İnceleme: vivo X300 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde vivo’nun yeni amiral gemisi X300 Pro modeline yakından bakıyoruz. vivo uzun zamandır kamera konusundaki iddialı yaklaşımı ve Zeiss işbirliği ile biliniyor. X300 Pro da bu geleneği sürdüren bir model olmuş.

Özellikle telefoto, portre ve profesyonel video tarafındaki yetenekler, bu cihazı fotoğraf ve video ağırlıklı içerik üretenler için oldukça cazip hâle getiriyor. Ben de yeni X300 Pro’nun tüm kameralarını ve fotoğraf – video özelliklerini sonuna kadar deneyimleme fırsatı buldum. Çektiğim bazı kareleri burada da paylaşıyorum. Daha fazla fotoğraf-video örneği için Youtube inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Şimdi gelin öncelikle X300 Pro’nun kameralarına yakından bakalım. Sonra diğer özelliklerini de konuşacağız tabi… Yeni X300 Pro sade ve şık tasarımı ile bizleri karşılıyor. Arka kısımda yer alan çıkıntılı ana kamera modülünde üçlü kamera dizilimine yer verilmiş.

24mm’lik Ana Kamera

X300 Pro’nun ana kamerasında 50MP’lik çözünürlük sunan Sony LYT-828 sensör bulunuyor. Sensör büyüklüğü 1/1.28 inç. Büyük sensör sayesinde gün ışığında yüksek detay, düşük ışıkta ise daha kontrollü noise seviyesi elde ediliyor. Ana kamera 24mm eşdeğeri bir odak uzaklığı sunuyor. Diyafram açıklığı f/1.57 ki bu değer düşük ışık şartları için gayet iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Ana kamerada çok iddialı bir optik görüntü sabitleyici kullanılmış. Bu sayede elde çektiğiniz fotoğrafların netsiz çıkması neredeyse imkansız hale gelmiş. En önemlisi bu sensör kayıpsız pozlama ile sinyal-gürültü oranını iyileştiriyor ve oldukça yüksek bir dinamik aralık elde edebiliyor. Tüm bunların sonucunda da ana kamera ile net ve ara tonların oldukça iyi göründüğü fotoğraflar garanti ediliyor.

Kamera fotoğraf modunda normalde çektiğiniz fotoğraflar 12MP oluyor. Bu modda 15mm ile 85m arasında optik, 242mm’de ise hibrit zoom yapabilirsiniz. Dijital zoom olarak da 100x’e kadar, yani 2428mm’ye kadar inanılmaz bir yakınlaştırma imkanı bulunuyor. Kayıpsız ve net fotoğraflar çekmek isterseniz tabi bu zoom aralığını çok abartmamak daha uygun olacaktır.

Kamera menüsünün üstünden dilerseniz çözünürlüğü 50MP veya 200MP olarak seçebilirsiniz. 50MP modunda 15mm ile 85mm arasında optik zoom yapılabiliyor. 200MP seçildiğinde ise sadece 85mm odak uzaklığında fotoğraflar çekilebiliyor.

200MP ZEISS Telefoto Kamera

Vivo’nun bu modelde öne çıkardığı en dikkat çekici kamerası kesinlikle 200MP’lik ZEISS APO telefoto diyebilirim. Bu kamera ultra hassasiyetli görüntü sensörü sayesinde yüksek çözünürlüklü net görüntüler çekebilmemizi sağlıyor. Sensör boyutu 1/1.4 inç. Telefoto kameranın odak uzaklığı 85mm ve diyafram değeri f/2.67. Telefoto kamerada da üst düzey bir optik görüntü sabitleyici kullanılmış. Elde yapılacak zorlu çekimler bile gayet net çıkabiliyor. Bu seviyede profesyonel bir optik görüntü performansı gerçekten inanılmaz.

Ben de yaptığım çekimlerde özellikle 3.5x optik zoomu, yani bu 85mm odak uzaklığını çok fazla kullandım. Hem portre modunda hem de normal fotoğraf modunda gayet kaliteli sonuçlar aldığımı hemen belirtmeliyim. Bu kamerada kullanılan lensler de özel olarak seçilmiş esasında ve ZEISS T* kaplama ile donatılmış. Bu da optik kalitenin üst düzeye çıkması anlamına geliyor ki zaten yaptığınız çekimlerde tüm bu anlattıklarımızın ne kadar önemli olduğunu sonuç görüntülerde görebiliyorsunuz.

Gerçeği söylemek gerekirse telefonların bu ince yapıları içerisinde böylesine mükemmel bir optik tasarım kullanılması sihir gibi bir şey… ZEISS ve vivo işbirliği bu kamera lensinde kullanılan APO optik yapısı sayesinde telefoto çekimlerde renk sapmaları, mor saçılmalar ve detay kayıpları minimuma indiriliyor. 200MP yüksek çözünürlüklü modda inanılmaz bir detay alabildiğimiz için, mimari, manzara ve doğa çekimlerinde krop yaptığımızda bile netliğin korunduğunu görebiliyoruz.

Daha Güçlü Görüntüleme için VS1 Çipi Kullanılıyor

X300 Pro’da kullanılan optik bileşenler ve Zeiss mühendislik katkısı tartışılmaz tabi. Ancak bir de Pro Görüntüleme Çipi VS1’den de biraz bahsetmemiz gerekiyor. X300 Pro, yeni Pro Görüntüleme Çipi VS1 ile güçlendirilmiş. Bu çip, görüntü sensöründen çıkan RAW verilerini önceden işleyebilir ve portre fotoğraf deneyimini geliştirerek, çekim hızında büyük artış, daha iyi netlik ve düşük noise performansı sağlayabiliyor. VS1 çipi, çoklu çip entegrasyonu sayesinde en yüksek verimliliği yakalarken algoritma modelinin çalışma hızını %200 artırıyor ve güç tüketimini %60 azaltabiliyor. Esasında çoğumuz fotoğraf çekerken telefonun içerisinde ne olup bittiğinden pekte haberdar değiliz. Deklanşöre bastığımızda o sonuç görüntüyü elde edene kadar müthiş bir hız ve doğruluğun garantilenmesi gerekiyor.

O yüzden sadece sensör ve optik kalite değil, ana işlemci ve NPU gibi elemanların da hatasız çalışması gerekiyor. Özellikle bu yüksek çözünürlük değerinde telefoto ile çekilen fotoğraflarda odak takibi ve hareketi dondurma gibi yetenekler de ön plana çıkıyor. İşte kamera arkasında esasında bizim çokta bilmediğimiz önemli iyileştirmeler sunuluyor bizlere…

15mm Ultra Geniş Açı

Ana kamera modülünde bahsedeceğim son kamera ise ultra geniş açı… Bu kamera 15mm eşdeğeri bir odak uzaklığına sahip. Diyafram değeri f/2. Ultra geniş açı kamera özellikle manzara çekimlerini çok güzel yapıyor. Bulutların yoğun olduğu zamanlarda açık havada yapılacak çekimler çok güzel çıkıyor. Dar mekanlarda da yine bozulma etkisinin en aza indirildiği çarpıcı görseller yakalanabiliyor.

X300 Pro’nun ön kamerası da geliştirilmiş ve 50MP’lik bir çözünürlük değeri sunulmuş. Ön kameranın diyafram açıklığı f/2. 20mm eşdeğeri bu kamerada otomatik ve hızlı bir odaklama yapılabiliyor. Portrelerde ve videolarda keskinlik iyi seviyede, renkler de genel kamera profiliyle tutarlı şekilde doğal…

92 derecelik geniş ön kamera açısı hem grup çekimleri hem de çarpıcı vlog çekimleri için ideal bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. X300 Pro’nun kullanışlı kamera modu ve detaylı çekim özellikleri fotoğraf severlerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyor ve kendinizi yeniliklerle geliştirmeye açık biriyseniz kamera modunda uzun zaman geçireceğinize eminim.

Pro Modda Tam Kontrol!

