararası ödüller almış hem de 65 ülkeye ihracat yapabilen bir organizasyon kurmayı başarmış. Kickstarter aracılığıyla iki projelerini hayata geçirdikten sonra tüm dünyada video ve film endüstrisindeki kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran firma, yeni ürün tasarımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Trexo İnovasyon Yöneticisi Serdar Kılıçbay, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ve eşsiz ürünler tasarlayarak, uzmanlaşmış oldukları bu alanda dünya çapında başarılı bir firma olarak büyüme hedeflerinin altını çiziyor. Firmanın ürünlerini Youtuberlar, bloggerlar, vloggerler, fotoğrafçılar gibi hareketli ve dinamik içerikler hazırlayan kullanıcıların yanı sıra ürettikleri ürünleri daha görsel şekilde sunmak isteyen son kullanıcılar da tercih ediyor.

3 Eksenli Hareket Kontrolü

Gelin şimdi inceleme fırsatı bulduğumuz Trexo ProKit V2’yi yakından tanıyalım. Şık bir çanta içerisinde gelen üründe, Trexo Slider XL, 1 adet pan, 1 adet tilt modül, 2 adet taşıma ayağı, L braket, döner tabla ve USB-C şarj kablosu bulunuyor.

Trexo ProKit V2, 3 eksenli detaylı hareket kontrolü yapabilen, taşınabilir büyüklükte olan bir slider modülü. Kutu içerisinden çıkan pan ve tilt modülleri ile ister ikisini aynı anda isterseniz de birini kullanarak farklı çekim senaryolarına uyum sağlayabiliyor. Slider, pan ve tilt modülleri açıldıktan sonra birbirlerine kablosuz olarak hızlıca bağlanıyor. Slider ve pan/tilt modülleri dahili pile sahip. Büyük pil gücü ile uzun saatler çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca gerek duyulduğunda powerbank ile de çalışabiliyor. Trexo Slider mobil uygulamasındaki kamera modunda tek-iki veya üç aksiste yüz takibi yapılabiliyor. Slider ve pan/tilt modüllerini hem cep telefonunuzla hem de fotoğraf makinenizle kullanabilirsiniz. Fotoğraf makinenizle yüz takibi özelliğinden yararlanabilmek için cep telefonunuzu fotoğraf makinenizin üzerine monte edebilirsiniz. Slider hem manuel hem de mobil uygulama ile kullanılabiliyor.

Slider, yatay, dikey ve eğimli olarak kullanılabiliyor. Aynasız, DSLR ve cep telefonlarıyla uyumlu olarak çalışabilen slider ve pan/tilt modülleri hareket ve hız kontrolleri sayesinde istediğiniz akıcılığı yakalamanızı sağlıyor.

Öğrenme Modu

Ürünün en güzel ve belki en önemli özelliklerinden birisi öğrenme modu. Slider menüsünden girip, öğrenme modunu (Learning Mode) açtığınızda önce motorlar serbest bırakılıyor. Ardından slider ve pan/tilt modüllerinin başlangıç ve bitiş noktaları elinizle kolayca ayarlanabiliyor. Slider’ın hareket hızı da yine menüden onaylandıktan sonra makineniz seçtiğiniz başlangıç ve bitiş noktaları arasında hareket ediyor. Bu sayede mobil cihazınıza gerek kalmadan da ürünü kullanabiliyorsunuz.

Slider menüsünde, hareketi tekrar et (Loop), öğrenme (Learning), eğim modu (Incline), timeline, yavaş çekim (SS) gibi ayarlar yapılabiliyor. Stop motion, time lapse ve turntable ayarları mobil uygulama üzerinden kolayca ve detaylı bir şekilde ayarlanabiliyor.

Dik ve Eğimli Konumlandırma Yapılabiliyor

Slider’ı dik ya da açılı bir şekilde konumlandırmak ve çekimlere çok hoş hareketler getirmek mümkün. Böyle bir kullanımda menüden az önce söylediğim gibi eğim modunu aktif yapmak yeterli oluyor. Yine süper yavaş modunu da doğrudan dahili menü üzerinden açıp kapatabilirsiniz.

Timelapse ve Stopmotion Çekim…

Ürünle gelen pan/tilt modülleri ile inanılmaz güzel timelapse videolar çekebilmek mümkün. Hiçbir hesaplama yapmadan hareketli bir timelapse videosu yapabilmek için tetikleme portu ile kameranızı bağlayacağınız basit bir kablo almanız yeterli… Profesyonel stopmotion hareketli animasyonları için de Dragonframe yazılımını kullanabilir ve 3 eksenli hareket kontrolünün tam potansiyelini elde edebilirsiniz.

Kısaca Trexo ProKit V2 ile gelen slider ve pan/tilt modüllerini hayal gücünüzle çok farklı senaryolar oluşturmak için kullanmak mümkün. Video prodüksiyonunda slider kullanımı, çekimlerin kalitesini ve görsel etkisini önemli ölçüde artırabilir. Doğru kullanıldığında, sahnelere hareket, derinlik ve profesyonellik katar. Slider’lar, kameranın yumuşak ve dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu, özellikle kamera hareketinin kesintisiz ve sarsıntısız olmasının önemli olduğu sahnelerde kritiktir. Kameranın yatay veya dikey olarak hareket etmesi, sahneye derinlik ve dinamizm ekler. Bu da seyirciye daha etkileyici ve sinematik bir deneyim sunar. Trexo web sitesinde hem ProKit V2 hem de diğer ürünleri ile ilgili detaylı bilgiye ve çekim örneklerine ulaşabilirsiniz. Ben de ProKit V2 ile epeyce çekim yaptım. Youtube kanalımdaki son videolarda bu ürünle yaptığım bazı çekimleri de kullandım.

Trexo ProKit V2 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.