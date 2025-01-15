Xiaomi 14T ve 14T Pro Neler Getiriyor?

Yazı ve Fotoğraflar: Prof. Emre İkizler

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, yeni 14T serisi telefonlarını Almanya’nın başkenti Berlin’de büyük bir organizasyon ile tanıttı. Söz konusu tanıtım toplantısında yalnızca 14T ve 14T Pro değil, aynı zamanda katlanabilir telefon MIX Flip ile 1 akıllı saat, 1 akıllı bileklik, 1 kulaklık, 2 robot süpürge, 2 büyük ekran QLED televizyon da tanıtıldı.

Berlin’in en büyük organizasyon merkezi Autodrome’da düzenlenen büyük bir tanıtım toplantısında Xiaomi, başta 14T ve 14T Pro model telefonları olmak üzere geliştirdiği pek çok yeni ürünü ve teknolojiyi tanıttı. Ben de kullanıcısı olduğum 13T modeli yüzünden değil ama Fotoğraf Dergisi yazarı olarak bu organizasyona davet edildim. Ülkemizden, aralarında editör, blog yazarı, YouTuber ve influencer bulunan toplam 12 teknoloji yazarının davet edildiği bu lansman toplantısı, dünyadan da yüzlerce teknoloji yazarının katılımıyla çok büyük bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Bir fotoğrafçı, fotoğraf eğitmeni ve fotoğraf teknolojisi yazarı olarak geçmişte fotoğraf makinesi üreticileri tarafından bu tür lansman toplantılarına pek çok kez davet edilmiştim. Ama ilk kez bir telefon üreticisi tarafından böyle bir lansman toplantısına davet edilmiş olmak beni olumlu anlamda biraz şaşırttı. Bu durum, cep telefonlarının giderek fotoğraf makinelerinin görevlerini üstleniyor olmasının doğal bir sonucu. Zaten bu yazıyı kaleme almaktaki asıl amacım da Xiaomi 14T serisinin ilgi çekici görüntüleme özelliklerinden size söz etmek…

Xiaomi’nin bir cep telefonu üreticisi olarak hem dünyada hem de ülkemizde iddialı ürünler piyasaya sürdüğünü ve tüm piyasalarda hatırı sayılır bir piyasa payı olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Xiaomi’nin özellikle görüntüleme alanında dünyanın en iyi telefonlarını üretme iddiasında olduğunu tüm okurlarımız bilmiyor olabilirler; onu da benden duymuş olun… Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan “amiral gemisi” 14 serisi, Xiaomi’nin rakipleriyle arasındaki farkı ortaya koyduğu bir seri (özellikle 14 Ultra modeliyle) olarak tüm fotoğrafçıları etkilemişti. 14T ve 14T Pro da yine fotoğrafçıları/videocuları hedef alan ve bunu kesinlikle başaran iki üst orta model…

Xiaomi 14T

Öncelikle 14T’den söz etmek istiyorum: 6,67 inç büyüklüğündeki mükemmel CrystalRes AMOLED ekranı ile büyük ama 7,8 mm’lik kalınlığıyla son derece ince ve zarif bir telefon (ağırlığı 195 gr). 256 ve 512 GB’lık kapasite seçenekleriyle alınabilen telefonun 12 GB’lık belleği (RAM) bulunuyor. 5000 mAh’lik pili 67 Watt’lık şarj cihazıyla 45 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Asıl önemli olan 3 arka kamera dikkat çekici… Leica ile ortaklaşa geliştirilen 3 adet Summilux optiğin kullanıldığı kameralarda telefoto ve geniş açılı olanları 50 milyon piksellik çözünürlüğe sahip algılayıcılar bulunuyor. 23 mm eşdeğer odak uzunluğundaki ana kamera 1/1.56 inç boyutunda Sony IMX906 algılayıcıya ve f/1.7 diyafram açıklığında optiğe sahip; ayrıca optik sabitleme sistemi bulunuyor. 50 mm eşdeğer odak uzunluğundaki tele objektife sahip olan tele objektifin diyafram açıklığı f/1,9. 15 mm’lik eşdeğer odak uzunluğuna sahip olan ultra geniş açı olan objektifin diyafram açıklığı f/2,2 ve 12 milyon piksellik çözünürlüğünde bir algılayıcı kullanıyor.

Bir 13T kullanıcısı olarak bu üçlü tasarımı çok takdir ettiğimi belirtmek zorundayım. Çünkü 13T‘de de 50+50+12 milyon piksellik bir çözünürlük vardı ama ultra geniş açının 50MP olması çoğunlukla gereksizdi. En çok kullanılan tele objektifin yalnızca 12MP olması zoom yapmayı neredeyse imkânsız hale getiriyordu. Oysa 14T’de ultra geniş açının 12MP olarak kullanılması, buna karşın tele objektifin arkasında 50MP’lik bir algılayıcı kullanılması kullanışlılığı çok arttırmış (yani 50+50+12MP yerine 12+50+50MP tercih edilmiş). Bunun sonucunda tele konumunda rahatlıkla zoom yapılabiliyor ve görüntü kalitesi de fazla düşmüyor. Bu kameraların tümünde 4K çözünürlüğünde 24, 30 ya da 60 fps’de video çekimi yapılabiliyor. 14T’de 32MP’lik f/2,0 diyaframa sahip 25 mm eşdeğer odak uzunluğuna sahip bir ön kamera bulunuyor. 80,8 derecelik görüş açısına sahip olan bu kamera ile 4K/30 fps’de video kaydı yapılabiliyor.

