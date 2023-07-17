Mcdodo mobil aksesuarlarda sınırsız garanti ve sigorta sunuyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo, bu yıl 4 kat büyüyerek yıllık 450 bin adetlik ürün satışı gerçekleştirecek.

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de büyümeye ve sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Mcdodo, Türkiye’de ilk olacak iki uygulamayı Ağustos ayı itibariyle başlatıyor. 100, 120 ve 140W’lık GaN teknolojisine sahip hızlı şarj adaptörleri, 5 yıl sınırsız garantiyle sunulacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, adaptörlerin yaratacağı olumsuz durumlar için tüketiciler sigortalanarak güvence altına alınacak.

Türkiye’de Metro İletişim çatısı altında faaliyet gösteren Mcdodo, bu yıla ait hedeflerini ve sunduğu yenilikleri bir basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen mobil aksesuar markası Mcdodo, bu yıl 4 kat büyüyerek yıllık 450 bin adetlik ürün satışı gerçekleştirecek. Bu rakamla Mcdodo global ülkeler arasında Türkiye, ilk 3’e girecek. Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin satış operasyonları da Türkiye tarafından yürütülecek.

Hedef, pazar liderliği

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, Türkiye’de en çok satan üç markadan biri olan Mcdodo’yu 2024’te liderliğe taşıyacaklarını söyledi.

2023 yılını 300 milyon TL’lik ciro ve 450 bin ürün satışıyla tamamlayacaklarını belirten Uçurum şöyle konuştu: “Mcdodo dünyasında Çin ve Endonezya ile birlikte ilk üçte bulunuyoruz. 2022’ye göre 4 kat büyüdük. 150’den fazla ülkede bulunan Mcdodo’nun en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. 2024’ten itibaren Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin satış operasyonlarını da Türkiye’den yöneteceğiz. Türkiye pazarında da hedefimiz gelecek yıl zirveye çıkmak.”

Tüketiciyi de garanti altına alıyor

Mcdodo, adaptör ve powerbank’ler için garanti zorunluluğu olmayan sektörde bir ilki başlattı. Türkiye’de ilk kez 100 Watt, 120 Watt, 140 Watt GaN teknolojisine sahip Mcdodo telefon ve bilgisayar adaptörleri, ağustos itibariyle 5 yıl sınırsız garantiyle sunulacak.

Mcdodo tasarım ofislerinde üretilen ve “Red Dot Design” ödüllerine sahip olan GaN serisi adaptörler ayrıca sigortayla gelecek. Türkiye’de yine ilk kez 3. şahıs mali sorumluluk sigortası ile adaptör satın alan müşteriler güvence altına alınacak. Kullanıcı hataları dışında üretim hatalarına karşı uğranacak zararlar sigortalanacak.

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, bu yıl döviz bazında zam yapmayacaklarını da açıkladı. Ayrıca Mcdodo ürünleri yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılan KDV artışından da etkilenmeyecek. Mcdodo Türkiye, söz konusu vergiyi üstlenecek ve fiyatları sabit tutacak.

Üretim için çalışıyor

Son yıllarda salgın ve ekonomik dalgalanmaya rağmen büyümesini sürdüren Mcdodo, yatırım planını da orta vadede gerçekleştirecek. Türkiye’de kurulması planlanan Mcdodo üretim tesisleri için çalışmalar sürüyor. Mehmet Uçurum, Avrupa projesi ile birlikte 2025 yılında Türkiye üzerinden ihracat yapmayı hedeflediklerini de belirtiyor.

Pazar 20 milyar TL’ye ulaşacak

Mcdodo’ya göre Türkiye’de aksesuar pazarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen 2023 yılında ilk 6 ayda önceki yıla göre % 35 büyüdü. Teknolojik gelişmeler ve hayatın mobil hale gelmesiyle birlikte her geçen gün büyüyen ‘mobil aksesuar pazarı’ Türkiye’de 40 milyon adet ve 20 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşacak.

Aksesuarda yılın trendleri

Türkiye’de tüketiciler telefon başına 5 aksesuar alıyor. Bu aksesuarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor. Mcdodo, bu yıl kadınlar için pudra renklerde kablolar, powerbank ve kulaklıklar ile rakiplerinden bir adım öne geçmeyi başarıyor. 2023 yılında kadın kullanıcı oranı yüzde 220 artarken bu yükseliş devam ediyor.

Tüketiciler fiyatları 100 bin TL’ye ulaşan akıllı telefonları için koruma özelliği yüksek kılıf ve ekran koruyucuları tercih ediyor. Akıllı telefon fiyatları yükseldikçe bu alandaki ürünler de gelişiyor ve satışları artıyor.

Mcdodo ürünleri; www.mcdodo.com.tr adresinin yanı sıra Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gürgençler Mağazalarında da tüketicilerle buluşuyor.