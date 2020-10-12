Fujifilm SQUARE SQ1

Fujifilm, instax serisinin yeni üyesi SQUARE SQ1 fotoğraf makinesini tanıttı. Instax serisinin amiral gemisi olan SQUARE SQ1, minimalist ve kullanıcı dostu tasarımıyla beğeni kazanıyor. Analog yapısıyla kare çekim için ideal bir fotoğraf makinesi olan SQUARE SQ1, instax mini serisindeki benzerlerinin boyutlarına kıyasla 1,5 kat daha büyük kare formatta baskılar oluşturabilmesiyle ayrışıyor. Instax SQUARE SQ1, aralarında Otomatik Çekim ve Tek Dokunuşta Özçekim Modu’nun da yer aldığı özellikleriyle de tasarımındaki farkını ortaya koyuyor.

Yeni film seçenekleri instax SQUARE Gökkuşağı ve instax SQUARE Monokrom ile hangi hava koşullarında olunursa olsun şipşak fotoğrafçılık alanına yeni merhaba diyenler, Instax SQUARE SQ1 ile otomatik olarak doğru ekspozür ayarlarına sahip fotoğraf çekebilir, daha canlı renklere sahip şipşak baskılar elde edebilirler. Aynı zamanda bütünleşik özçekim aynasının yanı sıra instax SQUARE SQ1’in tek dokunuşla Özçekim Modu etkinleştirildiğinde merceğin konumunu değiştirerek çekim için en iyi odaklanma ve ekspozür değerlerini ayarlayabilirler.