İnceleme: SanDisk Extreme PRO V2 / 4TB Taşınabilir SSD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda öyle bir üründen bahsedeceğim ki her fotoğrafçının ve video editörün çantasında bu tarz bir ürün mutlaka olmalı diye düşünüyorum. İncelediğimiz ürün SanDisk’in Extreme Pro V2 serisinden 4TB’lık taşınabilir SSD.

Bir süredir SSD ve RAM konusunda tüm dünyada bir sıkıntı yaşanıyor. Esasında geçmişe baktığımızda buna benzer sıkıntılar her zaman yaşandı. Bu sıkıntılar bazen kısa sürede bazense daha uzun bir sürede çözüldü. Ancak şu bir gerçek ki ürünlerin fiyatları anlık olarak değişmeye başladığı için fiyatlar yukarı çıktı. Özellikle bu tarz SSD’ler neredeyse bir yatırım aracı haline geldi.

Birçok farklı markanın 1TB ve 2TB kapasiteli taşınabilir SSD’lerini denedim ve halen bazılarını kullanıyorum. Ancak daha önce hiç 4TB’lık bir taşınabilir SSD kullanmadım. 1-2TB’lık SSD’leri günlük çekimlerde, aktarımlarda, video çalışma dosyaları için ve çoğunlukla da seyahatlerde kullanmıştım. Fotoğraf ve video arşivlerimin depolanması içinse iki farklı masaüstü hard disk kullanıyorum. Tabi bunların yedekleri de var.

Seyahatlerde tüm arşiv yanımda…

İncelediğim 4TB’lık bu taşınabilir SSD içerisine fotoğraf seyahatlerimde çektiğim fotoğrafları aktardım. Böylece masaüstü hard disklerle uğraşmak zorunda kalmadan fotoğraflarıma her ortamda erişebilmek benim için verimli bir iş akışı da sağlayacak.

Stüdyodan çıktıktan sonra SSD’yi yanıma alıp evde veya bir kafede fotoğraf seçmeye devam edebiliyorum. Hatta uzun seyahatlerimde bile fotoğraf arşivimin çoğunu yanımda taşıyabileceğim bundan sonra… Tabi herkesin bu tür taşınabilir SSD’ler için farklı bir kullanım şekli olabilir. Ben sadece kendi kullanımımdan birkaç örnek vermek istedim.

Mekanik hard disklerle karşılaştırmayın!

Bu tür güvenilir, sağlam ve hızlı bir ürün özellikle fotoğrafçılar, video editörleri ve içerik üreticileri için çok önemli… Çünkü bu taşınabilir SSD yalnızca dosya taşımıyor, çalışma şeklinizi de değiştiriyor. Az önce söylediğim gibi yüksek veri depolama için 3.5 inçlik masaüstü hard diskleri kullanıyorum. Geleneksel mekanik diskler ile incelediğim bu tarz SSD’leri karşılaştırmak, yarış arabasını bir yük kamyonuyla kıyaslamak gibidir. Biri hız ve performans için, diğeri ise yük taşımak içindir diyebilirim. Bazı kullanıcıların aklına “eskiden 2.5 inçlik yine taşınabilir hard diskler kullanıyorduk, bu ürünlerin ne farkı var?” gibi bir soru gelmiş olabilir. Kısaca bu konudan da biraz bahsetmek istiyorum. 2.5 inçlik hard disklerde de yine mekanik parçalar bulunur ve aktarım hızları çok düşüktür. O yüzden incelediğim bu SSD gibi ürünler bizler için lüks değil, kesinlikle bir ihtiyaçtır. Mesela video alanında çalışıyorsanız 4K, 6K hatta 8K görüntüleri doğrudan bu SSD üzerinden kurgulayabilirsiniz.

