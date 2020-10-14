Canon, yaşadığı her anı bir fotoğraf karesine sığdırmak isteyenler için yalnızca avuç içi kadar bir büyüklüğe sahip yeni ürünü PowerShot Zoom’u tanıttı. Canon PowerShot Zoom, klasik fotoğraf makinelerini kıskandıracak, yeni nesil tasarımı ile hikayenin peşini bırakmayan maceraperestleri bekliyor.

Hayatın tüm detaylarını ve renklerini en ince ayrıntısına kadar yalnızca cebinizde taşıyabileceğiniz bir makine ile bir fotoğraf karesine dönüştürebileceğinizi söyleseydik ne derdiniz? Tüm fotoğraf ve videografların heyecanlandığını duyar gibiyiz.

Yalnızca avuç içi kadar büyüklükte ve oldukça hafif olan PowerShot ZOOM, 12 megapiksel kamerası, görüntü sabitleme ve kolay kullanımı ile dikkat çeken 3 kademeli zoom özellikleri ile öne çıkıyor. Dinamik ve yenilikçi yapısı ile adeta bir tasarım harikası olan PowerShot ZOOM sahip olduğu; 100 mm, 400 mm ve dijital olarak genişletildiğinde 800 mm zoom kapasitesi ile fotoğraf tutkunlarının tüm detayları yakalamasına yardımcı oluyor.

Full HD video ve süper zum donanımlı, taşınabilir, monoküler tarzda sabit lensli bir fotoğraf makinesi olan PowerShot ZOOM, yenilikçi özellikleri sayesinde dışarıda vakit geçirmeyi seven aileler ve vahşi yaşama uzaktan yakınlaşmak isteyen doğa tutkunları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Canon PowerShot ZOOM’un geliştirilmiş zoom performansı, kullanıcıların, uzaktaki konuları sanki yanlarındaymış gibi fotoğraflamasını ve videoya almasını sağlıyor. İster saha kenarından, maçta gol atan bir çocuğu ister nadir görülen bir kuşu 3 kademeli zumlama ile anında optik ve dijital büyütme sayesinde tüm detaylarıyla kayıt altına almak mümkün. f/5,6 ve f/6,3 diyaframlarda sırasıyla 100 mm ve 400 mm optik uzak uzunluklarına ulaşabilen Canon PowerShot ZOOM, çok uzak olduğu düşünülen konulara bile net bir şekilde odaklanabiliyor. Sadece 145 gram ağırlığında olan ancak boyutuna kıyasla olağanüstü iyi bir zoom seviyesi sunan bu tek lensli tasarım sayesinde kullanıcılar, yanlarında ağır ekipman taşımak zorunda kalmadan, tüm özel anların kaliteli fotoğraflarını ve videolarını çekebiliyor.

Sezgisel kontrol

Minimal ve ergonomik tasarımıyla Canon PowerShot ZOOM, kullanıcı dostu yapısıyla da dikkat çekiyor. PowerShot ZOOM; beş erişilebilir tuş, çekim ve oynatma sırasında gerek fotoğraf gerek Full HD video çekimi için tek elle kontrol ve kullanım kolaylığı için menü ekranı gibi özellikleriyle kullanıcıların yanlarından ayıramayacağı bir ürün olarak konumlanıyor.

PowerShot ZOOM’un güçlü DIGIC 8 işlemcisi kaçırılmaması gereken anlara yaşam katan net ve renkli görüntüler üretirken 10 kare/sn seri çekim hızı aksiyonların anında yakalanmasını sağlıyor. 12 megapiksel sensör donanımıyla kullanıcılar, yüksek çözünürlük ve hızlı okumadan yararlanarak vahşi yaşamı hareket halindeyken bile yakalayabiliyor. Hem yüz tanıma hem de 1 Noktalı AF seçeneklerini içeren sürekli otomatik odaklanma ile birlikte PowerShot ZOOM samimi aile anlarını yakalamak için de ideal yapısıyla öne çıkıyor.

Geliştirilmiş Optik Görüntü Sabitleyicisi ile PowerShot ZOOM, uzaktaki konuları çekerken veya sadece gözlemlerken dengeli ve net görüntüler üretiyor. Dışarıda gerek çekim gerek sosyal hayatı için fazla vakit geçirenler için taşıması oldukça kolay olan bu makinenin pil ömrü de uzun. PowerShot ZOOM, USB Type-C USB-PD uyumlu cihazlardan iki saatten daha az bir sürede tam şarja ulaşıyor ve bu sayede fotoğraf tutkunlarının şarjı bitse bile kısa sürede tekrar hikayelerine devam edebilme imkanı sunuyor.

Canon PowerShot ZOOM, kullanıcıların değerli anılarını korumalarına ya da anında paylaşmalarına da yardımcı oluyor. Makine, Bluetooth bağlantısıyla desteklenen Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefonlara görüntü aktarmaya, taramaya ve coğrafi konum etiketlemesine olanak tanıyor. Bununla birlikte kullanıcılar, Wi-Fi ve Bleuetooth bağlantısı sayesinde Canon Camera Connect uygulamasına bağlanarak uygulamanın uzaktan Canlı İzleme özelliği ile de fotoğraf çekebiliyor.