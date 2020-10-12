Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF

0

Tokina, atx-i serisinin yeni modeli Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF lens modelini satışa sundu.

Russar+ Sanat Lensi
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM
Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD

Tokina, atx-i serisinin yeni modeli Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF lens modelini satışa sundu. Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF, çağdaş DSLR fotoğraf makineleri için tasarlanan yeni atx-i serisinin üçüncü lens modeli. Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF, APS-C sensörlü DLSR kameralar için ultra geniş açılı zoom lens olarak tasarlanmıştır. Mevcut pazardaki APS-C boyutlu DSLR fotoğraf makineleri için sabit f/2.8 hızlı ultra geniş açılı zoom lensidir.

atx i 11 20 Canon - Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF

Geniş prime 18mm, 21mm, 24mm, 28mm lenslerin eşdeğer açısını kapsayan 11-20mm odak uzunluğu, bu lensin standart zoom lensinden veya geniş açı zoom kiti lensinden sonra seçilmesini cazip hale getirir. Tüm zoom aralığı boyunca sabit maksimum f/2.8 diyafram açıklığı, alan derinliği kontrolü ve kolay manuel çekim için uygun boyut ve ağırlığı korurken, düşük ışık koşullarında mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Canon ve Nikon uyumlu versiyonları bulunan bu yeni model Türkiye’de de satışa sunuldu.

Size önerilenler

Yükleniyor...
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.