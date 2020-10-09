İnceleme: Hollyland MARS X Kablosuz Görüntü Aktarıcı

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Film yapımı ve canlı yayıncılık gibi konularda dünyanın önde gelen kablosuz video ve ses iletim sistemleri üreticisi Hollyland Technology’nin en yeni kablosuz görüntü aktarıcılarından biri olan MARS X modelini inceledik.

MARS X, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapıldıktan kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunuldu. Bu yeni aktarım cihazı sayesinde iOS ve Android işletim sistemini kullanan cep telefonları ve tabletleri harici birer monitöre dönüştürmek mümkün. MARS X tek bir verici olarak kullanılıyor. Bu kablosuz görüntü aktarıcıyı, telefon ve tabletlerinize yüklenen HollyView uygulaması ile kontrol edebiliyorsunuz.

Kompakt Bir Çözüm

Hollyland firmasının tasarladığı MARS serisi içerisinde farklı kullanıcı grupları düşünülerek üretilmiş birçok kablosuz görüntü aktarıcı sistem yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yine MARS serisi içerisinde yer alan 400S adlı kablosuz aktarıcıyı incelemiştik. Bu incelemeyi burada okuyabilirsiniz.

MARS Serisi, küçük video yapım ekipleri ve içerik hazırlayıcılar için kullanıcı dostu, taşınabilir, uygun fiyatlı kablosuz video ve ses iletim sistemleri… MARS X ise çok daha kompakt ve uygun fiyatlı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ürünün ağırlığı sadece 112 gram. Böylece kullandığınız kamera üzerinde flaş kızağına kolayca takabilirsiniz. Ayrıca gimbal kullanıyorsanız da denge açısından bir sorun yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.

MARS X biraz önce de söylediğim gibi kompakt yapısı, hafifliği ve uygun fiyatı ile bütün çekim setlerinde kolayca kullanılabilecek bir ürün. Üç adede kadar iOS/Android cihazla aynı anda kullanılabiliyor. Böylece çekilen görüntüleri farklı yerlerdeki kişiler aynı anda izleyebiliyor. Nispeten küçük ve orta ölçekteki içerik üreticileri için tavsiye edebileceğimiz MARS X sayesinde harici monitör kullanım ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bildiğiniz gibi video içerik üretiminde kameradan başka pek çok yardımcı ekipmana ihtiyaç duyuluyor. Kullanılan bu farklı ekipmanların çoğu hem çalışan kadronuzun artmasına hem de çekim maliyetlerine direkt etki ediyor. Günümüzde özellikle 2-3 kişinin çalıştığı küçük içerik ekipleri ise bu tarz kompakt çözümleri destekliyor.

Öne Çıkan Özellikler…

Dilerseniz biraz da MARS X’in temel bazı özelliklerinden bahsedelim. MARS X, kullandığınız bölgenin konumuna göre ortalama 90 metre civarında bir iletim aralığına sahip. Ancak ideal kullanımda bu mesafenin çok daha az olması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle şehir içi ve kalabalık ortamlarda en iyi performans aralığı için 45 metreden fazla uzaklaşmamak gerekiyor. Cihaz, 0.07sn gibi çok düşük bir gecikme süresine, paraziti önlemek ve sabit bir kablosuz iletim sağlamak için değiştirilebilen sekiz frekans kanal seçeneğine sahip.

MARS X, 60/1080p HDMI sinyali üç cihaza kadar iletebiliyor. Senkronizasyon özelliği, ses ve videonuzun aynı anda mobil cihazlarınıza gönderilmesini sağlıyor. MARS X kompakt tasarımına rağmen dahili bir pil (1300mA lityum iyon) ile birlikte geliyor. Pili ortalama 1 saatlik kullanım süresi sunuyor. Bu süre belki pek çok kullanıcı için biraz az gelmiş olabilir. Ancak ürünün boyutu, kullanım yeri ve uygun fiyatı düşünüldüğünde bize uygun gözüktü açıkçası… USB-C bağlantı kablosuyla yaklaşık 2.5 saatte şarj oluyor. Çekim esasında istenirse powerbank’lerle de şarj edilebiliyor.

Verici, zor şartlarda kullanıma uygun, soğumayı kolaylaştıran, kenarları yuvarlatılmış özel tasarımlı sağlam bir alüminyum kasaya sahip. Kasa üzerinde biri altta ve biri arkada olmak üzere iki adet 1/4″-20 montaj dişine sahip. Ayrıca kutu içeriğinde bir adet flaş kızağı bağlantı aparatı da yer alıyor. Vericiyi kolaylıkla kameranıza, gimbal ya da farklı bir video çekim aparatına takabiliyorsunuz.

MARS X, antenlerle gelişmiş iletim performansı sağlarken, antenler kapandığında da taşınabilirlik ve kompakt bir yapı sunuyor. Hollyland Ar-Ge ekibi tarafından yapılan bir dayanıklılık testine göre antenler günde 20 kez katlanırsa, 1500 günden fazla sorun çıkarmadan kullanılabiliyor. Firmanın yaptığı bir yazılı açıklamada ise MARS X’in Canon EOS 6D, 60D, 5D Mark II, 80D ve 90D modelleri ile uyumlu olmadığı belirtiliyor.

OLED Ekran

MARS X üzerinde 0.69 inçlik küçük bir OLED ekran yer alıyor. Bu ekranda pil durumu, kanal frekansı, video formatı ve wi-fi parolası gibi bilgiler görüntülenebiliyor. İlk bakışta biraz az bilgi görülebiliyormuş gibi gelse de kullanım esnasında inanın bu bilgiler dışında pek bir şeye bakmanız gerekmiyor. Esas detaylı özellikler ise HollyView uygulamasında yer alıyor.

HollyView Uygulaması

iOS/Android cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen HollyView uygulaması sayesinde ürünün yazılım sürümünü güncellemek çok daha kolay hale gelmiş. HollyView temelde herkesin anlayabileceği basit bir arayüzü olan kullanışlı bir uygulama. Temel olarak, Waveform, Histogram, Focus Peaking, False Color, Zoom, 3D Lut, Screenshot, Doodle, ekran kaydı gibi özellikleri destekliyor. Ayrıca yeni gelen bir güncelleme ile biraz önce bahsettiğim yazılım yükseltmenin yanı sıra kanal tarama özelliği de eklendi. Kanal taraması genellikle bir alıcıda bulunan bir özellik olmakla birlikte, kullanıcıların hangi kanalların temiz ve hangilerinin karmaşık wi-fi çevresinde parazit olduğunu bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle kullanıcıların temiz ve kullanılabilir kanalı bulmak için kanalları tek tek denemelerine gerek kalmıyor.

http://www.hollyland-tech.com