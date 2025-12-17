HONOR Magic8 Lite Türkiye’de satışta

Guinness tarafından dayanıklılığı tescillenen HONOR Magic8 Lite güçlü bataryası, 1.5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor.

Kontrollü test koşullarında 6.133 metreden hasarsız şekilde düşerek “en yüksekten düşürülen akıllı telefon” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kıran HONOR Magic8 Lite, bu dayanıklılığı günlük kullanım odaklı gelişmiş donanım özellikleri ve zarif bir tasarımla bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Dayanıklılıkta yeni seviye

HONOR Magic8 Lite, 6 katmanlı düşmeye dayanıklı yapı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 sayesinde, önceki nesillere kıyasla %112 daha yüksek koruma sağlıyor. Şok emici braketle güçlendirilmiş arka gövde yapısı ve ultra derin temperli cam, darbe anında kuvveti dağıtarak hasarı minimize etmeyi hedefliyor.

Cihaz; kaldırım taşı, asfalt ve 10’dan fazla taş zemin türü dahil olmak üzere zorlu yüzeylerde gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçerek, SGS Premium Performance Certification ve SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification sertifikalarına layık görüldü. 2,5 metreye kadar düşme dayanımı, IP69K seviyesinde suya dayanıklılık ve yüksek toz direnci ile HONOR Magic8 Lite, zorlu çevresel koşullara karşı kapsamlı bir koruma sunuyor.

1.5K OLED ekran ve yüksek görünürlük

HONOR Magic8 Lite 6,79 inç 1.5K OLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanım deneyimi sağlarken, 6000 nit’e kadar tepe parlaklığı sayesinde, doğrudan güneş ışığı altında dahi yüksek netlik sunuyor. Dayanıklılık odaklı cam yapısı ise günlük kullanımda oluşabilecek çizilmelere ve darbelere karşı ek koruma sunarak, HONOR Magic8 Lite’ın sağlamlık yaklaşımını ekran deneyimine de taşıyor.

7500 mAh Silikon Karbon Batarya

HONOR Magic8 Lite, 7500 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıyla 3 güne varan pil ömrü sunuyor. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya yapısı, ince tasarımla uzun kullanım süresini bir arada sunmayı hedefliyor.

Uzun ömürlü kullanım odağıyla geliştirilen cihaz, HONOR’un kendi geliştirdiği batarya anti-aging algoritması sayesinde 6 yıla kadar dayanıklı pil performansı sunacak şekilde tasarlandı. HONOR Magic8 Lite, –30°C ile 55°C arasındaki ekstrem sıcaklık koşullarında dahi stabil batarya performansı sunacak şekilde tasarlandı.

108 MP OIS Destekli Kamera Sistemi

HONOR Magic8 Lite, günlük fotoğraf ve video çekimlerinde netlik ve stabilite odağını ön plana alan bir kamera sistemiyle donatıldı. 108 MP OIS destekli ana kamera, optik görüntü sabitleme desteği sayesinde farklı ışık koşullarında daha dengeli ve net çekimler sunarken, 5 MP yardımcı kamera portre ve sahne derinliği gerektiren çekimlerde görüntüyü tamamlıyor. 16 MP ön kamera ise selfie ve görüntülü görüşmeler için doğal ve net bir görüntü sağlıyor.

Donanımın ötesinde, HONOR’un yapay zekâ destekli görüntü işleme yetenekleri, çekilen fotoğrafların daha dengeli renkler, optimize edilmiş detaylar ve netlik sunacak şekilde işlenmesine katkı sağlıyor. Günlük anlardan sosyal medya içeriklerine kadar uzanan kullanım senaryolarında HONOR Magic8 Lite, kullanıcıların anılarını zahmetsiz şekilde kaydetmesine olanak tanıyor.

Snapdragon yonga seti ve 6 yıl yazılım güncelleme desteği

HONOR Magic8 Lite, Snapdragon 6 Gen 4 platformu ve GPU Turbo teknolojisiyle günlük kullanımın ötesinde, yoğun performans gerektiren senaryolar için optimize edildi. GPU Turbo, CPU ve GPU arasındaki veri akışını daha verimli hâle getirerek kare işleme süreçlerini optimize ediyor; bu sayede oyunlarda daha akıcı grafikler, stabil kare hızları ve dengeli bir performans sunuluyor.

Yüksek grafik gerektiren mobil oyunlarda ve uzun süreli kullanımda performans istikrarını korumayı hedefleyen bu yapı, HONOR Magic8 Lite’ı mobil oyun ve çoklu görev kullanımında güvenilir bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca cihaz 6 yıl yazılım güncelleme desteği ile uzun vadeli kullanım odağı sağlıyor.