Fotoğraf tarafında ise binlerce yüksek çözünürlüklü, RAW fotoğrafı aktarmak veya hafıza kartınızdaki fotoğrafları yedeklemek çok kısa sürecektir. Yüzlerce fotoğraf arasından seçim yapmak, görüntü işleme yazılımında açmak gibi işlemler saniyeler alacaktır. Sizin için önemli ve uzun bir seyahatte olduğunuzu düşünün bu SSD’nin hareketli bir parçası olmadığı için düşmelere, sarsıntıya ve sıcaklık değişimlerine karşı çok dayanıklıdır. Kısaca veri güvenliği ve yedeği için çantanızda yer kaplamayan bir üründür.

Yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor

Şimdi gelin SanDisk Extreme PRO V2 4TB taşınabilir SSD modelinin öne çıkan özelliklerini konuşalım.İncelediğim bu model serinin ikinci versiyonu olarak geçiyor. Sandisk bu güçlü SSD ile profesyonel kullanıcıları hedeflemiş diyebilirim. Bu SSD’nin 1 ve 2TB’lık modelleri de bulunuyor. İçerisinde NVMe tabanlı SSD bulunuyor.

Okuma ve yazma hızı 2000MB/sn olarak veriliyor. Ancak bu hızı alabilmeniz için USB 3.2 Gen 2×2 bağlantı yuvasına ihtiyacınız var. Benim kullandığım bilgisayarda bu port hızı yoktu ve okuma hızı yaklaşık 1700MB/s, yazma hızı da yaklaşık 1800MB/s oldu.

Bu yazma okuma hızları da gayet yeterli diye düşünüyorum. Bu sayede 4K bir projeyi doğrudan SSD üzerinden açıp düzenleyebilirsiniz. Lightroom kataloglarını SSD üzerinden çalıştırabilirsiniz. Büyük dosyaları aktarmayı dakikalar değil, saniyeler içinde yapabilirsiniz.

Gelişmiş güvenlik yazılımı var

Kutudan iki adet kablo çıkıyor. USB-C ve USB-A portlarla uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Hem Windows hem de MAC platformlarında, hatta tablet ve telefonlarla da kullanmak mümkün… Tamamen tak çalıştır mantığı ile ekstra bir ayar veya yazılım olmadan kullanmak mümkün. Ancak dilerseniz Sandisk’in güvenlik yazılımını kullanarak 256 bit gelişmiş donanım tabanlı şifreleme yapabilirsiniz. Böylece SSD’yi kaybettiğinizde istemediğiniz kişilerin verilerinize ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Bence önemli veriler taşıyorsanız mutlaka bu şifrelemeyi yapmanızda fayda var diye düşünüyorum.

Sağlam ve kullanışlı…

Bu SSD yanınızda her zaman taşıyabileceğiniz bir ürün. Üzerinde bulunan karabina deliği küçük ama çok akıllı bir detay… Böylece sırt çantanıza ya da başka yerlere tutturmak oldukça kolay olmuş. SanDisk Extreme Pro, IP55 su ve toz direncine sahip. Ayrıca, alüminyum kasa ve dayanıklı silikon kaplama, sürücünün dış yüzeyine ek koruma sunuyor. Bu sayede darbelere karşıda dayanıklılık sağlanmış oluyor. Alüminyum iç yapı ve kullanılan malzemeler ısıyı daha iyi dağıtıyor. SSD’ye uzunca bir süre yaklaşık 2TB’lık fotoğraf dosyaları aktardım ve ciddi bir ısınma problemi yaşamadım, bunu da belirtmek isterim.

Sonuç olarak SanDisk Extreme Pro SSD’nin stüdyo masasında durmak için değil, fotoğraf çantanızda sizinle gezmek ve sahada çalışmak için tasarlandığını söyleyebilirim. Bu taşınabilir SSD özellikle profesyonel fotoğrafçılar, video editörler, içerik üreticileri ve seyahat edenler için fazlasıyla mantıklı bir seçenek…

SanDisk Extreme Pro V2 – 4TB taşınabilir SSD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.