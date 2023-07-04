ASUS TUF Gaming AS1000 taşınabilir SSD

ASUS, yenilikçi soğutma özellikleriyle ultra hızlı veri aktarımlarını mümkün kılan M.2 NVMe 1 TB SSD modeli TUF Gaming As1000’i duyurdu. TUF Gaming AS1000, sahip olduğu USB-C 3.2 Gen 2×1 bağlantısı sayesinde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla ve en yeni oyun konsollarıyla uyumlu. Sıkı dayanıklılık testlerinden geçen bu SSD, saklanan verilerin her gün yaşanabilecek sıvı dökülmelerinden ve darbelerden etkilenmemesini sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı (yaklaşık 35,99 ABD doları değerinde) veri yedeklemeyi ve kurtarmayı kolaylaştırıyor.

Askeri sınıf dayanıklılık

TUF Gaming AS1000 aralarında ABD ordusunun MIL-STD-810H düşme testi, IP68 suya ve toza dayanıklılık testi de dahil olmak üzere birçok zorlu testten geçirildi. Cihazlar çeşitli yüksekliklerden yere bırakıldı, suya batırıldı, toza ve kire maruz bırakıldı. Dayanıklılığı ölçmek için yapılan bu testlerden geçen TUF Gaming AS1000, kazara darbelerden, düşmelerden ve sıvı dökülmelerinden etkilenmiyor.

Ultra yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama alanı

TUF Gaming AS1000’de kullanılan M.2 NVMe PCIe SSD, 10 Gbps’e kadar sıralı okuma/yazma hızlarına ulaşıyor. Bu da geleneksel harici sabit sürücülerden 10 kata kadar daha yüksek bir hız anlamına geliyor. Bu hız 1 TB’a kadar depolama alanıyla birlikte sunuluyor. Depolama kapasitesini genişletmek isteyenlere mükemmel bir seçenek sunan bu model, ayrıca her yerde oyun keyfi, geniş dosyaları yedekleme ve 4K içerikler oluşturma için de uygun bir çözüm sağlıyor. Alüminyum alaşım kasa ve dahili termal dolgu ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırarak stabil veri aktarımı sağlıyor ve SSD’nin ömrünü uzatıyor.

Kullanıcı dostu özellikler

TUF Gaming AS1000 bağlantı için tek bir USB-C’den yararlanıyor ve mobil cihazların, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra en yeni PlayStation ve Xbox oyun konsollarıyla birlikte kullanılabiliyor. Kullanışlı yerleşik SSD Dashboard yazılımı ile kullanıcılar SSD sıcaklığı, depolama durumu ve daha birçok önemli bilgiyi görebiliyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı (yaklaşık 35,99 ABD doları değerinde) değerli dijital varlıklarınızı zararlı saldırılardan ve donanım arızalarından koruyor. Ayrıca, veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor.