Sony Alpha 7R VI tanıtıldı

66,8MP çözünürlük, yapay zeka destekli otomatik netleme ve gelişmiş video özelliklerini bir araya getiren yeni Alpha 7R VI, profesyonel içerik üreticilerine hız, hassasiyet ve yüksek görüntü kalitesini aynı anda sunuyor.

Sony, Alpha 7R serisinin altıncı nesli olan Alpha 7R VI modelini duyurdu. Serinin yüksek çözünürlük mirasını ileri taşıyan yeni tam kare aynasız kamera; yaklaşık 66,8 efektif megapiksel çözünürlüğe sahip arkadan aydınlatmalı tam katmanlı Exmor R CMOS sensörü, yeni BIONZ XR görüntü işlemcisiyle bir araya getiriyor. Böylece hareketli insanlardan vahşi yaşama, geniş manzaralardan profesyonel prodüksiyonlara kadar farklı kullanım senaryolarında üstün çözünürlük, doğru renk üretimi ve güvenilir performans sunuyor.

Yeni nesil yüksek çözünürlüklü görüntü performansı

Yaklaşık 66,8 megapiksel çözünürlüğe sahip tam kare Exmor RS sensörle donatılan Alpha 7R VI, 16 stop’a kadar dinamik aralık sunarken özellikle orta hassasiyet seviyelerinde daha düşük gürültü performansı sağlıyor. Kamera, merkezde 8,5 stop’a, görüntü kenarlarında ise 7 stop’a kadar görüntü sabitleme performansı sunan 5 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi sayesinde elde çekimlerde daha net sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Görünür ışık ve kızılötesi sensör desteğiyle çalışan gelişmiş otomatik beyaz dengesi sistemi ise özellikle iç mekan ve gölgeli alan çekimlerinde daha doğal renk üretimi sağlıyor.

Yapay zeka destekli hız ve hassasiyet

Yeni nesil BIONZ XR2 işlemci ve entegre yapay zeka işlem birimi sayesinde Alpha 7R VI, önceki modele kıyasla yaklaşık 5,6 kat daha hızlı sensör okuma performansı sunuyor. Kamera, saniyede yaklaşık 30 kareye kadar kesintisiz sürekli çekim yapabiliyor ve AF/AE takibi sırasında saniyede 60’a kadar hesaplama gerçekleştirebiliyor. Sony’nin geliştirdiği Real-time Recognition AF+ teknolojisi ise insan iskelet yapısını analiz ederek hızlı hareket eden sporcuları ve dinamik sahneleri daha hassas şekilde takip edebiliyor.

Profesyonel kullanım senaryolarına uygun tasarım

Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Alpha 7R VI, yeni yüksek kapasiteli NP-SA100 piliyle LCD ekran kullanımında 710 kareye kadar, vizör kullanımında ise 600 kareye kadar çekim imkanı sunuyor. Yaklaşık 9,44 milyon noktalı OLED vizör, DCI-P3 eşdeğeri renk gamı ve 10-bit HDR desteğiyle daha gerçekçi bir görüntüleme deneyimi sağlarken önceki modellere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek parlaklık sunuyor. Gelişmiş ısı yönetim sistemi sayesinde kamera, uygun koşullarda 120 dakikaya kadar kesintisiz 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Çift USB Type-C bağlantısı sayesinde aynı anda veri aktarımı ve şarj desteği sunan model, düşük ışık koşullarında kullanım kolaylığı sağlayan aydınlatmalı arka tuşlarıyla da dikkat çekiyor. Magnezyum alaşımlı hafif ve dayanıklı gövde yapısı, dört eksenli çok açılı LCD ekranı ve özelleştirilebilir çekim ayarlarını hızlı şekilde çağırabilen Memory Recall özelliğiyle profesyonel kullanım deneyimini destekliyor. Kamera ayrıca Sony’nin Camera Authenticity Solution teknolojisini ve C2PA standardını destekleyerek içeriklerin yapay zeka ile değil kamera ile üretildiğinin doğrulanmasına olanak tanıyor.

İçerik üreticileri için gelişmiş video deneyimi

Video tarafında da güçlü özelliklerle donatılan Alpha 7R VI, 8.2K oversampling destekli 8K 30p kayıt yapabiliyor. Model ayrıca kırpmasız tam kare 4K 60p ve 120p video kaydını da destekliyor. Alpha serisinde ilk kez sunulan Dual Gain Shooting teknolojisi sayesinde düşük gürültü seviyesi korunurken gölge detayları kaybetmeden daha geniş dinamik aralık ve yumuşak ton geçişleri elde ediliyor. Yeniden tasarlanan görüntü sabitleme sistemiyle roll ekseni telafi performansı yaklaşık iki kat artırılırken, Dynamic Active Mode özelliği elde çekimlerde daha akıcı görüntüler sağlıyor. XLR-A4 adaptörüyle birlikte kullanıldığında kamera içinde 32-bit float ses kaydı gerçekleştirilebiliyor.