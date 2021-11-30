Uzun yıllardır görüntü teknolojisi alanında başarılı ürünlere imza atan Nikon, aynasız fotoğraf makineleri üzerinde çalışmaya ve peşinden sürüklemeye devam ediyor. Dengeli ağırlığı ve sağlam yapısıyla Nikon Z 9, bir Nikon amiral gemisi modeli olarak, oldukça sağlam ve çevik… Şaşırtıcı hıza ve hassasiyete sahip olan Z 9, Nikon’un şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş görüntüleme sistemine sahip.

Z 9, hassas EVF, AF ve çalışma kabiliyeti talep eden profesyonel vahşi yaşam, spor ve foto muhabirleri için iddialı bir fotoğraf makinesi. Ayrıca Z 9, yüksek çözünürlüklü durağan görüntü ve videolar üreten moda fotoğrafçılarının ve kaliteli görüntü elde etmek isteyen video içerik üreticileri için de fazlasıyla uygun bir araç. Yeni çok katmanlı 45,7 MP tam çerçeveli CMOS sensör ve ultra hızlı EXPEED 7 işlemcisi ve şaşırtıcı görüntü kalitesi sunan Nikon Z 9, şimdiye kadarki en gelişmiş AF sistemi ile kararlılığı yeniden tanımlıyor. 8K video kaydında 125 dakika video çekimi yapabilen Nikon Z 9, görüntü teknolojilerinde yeni bir devir başlatıyor. En ekstrem yerler ve en hızlı eylemlerde bile Z 9, görüntü kalitesinden ödün vermeden çekim yapma imkanı sunuyor.

Akıllara Durgunluk Veren AF Özelliği

Yeni çok katmanlı 45,7 MP tam çerçeveli CMOS sensörü ve ultra hızlı EXPEED 7 işlemcisi ile Nikon Z 9, şaşırtıcı görüntü kalitesi sunuyor. Nikon Z 9, yüksek kapasiteli yapay zeka ve dünyanın en gelişmiş eş zamanlı konu algılama ve izleme kabiliyeti sağlarken, objeler kadrajın içinde ne küçük kalsa ve hatta baş aşağı olsalar bile, objenin gözlerine odaklanabiliyor, yüzlerini tanıyabiliyor. Daha önce görülmemiş hızlarda gerçekleştirilen sürekli AF hesaplamaları ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları tarafından desteklenen eş zamanlı konu tanıma özellikleri ile Nikon Z 9, EVF kesintisi olmadan gerçek zamanlı görünümler elde edilmesini sağlıyor. Nikon Z 9’un 493 noktalı AF sistemi, Z 7II’den beş kat daha fazla olan 405 otomatik alan AF noktası içeriyor ve çerçeve boyunca konu izleme özelliği, takdir gören D6’yı bile geride bırakıyor.

Gelişmiş 3D Özelliğiyle Her Yerde Hassasiyet ve Yüksek Hız

Saha, gökyüzü, parkur; çekmek istenilen yer neresi olursa olsun Z 9, konuları yüksek hassasiyetle takip ediyor. Gelişmiş 3D izleme sistemi, ne çekildiğini anlayarak konunun konumundaki, yönündeki veya hızındaki değişikliklere anında tepki veriyor. Tam AF/AE ile 120 fps’ye kadar inanılmaz hızı ile Z 9, kendi sınıfında sağlam bir konumda yer alıyor. Ayrıca 20 fps’de çekim yapabiliyor ve tek bir yüksek hızlı seri çekimde 1.000’den fazla tam çözünürlüklü görüntü yakalanabiliyor. Nikon Z 9’un 120 fps’ye kadar çekim yapmayı destekleyen 100’den fazla hızlı Nikon objektifi içeren objektif seçenekleri yelpazesi çok geniş…

Dört Eksenli Dik Açılı Ekran ve Sezgisel Bilgi Ekranı

Büyük ve hassas ekranı yatay veya dikey çekim konumundan 90 derece eğilebilen Nikon Z 9 ile son derece alçak veya yüksek açıları kolaylıkla sabitleyebilmek mümkün hale geliyor. Dikey çekime geçildiğinde otomatik olarak dönen bilgi ekranı, açık ve anlaşılır arayüz, ayarların yatay (manzara) veya dikey (portre) yönde hızlı bir şekilde onaylanmasını sağlıyor. Nikon Z 9’un geliştirilmiş özellikleri sayesinde dikey çekim yaparken bilgi menüsü ve ISO düğmelerine ulaşmak son derece kolay hale geliyor.

Sağlam ve Güvenilir Yapısıyla Z 9 Yarı Yolda Bırakmıyor

Maksimum güç ve hafiflik dengesi sağlayabilmek için magnezyum alaşımından üretilen gövdesiyle Z 9, çarpma, düşme ve diğer sürprizler karşısında oldukça güven veren bir yapıya sahip ve yüksek elektromanyetik koruma ve ısı yayma performansını sürdürmeye devam ediyor. Aşırı sıcaklık ve nem koşullarına dayanacak şekilde üretilen Z 9, yağmurda, karda, toz fırtınasında bile en güzel fotoğrafları elde edebilmeyi sağlıyor. Z 9’un kapsamlı hava yalıtımı, hem fotoğraf makinesinin hem de Z serisi objektiflerin ve objektif yuvası adaptörlerinin istendiği sürece çalışır durumda kalmasını sağlıyor. Makinenin sahip olduğu yeni sensör koruması, objektif değiştirirken sensörü toz ve parmak izinden koruyarak fotoğrafların kalitesinin düşmesini engelliyor. Nikon Z 9, çift sensörlü iletken kaplaması ile toz parçacıklarını sensörden aktif olarak uzaklaştıran bir manyetik alan oluştururken flor kaplama ise kiri silmeyi kolaylaştırıyor. Böylece daha zahmetsiz ve daha uzun süre istenilen kalitede fotoğraflar çekilebiliyor.