Günümüzün ve geleceğin mesleği: Drone kameramanlığı

Uzmanlar, drone kameramanlığının sadece geleceğin değil günümüzün de önemli mesleklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Drone kameraları günümüzde sinema ve dizi sektörünün yanı sıra fotoğraf ve video çekimleri, tarım alanlarının kontrolü gibi 300’den fazla iş kolunda kullanılıyor. Drone kameranın istenilen açıdan rahatlıkla çekim yapabilmesinin büyük avantaj sağladığını belirten uzmanlar, eskiden helikopterlerle yapılan çekimlerin artık drone kameralarıyla gerçekleştirildiğini ve bu sayede havadan çekim maliyetlerinin oldukça düştüğünü söylüyor. Uzmanlar, drone kameramanlığının sadece geleceğin değil günümüzün de önemli mesleklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Diker, son yıllarda kullanımı artan drone kameralarının sağladığı avantajlar ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Günümüzde 300’den fazla iş kolunda kullanılıyor

Drone kameramanlığının sinema ve televizyon sektöründe geniş alanlarda aktüel kamera hareketlerinin herhangi bir sekteye uğramadan çözümü için kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Can Diker, “Drone kullanıcıları aynı zamanda drone pilotu olarak da tanımlanıyor. Drone kameraları günümüzde 300’den fazla iş kolunda kullanılıyor. Sinema ve film sektöründe fotoğraf ve video çekimlerinin yanında askeri alanda, tarım alanlarının kontrolünde, ulaşılamayan arazilerin haritalandırılmasında ve inşaat sektörü gibi pek çok alanda drone kameraları kullanılıyor. Bu nedenle drone kameramanlığının günümüzde önemli bir meslek dalı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Havadan çekim maliyetleri düştü

Drone kameranın istenilen açıdan rahatlıkla çekim yapabilmesinin büyük avantaj sağladığını belirten Doç. Dr. Can Diker, sözlerine şöyle devam etti:

“Herhangi bir sabitleyici sisteme bağlı kalmadan istenildiği gibi dolaşabilmesi, bir eksene bağlı olmayışı, gerektiğinde konunun 90 derece üstünden çekim yapabiliyor oluşu ve bunları yaparken Jimmy Jib gibi bir kol/karşı ağırlık sistemine bağlı olmadan dar mekanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor olması drone kameraların daha çok tercih edilme nedenleri olarak sayılabilir. Drone kamerasının çekim konusu, cihazın rahatça dolaşabileceği yükseklikteki iç ve dış mekânlarda gerçekleşecek tüm çekimler olabilir. Eskiden helikopterlerle yapılan çekimler artık drone kameralarıyla gerçekleştiriliyor. Bu sebeple havadan çekimlerin maliyeti de oldukça düştü.”

Drone kameramanlığı günümüzün ve geleceğin mesleği

Dış mekanda drone çekiminin izne tabi olmasının dezavantaj yarattığını ifade eden Doç. Dr. Can Diker, “Dış mekanda çekim yapılmadan önce gerekli yasal izinlerin alınmış olması ve çekim yapılacak mekanın çekime kapalı askeri resmi ve benzeri alanlardan mümkün olduğunca uzak olması gerekiyor. Bunun dışında kullanım zorluğu ve cihazın olası kaza durumunda mala veya cana zarar verebilecek nitelikte oluşundan ötürü drone operatörlüğü eğitimi alınmış ve belgelenmiş olması şartı aranıyor. Drone kameramanlığının sadece geleceğin değil günümüzün de önemli mesleklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Drone kameramanları geleneksel kameramanlara oranla çok daha yüksek ücretlerle çalışabiliyorlar.” dedi.