Sony A6700

Sony, en yeni APS-C aynasız fotoğraf makinesi A6700’ü piyasaya sundu. A6700, en yeni Full Frame Alpha ve Cinema Line fotoğraf makinelerinin üstün fotoğraf ve video özelliklerini, α6000 serisinin kompakt ve hafif tasarımıyla birleştirerek Sony’nin bugüne kadarki en gelişmiş APS-C aynasız fotoğraf makinesini yaratıyor.

Sony’nin gelişmiş BIONZ XR işleme motorunun hızı ve gücüyle, 26,0 efektif megapiksele sahip APS-C arka aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörünü bir araya getiren A6700, kompakt ve hafif tasarımını korurken olağanüstü görüntüleme performansı sağlıyor.

Kamera, 120 fps’e kadar yüksek çözünürlüklü 4K video kaydını ve zorlu veya az ışıklı koşullarda ayrıntıları yakalamak için 14+ duraklı geniş bir enlemi destekliyor. Ayrıca renk tonlaması gerektirmeyen rafine film görüntüleri için Sony’nin profesyonel Cinema Line modellerinde bulunan S-Cinetone görüntü özellikle de insan teni tonlarını en gerçekçi haliyle sunuyor.

Yapay zeka ile yüksek doğrulukta özne tanıma

En yeni APS-C boyutlu, arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü, olağanüstü görüntüleme performansı için gelişmiş BIONZ XR motoruyla eşleştirilmiş yaklaşık 26,0 etkin megapiksele sahip. Standart ISO hassasiyeti hem fotoğraflar hem de filmler için 100 ila 32000 arasında değişiyor ve yüksek hassasiyetli, düşük noise çekime olanak tanıyor. Gelişmiş renk üretimi, insanlar ve bitkiler gibi nesnelerin doğal tonlarla yakalanmasını sağlarken, Yaratıcı Görünüm özellikleri benzersiz görsellere yardımcı oluyor.

AI işlem birimi, α7R V’den devraldığı teknoloji ile yüksek doğrulukta Gerçek Zamanlı Tanıma AF (otomatik odaklama) sağlıyor. α6000 serisinin insan ve hayvan tanımasının ötesinde artık insanlar, hayvanlar, kuşlar, böcekler, arabalar/trenler ve uçaklar gibi birden fazla konuyu doğru bir şekilde tanımlayarak çeşitli yaratıcı içeriklere yardımcı oluyor. Bugün piyasaya yeni sürülen FE 70-200MM F4 Macro G OSS II Lens ile eşleştirildiğinde, 35 mm full frame eşdeğerinde 105 mm ila 300 mm odak uzaklığı sunarak yüksek kaliteli çekim için telefoto yakınlaştırmanın gücünden yararlanıyor. Ayrıca, çok çeşitli E-mount lenslerle uyumlu olmasıyla kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

4K 120p ile uyumlu mükemmel video performansı

6K’ya eşdeğer veri kullanan A6700, 4K 120 fps’de yüksek kare hızlı kayıt desteği de dahil olmak üzere üstün 4K video çıkışı sağlıyor. Mükemmel tonlama için 14+ durak sunan S-Log3 özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca S-Cinetone ile donatılmış olan A6700, Cinema Line geliştirme sürecinde geliştirilen teknolojiler sayesinde etkileyici cilt tonu tasviri ve nesne vurgulama sunarken, yapay zeka destekli Auto Frame özelliği nesneleri sorunsuzca takip ederek manuel kamera hareketi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Gövde, dijital ses arabirimleriyle uyumlu bir Çoklu Arabirim (MI) Yuvası barındırıyor. Yeni ECM-M1 shotgun mikrofonla birlikte kullanıldığında, doğrudan dijital ses iletimine olanak tanıyarak yüksek kaliteli, bozulmamış ses sunuyor.

Kompakt ve hafif bir cihaza özgü mobilite, çalışabilirlik ve bağlanabilirlik

A6700, kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Zahmetsiz kullanım için modern bir dokunmatik menü ile kullanıcı dostu kamera, dokunmatik olarak çalıştırılabilen değişken açılı bir LCD monitöre sahip. Özelleştirilebilir bir ön kadran ve fotoğraflar, filmler ve S&Q modları için bir anahtarlama kadranı da cihazda yer alıyor. Fotoğraflarda 5.0 stop deklanşör hızı avantajına sahip optik 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme sistemi ile donatılan A6700, Active Mode özelliği sayesinde sabit çekimlere yardımcı oluyor.