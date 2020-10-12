Tokina, atx-i serisinin yeni modeli Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF lens modelini satışa sundu. Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF, çağdaş DSLR fotoğraf makineleri için tasarlanan yeni atx-i serisinin üçüncü lens modeli. Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF, APS-C sensörlü DLSR kameralar için ultra geniş açılı zoom lens olarak tasarlanmıştır. Mevcut pazardaki APS-C boyutlu DSLR fotoğraf makineleri için sabit f/2.8 hızlı ultra geniş açılı zoom lensidir.

Geniş prime 18mm, 21mm, 24mm, 28mm lenslerin eşdeğer açısını kapsayan 11-20mm odak uzunluğu, bu lensin standart zoom lensinden veya geniş açı zoom kiti lensinden sonra seçilmesini cazip hale getirir. Tüm zoom aralığı boyunca sabit maksimum f/2.8 diyafram açıklığı, alan derinliği kontrolü ve kolay manuel çekim için uygun boyut ve ağırlığı korurken, düşük ışık koşullarında mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Canon ve Nikon uyumlu versiyonları bulunan bu yeni model Türkiye’de de satışa sunuldu.