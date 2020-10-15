Canon Speedlite EL-1

Canon, fotoğrafçıların hız ve sağlamlık gibi beklentilerini güvenle karşılayacakları yeni flaşı Speedlite EL-1’i beğeniye sundu. Canon’un yeni tasarımı Speedlite EL-1; kötü hava koşullarına direnci, güçlü çıkışı, geniş erişim alanı ve yüksek hızı sayesinde fotoğrafçıların en zorlayıcı çalışma ortamlarında dahi etkili sonuçlar almalarına olanak tanıyor.

Yüksek performanslı bu flaş, tam güç seviyesinden 1/8.192 gibi oldukça düşük güç seviyelerine kadar farklı güç seçenekleri sunuyor. Speedlite EL-1 bu özelliği sayesinde fotoğrafçıların istedikleri görünümü elde edebilmeleri için ışıklandırma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına olanak tanıyor. Speedlite EL-1; 0.1-0.9 saniye arasındaki dolum süresi ve Canon’un yeni tasarlanan yüksek güçteki LP-EL pil paketiyle beslenebilme gibi hassas çalışmalara yardımcı olan özellikleri ile profesyonellere daha hızlı ve daha uzun süre çekim şansı sunuyor. Ürün, hız ve görüntü kalitesi açısından Canon’un en yeni profesyonel DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri ile kullanıldığında; foto muhabirlerine, spor, vahşi yaşam ve düğün fotoğrafçılarına önemli anları kolaylıkla yakalama imkanı sağlıyor. Kullanıcılarına, profesyonel düzeyde bir performans sunan Speedlite EL-1, Canon’un “L serisi” görüntü kalitesinin simgesi olan “kırmızı halka” izini taşıyan ilk Speedlite flaştır.

Güçlü flaşıyla yüksek performans

Speedlite EL-1, fotoğrafçıların çekim senaryosu fark etmeksizin doğru anı yakalayabilmeleri adına güçlü ve sürekli bir flaş sunuyor. Speedlite EL-1, Canon Speedlite flaş serisi içerisinde en yüksek sürekli flaş patlatma performansına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Speedlite EL-1, seri çekimde aşırı ısınma olmadan 170’e kadar kesintisiz ve tam güçte flaş patlatabiliyor. Ayrıca kırmızı halı etkinlikleri gibi çekim ortamları için aranan bir özellik olan 0.1- 0.9 saniye gibi hızlı bir sürede flaş dolum süresiyle öne çıkıyor.

Fotoğrafçılar, uzun süreli çekim yaptıkları ortamlarda güvendikleri bir çekim takımı ile çalışmayı tercih ediyor. Canon LP-EL pil paketi, üzerindeki pil seviyesi göstergesi sayesinde fotoğrafçıların flaşlarıyla ilgili pil endişesini de ortadan kaldırıyor. İçerisinde bulunan lityum iyon pil sayesinde LP-EL pil paketi, tam güçte yaklaşık 335 flaş sağlıyor. Dahili fan içeren aktif bir soğutma sisteminin kullanıldığı Speedlite EL-1, uzun çekim süreleri boyunca flaş performansını koruyor. Bu sayede düğünler gibi çok uzun süre devam eden etkinliklerin çekimlerinde öne çıkıyor.

EOS-1D X Mark III ve EOS R5 gibi üstün teknolojili fotoğraf makinelerinin performansını yakalayacak şekilde tasarlanan Speedlite EL-1, yeni kullanıcı dostu ara yüzü ve joystick ile öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde, fotoğrafçıların menülerde kolayca gezebilmesine ve ayarları hızlı bir şekilde değiştirebilmesine olanak tanıyor. LCD ekran, siyah arka plan üzerinde beyaz arka ışık tasarımı ile düşük ışıkta dahi ayarların rahatça okunabilmesini sağlıyor. 120 derece eğilebilen flaş, geriye doğru yönlendirilebiliyor ve bu durum flaşı sektirmeyi ve ışığı yumuşatmayı kolaylaştırıyor. Cihaz ile birlikte verilen yansıtma adaptörü ve iki renk filtresiyle birlikte bu flaş, portre fotoğrafçıları için ideal çekim takımı oluşturuyor. Özel olarak tasarlanan yeni LP-EL pil paketi, Speedlite EL-1’i şarj etmek için gereken yüksek akımları hızlı bir şekilde sağlıyor. Ayrıca Canon’un mevcut fotoğraf makinelerinin çoğunda kullanılan aynı LC-E6/LC-E6E şarj cihazıyla da uyumlu şekilde çalışıyor.