Apple iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’i duyurdu ve iPhone’dan en iyi şekilde yararlanmak isteyen kullanıcılar için güçlü bir 5G deneyimi ve inovasyonun sınırlarını zorlayan gelişmiş teknolojileri tanıttı. iPhone 12 Pro modeller, iPhone’da şimdiye kadarki en büyük dayanıklılık sağlayan yeni Ceramic Shield ile korunuyor.

Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan Apple tasarımı A14 Bionic çip, fotoğraflarda daha yaratıcı kontrol için yepyeni Apple ProRAW gibi etkileyici fotoğrafçılık özelliklerine güç veriyor ve ilk uçtan uca Dolby Vision video deneyimi sunuyor.

Yeniden tasarlanan profesyonel kamera sistemleri, geniş bir Ultra Geniş kamera, iPhone 12 Pro Max’te daha da uzun odak uzaklığına sahip bir Telefoto kamera ve parlak ve düşük ışıklı ortamlarda profesyonel kalitede güzel görüntüler ve videolar çekmek için yeni Geniş açı kameralar içerir.

A14 Biyonik: Güçlü ve Verimli

A14 Bionic, akıllı telefon endüstrisindeki 5 nanometre işlemi üzerine inşa edilen ilk çiptir. Her zamankinden daha hızlı ve daha verimli olan A14 Bionic, en hızlı rakip akıllı telefon çiplerine kıyasla yüzde 50’ye varan oranlarda en hızlı CPU ve GPU’ya sahip olup, konsol kalitesinde oyun deneyimleri, güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık ve daha fazlasını mümkün kılarken yüksek pil ömrü sağlar. Makine öğreniminin sınırlarını zorlayan A14 Bionic, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayabilen ve en yoğun makine öğrenimi modellerinde bile gelişmiş performans sağlayan, performansta yüzde 80 artış için 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahiptir.

Yeni Tasarım ve Yenilikçi Görüntü Teknolojileri

Birinci sınıf malzemelerle tasarlanan iPhone 12 Pro modelleri, hassas şekilde öğütülmüş mat cam arka yüzle eşleştirilmiş muhteşem cerrahi sınıf paslanmaz çelik kordona sahip yeni, sofistike düz kenarlı bir tasarıma sahiptir ve inanılmaz derecede dayanıklı Seramik Kalkanı sunar. Herhangi bir akıllı telefon camından daha sert olan Ceramic Shield ön kapak, camın ötesine geçer ve dayanıklılığı önemli ölçüde artırmak ve düşme performansını 4 kat artırmak için nano seramik kristallerle aşılanmıştır.

Tanıdık boyutlarda daha küçük kenarlıklara sahip etkileyici bir şekilde daha büyük, uçtan uca ekranlar ile 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max renk doğruluğu için sistem genelinde renk yönetimine sahip bir Super Retina XDR ekrana sahiptir.

Çok Yönlü Pro Kamera Sistemi

A14 Bionic tarafından desteklenen son teknoloji kamera donanımıyla her seviyedeki fotoğraf ve video meraklıları için daha da çok yönlü bir araçtır. Yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte A14 Bionic, görüntü kalitesini artırdı ve geleneksel kameralarla mümkün olmayan güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık yetenekleri sağlıyor. iPhone 12 Pro modellerinde ayrıca, Apple’ın çok kareli görüntü işleme ve hesaplamalı fotoğrafçılığı bir RAW formatının çok yönlülüğü ile birleştiren, bu yıl içinde piyasaya çıkacak olan yeni Apple ProRAW bulunuyor. Kullanıcılar renk, ayrıntı ve dinamik aralık üzerinde yerel olarak iPhone’da veya diğer profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla tam yaratıcı kontrol deneyimleyebilir.

iPhone 12 Pro, fotoğraf ve videoda yüzde 27 geliştirilmiş düşük ışık performansı için bir iPhone’da şimdiye kadarki en hızlı olan f/1.6 diyafram açıklığına sahip yeni yedi elemanlı lensli Geniş kameraya sahiptir; 120 derecelik görüş alanına sahip Ultra Geniş kamera, dar noktalarda veya manzaralarda daha fazla sahne yakalamak için optik zoom aralığını 4x’e çıkaran, portreleri çerçevelemek için 52 mm odak uzaklığına sahip bir Telefoto kamera.

iPhone 12 Pro Max, profesyonel kamera deneyimini daha da ileri götürür. Yeni f/1.6 diyafram Geniş kamera, düşük ışık koşullarında yüzde 87’lik devasa bir iyileştirme için 1.7μm pikselli yüzde 47 daha büyük bir sensöre sahiptir. Ultra Geniş kamera ve 65 mm odak uzaklığına sahip Telefoto kamera içerir. Bu sistem bir araya geldiğinde 5x optik yakınlaştırma aralığı sunar.

Artık TrueDepth ve Ultra Geniş kameralara genişletilen Gece modundaki iyileştirmeler, daha da parlak bir görüntüye olanak tanıyor. Gece modu Hızlandırılmış Çekim, bir tripod ile kullanıldığında daha keskin videolar için daha uzun pozlama süreleri, daha iyi ışık izleri ve düşük ışıklı senaryolarda daha yumuşak pozlama sağlar. Deep Fusion, artık daha iyi ve daha hızlı tüm kameralara geliyor ve yeni Smart HDR 3 ile kullanıcılar, karmaşık sahnelerde bile daha gerçekçi görüntüler bekleyebilir.

iPhone 12 Pro modelleri bir akıllı telefonda en yüksek kalitede videoyu sunar ve dünyada Dolby Vision ile HDR video için uçtan uca bir deneyim, 60 fps’ye kadar ve hatta daha iyi video sabitleme sağlayan ilk kameralar ve tek cihazlardır. sinema kalitesinde prodüksiyonlar için. Dolby Vision derecelendirme, ister Fotoğraflar uygulamasında ister iMovie’de olsun, düzenleme sırasında canlı olarak işlenir ve sürdürülür ve bu yılın sonlarında Final Cut Pro X’e gelir. Dolby Vision, çekim ve video oynatma sırasında inanılmaz kontrast için Super Retina XDR ekrandan yararlanır ve kullanıcılar, AirPlay desteği ile videolarını 4K Dolby Vision’a kadar harici cihazlarla paylaşabilir.

Gerçekçi AR ve Yenilikçi Kamera Deneyimleri

Pro serisine yepyeni bir LiDAR Tarayıcı geliyor ve ışık mesafesini ölçme ve bir sahnenin piksel derinliği bilgilerini kullanma yeteneği sunuyor. Bu teknoloji, daha hızlı, daha gerçekçi AR deneyimleri sunar ve fotoğraflarda ve videolarda daha doğru ve daha kısa yakalama süresi için düşük ışıklı sahnelerde otomatik odaklamayı 6 kat iyileştirir. A14 Bionic’in Neural Engine’in gücüyle birleştirilen bu gelişmiş donanım, aynı zamanda Gece modu portrelerinin kilidini açarak güzel bir düşük ışık bokeh efekti oluşturur.