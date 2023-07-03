İnceleme: Canon EOS R8

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un şimdiye kadar ürettiği en hafif full frame aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R8’i inceliyoruz.

Bu yeni makine en hafif ve küçük aynasız full frame fotoğraf makinelerinden biri… Ağırlığı pil dahil sadece 461 gram. EOS R8’de 24.2 milyon piksellik full frame CMOS sensör kullanılıyor. Bu sensörü R6 Mark II’den hatırlayacaksınız. Esasında bu yeni makine pek çok açıdan yıllar önce çıkan EOS RP modelinin güncellenmiş yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Kolay kullanımlı full frame…

EOS R8, full frame bir aynasız fotoğraf makinesine geçmek isteyen, ancak düşük bütçesi olan giriş seviyesindeki kullanıcılar için tasarlanmış denilebilir. Bu kompakt gövdeli full frame makinede yüksek ISO performansı, iyileştirilmiş dinamik aralık, akıllı otofokus ve gelişmiş bağlantı imkanları öne çıkıyor. Ama hepsinden öte EOS R8, kullanımı çok kolay bir makine olmuş. Gövde üzerinde az düğme var ve hepsi kolay kullanımı öne çıkarıyor.

Düğmelerin yerleşimi ve büyüklükleri gayet ideal. En sol tarafta fotoğraf ve video seçimi için epey iri bir düğme kullanılmış. Böylece hızlıca fotoğraf ve video çekimi arasında geçiş sağlanabiliyor. Giriş seviyesinde sayılabilecek bir model olduğu için arka taraftaki joystick kaldırılmış.

R8 hem fotoğraf hem video çekimlerinizde size kaliteli sonuçlar verebilecek bir model. Benim incelediğim makine üzerinde 24-50mm kit lens vardı. Bu lens çok müthiş sonuçlar elde edebileceğiniz bir objektif değil tabi ki… Burada gördüğünüz fotoğraf örnekleri sadece bu objektifle çekildi.

R8 ile portre, etkinlik, manzara, doğa, sokak ve seyahat fotoğraflarını rahatlıkla çekebilirsiniz. Bütçenize uygun objektif seçenekleriyle setinizi biraz zenginleştirmeniz gerekebilir. Yoksa 24-50mm’lik kit lens ile çok sınırlı kalabilirsiniz. Bu arada eski Canon EF bayonetli lenslerinizi de bir adaptör yardımıyla bu modelde kullanabilirsiniz.

Hızlı otofokus ve AF takibi

R8’de DIGIC X görüntü işlemcisi, odaklamada ise Dual Piksel CMOS AF 2 teknolojisi kullanılmış. Otofokus sistemi ve modları gayet detaylı… AF takibi oldukça başarılı…

AF takibinde insanlar, hayvanlar, araçlar veya otomatik olarak seçim yapılabiliyor. Örneğin video çekerken konunuz bir insan ise ve size bakıyorsa göz, yüz takibi yapabilirken, arkasını döndüğünde ise baş ve vücut takibini sürdürebiliyor.

Enstantane hızı 30 saniye ile 1/4000 saniye arasında mekanik, elektronik olaraksa 1/16.000 saniyeye kadar çıkabiliyor. Sürekli çekim ise hızı mekanik saniyede 6 kare, elektronik 40 kare.

EOS R8’de gövde içerisinde bir görüntü sabitleme sistemi bulunmuyor. Eğer taktığınız objektiflerde görüntü sabitleyici varsa sadece bu kullanılıyor. O yüzden elde düşük enstantanelerde çekim yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor.

Yüksek ISO Performansı

ISO aralığı 100 ile 102.400 arasında. Zorlanarak ise en düşük 50 ve en yüksek 204.800’e kadar çıkabiliyor. Açıkçası bu yüksek değerlerle pek işim olmuyor. Yüksek ISO değerleri kullanmıyor musun diye soracak olursanız. Size şöyle cevap verebilirim. Makinelerin sensörleri, işlemcileri ve diğer teknolojileri gelişse de ben ortam ışığına göre en düşük ISO değerlerini kullanmaya gayret ediyorum. Yani fotoğraf çekerken çok gerek yoksa 3200 ya da 6400 ISO üzerine çıkmamaya çalışıyorum. Ama bu makine ile fotoğraf çekerken 6400 ve 12800 ISO değerlerinde de çalıştım ve bir sorun görmediğimi söyleyebilirim.

EOS R8 tek SD hafıza kartı yuvası kullanıyor. Kart yuvası pil kapağının ve gövdenin altında yer alıyor. Bu da özellikle bir tripod üzerinde fotoğraf ve video çekimi sırasında kart değişimini biraz güçleştiriyor.

4K 60p Video Kayıt

EOS R8 hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde kullanabileceğiniz bir model dedik. EOS R8’in geliştirilmiş sensörü, net ve ayrıntılı video içerikler hazırlamanıza imkan sunuyor. Tam genişlikte 4K 60p çekimlerin yanı sıra ağır çekim videolar için 180 kare/sn Full HD kayıt yapabiliyor.

Bu fotoğraf makinesi, video becerilerini geliştirmek isteyenleri desteklemek için, daha geniş dinamik aralık ve post prodüksiyonda daha fazla esneklik sunan 10 bit H265 dahili kayıtta Canon Log 3’ü destekliyor.

Alternatif olarak, HDR iş akışı kullananlar kendilerine uygun HDR PQ ve HDR Video modlarını seçebiliyor ve uyumlu cihazlara yalın HDMI çıkışı üretebiliyor.

EOS R8, odak mesafesini ayarlarken görüş açısındaki değişiklikleri telafi eden işlevi sayesinde hareket halindeki kayıtta odak kesintisini önlüyor. Uzun kayıt süreleri sunarak Vlog veya etkinlik çekimleri için de ideal bir seçenek haline geliyor. 4K 60p’de yaklaşık 30 dakika kesintisiz kayıt yapılabiliyor.

EOS R8, bilgisayarlar ve akıllı cihazlarla kablosuz iletişim için Wi-fi ve Bluetooth bağlantısı sağlıyor. Dosya aktarımı, uzaktan kontrol ve diğer işlevler kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca web kamerası olarak da kullanılabiliyor.

R8’de OLED elektronik vizörün büyüklüğü 0.39 inç ve 2.36 milyon piksellik görüntü kalitesi sunuyor. EVF performansı, güç tasarrufu ve akıcı olarak iki farklı şekilde değiştirilebiliyor. LCD ekran ise 3 inç büyüklükte ve daha önceki Canon makinelerdeki gibi yana açılarak her yöne dönebiliyor.

EOS R8 bir hayli küçük ve hafif bir gövdeye sahip. Ancak kompakt yapıya ulaşmak için bazı özellikler çıkarılmış ya da törpülenmiş. Bu makinede kullanılan pil LP-E17. Pil bu makine ile kullanım için biraz küçük kalmış diyebiliriz. LCD ile yaklaşık 370 kare, vizör ile yaklaşık 220 kare fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Pil ömrü, kullandığınız modlara ve diğer ayarlara göre değişiklik gösterebilir tabi… Ancak gün içerisindeki yoğun kullanımlarınız için yanınızda bir tane de yedek pil bulundurmanız çok daha iyi olacaktır.

Sonuç olarak EOS R8, giriş seviyesinde içerikler üreten ancak daha önce full frame fotoğraf makinesi kullanmamış olanlar için önerilebilir. Full frame bir fotoğraf makinesi için nispeten uygun fiyatı olan R8, APS-C sensörlü makinelerden geçiş için de düşünülebilir. Seyahatlerde yanımda küçük bir full frame makine olsun diyenlerin çantasında da fazla yer kaplamayacaktır.

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