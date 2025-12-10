OPPO Find X9 Pro Türkiye’de…

OPPO’nun gelişmiş Hasselblad Master kamera sistemi, 200 MP telefoto sensörü, güçlü 3nm işlemci mimarisi, uzun ömürlü silikon-karbon pil teknolojisi ve ColorOS 16’nın yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimiyle üst segment akıllı telefonlarda çıtayı yukarı taşıyan yeni amiral gemisi Find X9 Pro, Türkiye’de…

Find X9 Pro’nun premium tasarım çizgisi, modern malzemeler ve ince çerçevelerle destekleniyor. Mat cam yüzeyi, alüminyum çerçevesi ve yalnızca 1,15 mm kalınlığındaki ultra ince çerçeveleri ile cihaz, hem şık hem de konforlu bir kullanım deneyimi sağlıyor. Telefonun 6,78 inçlik geniş ekranı, multimedya tüketiminden profesyonel iş akışlarına ve içerik üretimine kadar farklı kullanım senaryolarında sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Hasselblad Master kamera sistemi

OPPO Find X9 Pro, OPPO’nun gelişmiş LUMO Image Engine görüntü işleme teknolojisi ve profesyonel fotoğrafçılığın devlerinden Hasselblad’ın Master Kamera Sistemi ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor. Serinin en iddialı özelliklerinden biri olan 200 MP çözünürlüğündeki Hasselblad telefoto kamera, kullanıcılara profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartan kareler çekme olanağı veriyor. Hasselblad ile yapılan ortak geliştirme ile sensör kalibrasyonu ve optik mühendisliği en üst standartlarda optimize edilen Find X9 Pro her karede olağanüstü netlik, doğal renk doğruluğu ve etkileyici ayrıntı sunuyor.

Dolby Vision formatında 4K/120 fps kayıt desteği ile Find X9 Pro video tarafında da profesyonel düzeyde sinematik çekimlere imkan veriyor. ACES destekli LOG kayıt yeteneği endüstri standartlarında post-prodüksiyon süreçleriyle uyumluluk sunarken, yeni Sahne Modu ve AI Ses Odaklama özellikleri sayesinde de kullanıcılar her ortamda daha net, daha dengeli ve daha etkileyici kayıtlar oluşturabiliyor.

Güçlü 3nm mimari ve uzun ömürlü silikon-karbon pil

Find X9 Pro, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sunan güçlü MediaTek Dimensity 9500 yonga setiyle çalışıyor. Bu işlemci, günlük kullanımın yanında, yoğun performans gerektiren uygulamalarda da kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. Cihazın 7500 mAh kapasiteli büyük pili, OPPO’nun yeni nesil silikon-karbon pil teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede tek şarjla telefonu iki güne kadar kesintisiz kullanmak mümkün oluyor.

ColorOS 16 ile daha akıcı ve akıllı bir deneyim

Find X9 Pro’nun kamera ve performans kabiliyetleri, ColorOS 16 ile gelen yapay zekâ yenilikleri ile tamamlanıp güçlenerek akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş arayüz animasyonları, hızlandırılmış çoklu görev yetenekleri ve AI destekli düzenleme araçları, cihazı günlük hayatta daha hızlı ve sezgisel hale getiriyor. Çok katmanlı güvenlik sistemi de kullanıcı verilerinin daha güçlü bir şekilde korunmasını sağlıyor.