Özellikle Pro modu bu konuda profesyonel işler çıkarmayı hedefleyenler için manuel kontrol imkanı sunuyor. Pro modda, pozlama telafisi, enstantane, ISO, beyaz ayarı, netlik, ölçüm sistemi gibi ayarlar yapılabiliyor. Ayrıca aralıklı çekim, braketing, Zeiss perspektif düzeltme gibi seçenekler de sunuluyor. Belki de en önemlisi yine Pro modda RAW formatında fotoğraflar çekilebiliyor. Böylece çektiğiniz fotoğraflar üzerinde çok daha esnek editleme imkanına sahip oluyorsunuz.

Manzara ve Gece Modu ile Uzun Pozlama

Kamera modları arasında “Manzara ve Gece” en keyifli kullandığım modlardan biri oldu. Uzun pozlama seçeneği ile birçok fotoğraf çektim. Yine bu modda yapay zeka desteği ile çektiğiniz fotoğraflarınıza farklı efektler uygulayarak ilginç görseller elde etmek mümkün.

Portre Modunda 5 Odak Uzaklığı…

Portre modu yine her zamanki gibi en iddialı çekim modlarından biri olmayı sürdürüyor. Portre modunda 24mm ile 135mm arasında 5 odak uzaklığı sunuluyor bizlere… Daha önceki modellerde olduğu gibi X300 Pro Portre modunda da diyafram seçenekleri, Zeiss özel bokeh etkileri, detaylı güzellik ayarlamaları, stil seçimleri ve farklı objektif portre efektleri kullanılabiliyor. Bu moddaki çekimlerimi daha çok ZEISS Doğal Portre ile yaptım.

Bu yaklaşım ölçülü işlemeyi benimseyerek doğal cilt tonlarını koruyor, böylece minimum rötuşlu, gerçekten otantik portreler elde ediliyor. Saç telleri ve kirpikler gibi ince ayrıntılar bile son derece net yakalanabiliyor.

Bir diğer hoşuma giden ve beni şaşırtan sonuç ise ters ve zor ışık durumlarında oldu. Işık kaynağı ne kadar zor olursa olsun portre çekimlerinde yüzler gayet dengeli, aydınlık ve net çıktı.

4K 120fps Video Kayıt İmkanı

X300 Pro’nun video çekimlerinde de pek çok gelişme yaptığını söylemem gerekiyor. Tabi en dikkat çekici nokta 4K 120fps çekim yapabilmesi ve Dolby Vision HDR ile 10-bit Log kayıt desteği sunması oldu. Bu özellikler profesyonel renk düzenlemeleri yapmak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Hareketli sahnelerde yüksek kare hızı gerçekten etkileyici sonuç veriyor. Log profil ise daha sinematik bir renk düzenleme alanı açıyor. Ana kamera ve telefoto kamera video sırasında güçlü bir optik görüntü sabitleme performansı sunuyor. Böylece hareket hâlindeyken bile sarsıntı minimuma iniyor.

Fotoğrafçılık Kiti ve Telefoto Extender

Çekimlerde çokça kullandığım “Fotoğrafçılık Kiti ve Telefoto Extender” lensten de bahsetmem gerekiyor. Fotoğrafçılık kitinde bir kılıf, ekstra pil gücü de sağlayan el gripi, filtre yuvası, taşıma askısı gibi aksesuarlar yer alıyor. Vivo’nun kavrama seti dediği bu el gripi özel kılıfa telefonun type-C notasından bağlanıyor. Bu şekilde çekimlerde müthiş bir kolaylık ve tutuş konforu sağlanmış oluyor.

Yıllarca fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekmiş biri olarak söylüyorum, bu kit sayesinde her an fotoğraf çekimine hazır profesyonel bir ekipmana sahip oluyorsunuz. Bu aparat sadece kolay bir tutuş sağlamıyor. Üzerinde yarım basarak netlik yapabildiğiniz bir deklanşör, zoom ayar düğmesi, poz düzeltmesi veya özelleştirme yapabileceğiniz bir tekerlek ve video kayıt düğmesi yer alıyor. İşte X300 Pro tüm bunlarla birleştiğinde profesyonel bir yol arkadaşına dönüşüyor.