Xiaomi 14T Pro

14T Pro da aynı boyutlara sahip ve aynı mükemmel ekranla birlikte geliyor ama birazcık daha kalın (8,39 mm’lik) bir gövde söz konusu (ağırlığı 209 gr). Farklı olarak 256 ve 512 GB’a ek olarak 1 TB’lık kapasiteyle alınabiliyor ve yine 12 GB’lık bellek (RAM) bulunuyor. Yine 5000 mAh’lik pile sahip olan model 120 Watt’lık şarj cihazıyla 19 dakika gibi çok kısa bir sürede tam şarja ulaşabiliyor; ayrıca kablosuz şarj özelliği de var. Çok benzer özelliklere sahip olan kamera sisteminde ayrıntılarda bazı farklılıklar bulunuyor. Yine Leica ile birlikte geliştirilen Summilux optiklerin kullanıldığı üçlü kamera sistemi şöyle: 23 mm eşdeğer odak uzunluğundaki ana kamera 1/1.56 inç boyutunda Light Fusion 900 algılayıcıya ve f/1.6 diyafram açıklığında bir optiğe sahip; ayrıca optik sabitleme sistemi bulunuyor. 60 mm eşdeğer odak uzunluğundaki tele objektifin diyafram açıklığı f/2,0. 12MP’lik ultra geniş açı modülü ise tamamen aynı özelliklere sahip. Ön kamera da yine 14T ile aynı özelliklere sahip.

Video özelliklerinde ise farklar daha belirgin. 14T’de kullanılan BSI algılayıcılar 4K’lık çözünürlüğü desteklerken 14T Pro’nun daha hızlı işlemcilerine ek olarak geniş açı ve tele modüllerinde kullanılan stacked CMOS algılayıcılar 8K çözünürlüğünde 24 ve 30 fps’yi destekliyorlar. Elbette 4K ve daha düşük çözünürlüklerde daha yüksek çekim ve daha yavaş oynatma özellikleri de mümkün hale geliyor.

Leica farkı…

Xiaomi’nin Leica ile oluşturduğu işbirliği yalnızca optik bilgisinin paylaşılmasına değil aynı zamanda renk tutarlılığının da geliştirilmesine dayanıyor. Berlin’deki lansmanın ertesi günü Wetzlar’daki Leica merkezine yaptığımız gezi sırasında bu konuda da bilgilendirildik. Özellikle düşük ışık koşullarında dört pikselin birleşerek tek bir piksel gibi davrandığı 50MP’lik algılayıcıların renk oluşturmasında Leica’nın iki farklı fotoğraf stiline ek olarak farklı Leica filtreleri, Leica klasik deklanşör sesi ve Leica filigranı gibi seçenekler de fotoğraf meraklılarını memnun edebilecek eklentiler olarak dikkat çekiyor. Yaptığım testler sırasında düşük ışık koşullarında 14T’nin görüntü kalitesinin en pahalı telefonlar kadar iyi olduğunu gözlemledim. Ayrıca sahip olduğum 13T’den de daha düşük noise düzeylerine ulaştığını, renk tutarlılığının son derece başarılı olduğunu gözlemledim. Her iki modelde de JPEG, HEIF ve RAW (DNG) formatlarında fotoğraf çekilebildiğini hatırlatmak isterim.

Sonuç olarak Xiaomi’nin fotoğrafa yönelik çalışmalarının son ürünü olan 14T ve 14T Pro, yalnızca donanım özellikleriyle değil yazılımındaki yapay zeka bileşenleriyle de ilgi çeken telefonlar. Google ile Seçerek Arat ve Google Gemini, Yapay Zeka Destekli Tercüman, Yapay Zeka Destekli Notlar, Yapay Zeka Destekli Kaydedici, Yapay Zeka Destekli Altyazılar, Yapay Zeka Destekli Film, Yapay Zeka Destekli Görüntü Düzenleme, Yapay Zeka Destekli Portre Modu gibi özellikleri ile 14T serisi yalnızca fotoğraf ve video çekerken değil neredeyse tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayan dikkat çekici ürünler. Hem de bütün bunları yaparken çok büyük paralar ödemeniz gerekmeyen, fiyatlarına göre çok yüksek performans gösteren ürünler…

Xiaomi 14T modelinin öne çıkan özelliklerini ve fotoğraf örneklerini Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz.