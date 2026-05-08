İnceleme: HUAWEI Watch Fit 5 Pro

Yeni tanıtılan Huawei Watch Fit 5 Pro hem şıklığı hem de profesyonel performansıyla ilgi odağı oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, akıllı giyilebilir ürünler pazarında hem dünyada hem de ülkemizde hızlı yükselişine devam ediyor. Akıllı saat konusunda yaptığı başarılı ürün serileri ile farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Özellikle genç kullanıcıların ve teknoloji tutkunlarının bir hayli ilgi gösterdiği Watch Fit serisi ise her yeni modelle birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Lansmanı yeni yapılan Huawei Watch Fit 5 Pro hem şıklığı hem de profesyonel performansıyla ilgi odağı oldu. Biz de bu yeni modeli sizler için hızlıca inceledik ve öne çıkan özelliklerini derledik. Daha detaylı bir incelemesini çok yakında Youtube kanalımızda paylaşacağız.

Tasarımda Zirve Noktası: Titanyum ve Safir Cam

Watch Fit 5 Pro, dayanıklılığı estetikle buluşturan titanyum alaşımlı çerçevesi ve 2,5D safir cam ekranıyla ilk bakışta premium bir his uyandırıyor. Havacılık endüstrisi standartlarında nanoseramik (beyaz modelde) kaplama cihazın sertliğini ve aşınma direncini artırıyor. 1,92 inçlik geniş AMOLED ekranı, 1Hz-60Hz LTPO paneliyle 3000 nit maksimum parlaklık seviyesi sayesinde en güneşli günlerde bile rakipsiz bir görünürlük sunuyor. Ekranın çözünürlük değeri ise 480×408 piksel ve ekran-gövde oranı %83. Şık bir tasarımla gelen saatin gövde ağırlığı sadece 30.4 gram.

Watch Fit 5 Pro, turuncu, beyaz ve siyah renkleriyle geliyor. Bizim incelediğimiz model, lansman rengi olan turuncu oldu. Bu modelin kayışı terletmeyen ve kolay takıp çıkarılmasını sağlayan cırt cırtlı versiyon.

Sağlık ve spor güvenliği odaklı yenilikler, Fit 5 serisini önceki jenerasyondan net bir şekilde ayırıyor. Eski nesildeki sensör yapısı geride bırakılarak, ölçüm doğruluğunu maksimuma çıkaran PPG 6.0 (6PD+6LED) sensör modülüne ve TruSleep 5.0 sistemine geçiş yapılmış. Cihaza entegre edilen yeni 32G yüksek hassasiyetli sensör, seride daha önce bulunmayan düşme algılama ve acil durum araması özelliklerini kullanıma sunarak spor güvenliğini üst düzeye çıkarmış. Ayrıca kadın sağlığı yönetimi derinleştirilerek yeni araştırma özellikleriyle desteklenmiş.

Söylemeye gerek var mı bilemiyorum, ancak akıllı saat üzerinden çağrıları cevaplama, konuşma, WhatsApp ve diğer mesajları görüntüleme sorunsuz yapılabiliyor. Ancak iPhone’larda akıllı saate gelen ve gördüğünüz mesajlara bir cevap yazamıyorsunuz. Bu konu Huawei tarafında yapılmadığı için değil, Apple’ın bu konuya izin vermediği için kullanılamıyor.

Profesyonel Spor Modları: Golften Dalışa…

Bu saat, alışılmış sporcu modlarından çok daha fazlasını sunuyor. Profesyonel sporcular için tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip.

Golf tutkunları için çok detaylı özellikler geliyor. Dünya çapında 17.000’den fazla golf sahası haritası, vuruş modu ve canlı skor kartı gibi özelliklerle bileğinizde bir dijital caddy taşıyorsunuz. 40 metreye kadar serbest dalış desteği ve vurgun uyarısı gibi özelliklerle su altı maceralarınızda size eşlik ediyor. Sunflower (Ayçiçeği) Konumlandırma Sistemi, patika koşusu gibi zorlu aktivitelerde rota navigasyonu ve irtifa takibiyle yanılma payını en aza indiriyor.

100’den fazla spor modunu destekleyen cihaz, spesifik branşlarda derinlemesine veri sunuyor. Bisiklet modunda sanal güç ve kadans ölçümü, telefonu bisiklet bilgisayarına dönüştürme ve rota navigasyonu sunulurken; patika koşusunda geliştirilmiş Sunflower konumlandırma sistemi, ara nokta mesafeleri ve rakım eğilim grafiği sağlanıyor. Pro modeline özel golf modunda dünya çapında 17.000’den fazla golf sahasının vektörel haritası, rüzgar/eğim verileri ve bilekte canlı skor kartı bulunuyor. Yine Pro modeline özel olarak vurgun uyarısı dahil 40 metre serbest dalış desteği veriliyor. Raket sporlarında ise Tennix ve PickleX gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre forehand/backhand analizleri yapılabiliyor.

NFC Ödeme Kolaylığı

Günlük hayatta hız kazandırmak amacıyla cihaza entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde, kullanıcılar cüzdan veya telefon çıkarmadan akıllı saatleriyle temassız ödeme yapabiliyor. NFC ödeme şimdilik Garanti ve Akbank tarafından destekleniyor. Ancak bu özellik ne yazık ki iOS işletim sistemi kullanan telefonlarda çalışmıyor. NFC ödeme için telefonunuzun Android ya da HarmonyOS kullanan Huawei marka olması gerekiyor.

TruSense ile Gelişmiş Sağlık Takibi

HUAWEI’nin yeni TruSense Sistemi, sağlık verilerinizi hiç olmadığı kadar hassas bir şekilde takip etmenizi sağlıyor. Watch Fit 5 Pro, tek kanallı EKG analizi, atriyal fibrilasyon (A-fib) riski tespiti ve arteriyel sertlik (damar esnekliği) ölçümü gibi klinik düzeyde kardiyovasküler koruma özellikleri barındırıyor. Ayrıca tüm seride yer alan yeni 32g aralıklı IMU sensörü ile yüksek etkili düşüşler algılanarak otomatik acil durum (SOS) araması gerçekleştirilebiliyor.

Kalp Sağlığı: Tek kanallı EKG analizi, arteriyel sertlik tespiti ve nabız dalgası aritmi analizi ile kalp sağlığınız hakkında profesyonel içgörüler sunuyor.

Duygusal Refah: Sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığınızı da önemseyen cihaz, 12 farklı duygu durumunu takip ederek stres anlarında panda animasyonlu nefes egzersizleriyle sizi rahatlamaya teşvik ediyor.

Uyku ve Kadın Sağlığı: Uyku apnesi riski tespiti ve vücut sıcaklığı sensörü destekli yüksek isabetli ovülasyon takibiyle bütüncül bir sağlık yönetimi vadediyor.

10 Güne Varan Pil Süresi

Huawei’nin yeni Watch Fit serisinde pil kapasitesi eski modele göre biraz daha artırılmış. 471mAh’lik pil kapasitesi ile normal kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Hatta düşük güç modunda kullanılırsa bu süre 10 güne kadar uzatılabiliyor. Ancak gün içerisinde egzersiz, sağlık ve spor modlarını biraz yoğun kullanırsanız pil süresi 4-5 güne düşebiliyor. Ancak bu süre bile rakipleri içerisinde ortalamanın üzerinde kalıyor ve bence kullanıcı açısından bir sorun yaratmıyor. Yüksek silikonlu katmanlı yeni nesil pil yaklaşık 60 dakikada kablosuz tam şarj olabiliyor.

Panda Eşliğinde Mini Egzersizler

Çoğumuz yoğun bir tempoda çalışırken bir de şehir stresi ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Spor yapmak istiyoruz ama her zaman vakit bulamıyoruz. Bu anlattığım şeyler masa başı çalışan birçok kişinin ortak sorunları. Huawei bu yeni akıllı saatlerinde Mini Egzersiz modu ile 30 farklı esneme ve hareket seansını animasyonlu çok sevimli bir Panda eşliğinde sunuyor. Masa başında geçirilen uzun saatlerin yarattığı stresi ve duruş bozukluklarını hedefleyen bu özellik, akıllı saat kadranındaki pandanın kullanıcının hareket seviyesine göre duygu değiştirmesiyle ekstra motivasyon sağlıyor. Esasında çok basit ve kolay yapılan bu mini egzersizler, her an hiçbir ekipman gerektirmeden yapılabildiği için fiziksel gerginliği azaltabiliyor.

Watch Fit 4 Pro ile farkları…

İlk çıktığından beni Watch Fit 4 Pro modelini severek kullanıyorum. Huawei Watch Fit 4 Pro incelemesi buradan Youtube kanalımda izleyebilirsiniz. Pek çok kullanıcının aklında bir soru olduğunu biliyorum. Huawei Watch Fit 4 Pro ile Watch Fit 5 Pro arasında ne gibi farklar var? Watch Fit 4 Pro kullanıyorsanız, değiştirmek için durduk yere masrafa girmenize gerek yok diye düşünüyorum. Ancak kendinize yeni bir akıllı saat alacaksanız tabi ki yeni modeli tercih etmenizi öneririm. Watch Fit 4 Pro ile yeni model arasındaki farkları kısaca anlatmam gerekirse şunları söyleyebilirim. Dahili hafıza 4GB’tan 64GB’a çıktı. Ekran-gövde oranı büyüdü %83 oldu. Kavisli LTPO AMOLED ekran geldi. Pil kapasitesi 400mAh’den 471mAh’e büyüdü. Ancak burada pil süresi uzamadı. Yeni modele düşme algılama özelliği geldi. Sağlık sensörleri daha doğru sonuçlar için yenilendi. Mini egzersiz modu ve Bluetooth 6.0 geldi.

Sonuç ve Uyumluluk

Huawei Watch Fit 5 Pro, HarmonyOS, iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. iPhone kullanıcıları NFC ödeme ve klavye kullanarak mesaj yanıtlama gibi özellikleri kullanamasa da diğer tüm özellikler sorunsuz çalışıyor. Huawei Watch Fit 5 Pro, geliştirilmiş safir cam ekran yapısı, sağlam kasa, şık tasarım, yeni sağlık sensörleri, doğru sağlık ve uyku takibi, gelişmiş spor modları, mini egzersiz modu, düşme algılama özelliği, uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma ve Kampanya Bilgileri

Huawei Watch Fit 5 Serisi, 7 Mayıs itibarıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa açıldı. Başlangıç fiyatı 7.999 TL olan Huawei Watch Fit 5 için ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Başlangıç fiyatı 11.499 TL olan Huawei Watch Fit 5 Pro için ise ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 1.000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediye ediliyor.