Bir de ekstra bayonetle telefona takılan telefoto extender var. Bu telefoto lens, telefonun 85mm olan odak uzaklığını optik olarak 200mm’ye çıkarıyor. Evet, optik olarak bu telefoto lens ile odak uzaklığı 200mm’ye çıkıyor ki bunu hibrit olarak çok daha yüksek seviyelere artırmak mümkün oluyor. Yaptığım çekimlerde 600mm, 800mm ve çok daha üst seviyelerde de kullandım. Sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. Şunu itiraf etmeliyim ki, bu fotoğrafçılık kiti ve telefoto lens ile elimde gerçek bir fotoğraf makinesi varmış gibi hissettim. Yaptığım uzun saatler süren çekimlerde telefonla fotoğraf çektiğimi unuttum diyebilirim.

X300 Pro, görüntü kalitesi açısından bir basamak daha yukarı çıkmış. ZEISS renk bilimiyle birlikte doğal doygunlukta, abartıdan uzak ama detay açısından güçlü fotoğraflar elde edebileceğiniz bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Benim için kamera özellikleri tabi ki ilk baktığım özellikler… Ancak telefonun diğer özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum.

Diğer Öne Çıkanlar…

X300 Pro’da MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 6510 mAh’lik BlueVolt büyük bir batarya, 90W hızlı kablolu şarj ve 40W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Güç tüketimi ve toplam kullanım süresi anlamında oldukça verimli bir cihaz olduğunu söylemeliyim. Gerçekten de bu ince gövdenin içerisine 6510 mAh’lik bir pil sığdırmış olmaları çok etkileyici…

Genişletilebilir hafıza 16GB ve depolama alanı ise 512GB. Telefonun ağırlığı 226 gram. İnceliği yaklaşık 8mm. AMOLED ekran boyutu 6.78 inç ve çözünürlük değeri 2800×1260 piksel. En yüksek parlaklık değeri 4500 nit. Ekran yenileme hızı 120Hz. Ekran gövde oranı çok iyi ayarlanmış. Kenar çerçeveler yok denecek kadar ince…

ZEISS Doğal Renk Çözümü’ne sahip 8T LTPO arka panel teknolojisi, daha rafine bir ekran, daha doğru renkler ve gelişmiş göz koruması sunuyor bizlere. HDR10+, DolbyVision, %100 P3 renk gamı desteklenen bazı standartlar…

Fotoğraf çekerken telefonun sağlamlığından yana bir sıkıntı olmadığını da belirtmem gerekiyor. Telefon IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikalarına sahip. Böylece yağmur, toz ya da ıslak elle kullanım gibi sorunlar ortadan kalkmış oluyor.

Telefonla çok oyun oynamadım, ancak anlattığım gibi saatlerce fotoğraf ve video çekimi yaptım. Bunları yaparken aşırı bir ısınma ile karşılaşmadım. X300 Pro’da Verimli Soğutma Sistemi, oyun oynama ve görüntüleme için istikrarlı performans sağlıyor. Bu sayede hem aşırı ısınmanın önüne geçiliyor hem de soğutma süreci hızlanıyor.

X300 Pro’da bizi Origin OS 6 karşılıyor. Yeni arayüz ilk defa X300 Serisi’nde kurulu şekilde geliyor. Telefonun kutusundan şarj cihazı, kablosu ve şık bir telefon kılıfı da çıkıyor.

X300 Pro, Uzun Yıllar Sizinle Olabilir!

Kullanıcılar tarafından merak edilen bir konuyu daha açmak istiyorum. X300 Pro, 5 yıl işletim sistemi yükseltmeleri ve 7 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alabilecek. Böylece telefon güncel, güvenli ve en iyi performansta kullanılabilecek.

Sonuç olarak, güçlü bir kamera sistemi, yüksek çözünürlük, keskin optik performans, ileri düzey telefoto lens, gelişmiş yapay zeka özellikleri, sağlam bir gövde, uzun pil ömrü ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir telefon arıyorsanız vivo X300 Pro’ya mutlaka bakmanızı öneririm.

vivo X300 Pro inceleme videosunu aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.