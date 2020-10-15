Nikon Z 7II ve Z 6II Geliyor!

Nikon, Z 7 ve Z 6 aynasız fotoğraf makinelerinin yeni nesil versiyonları olan Nikon Z 7II ve Nikon Z 6II modellerini duyurdu.

Nikon, amiral gemisi Z 7 ve Z 6 serisi aynasız fotoğraf makinelerinin yeni nesil versiyonları olan Nikon Z 7II ve Nikon Z 6II modellerini duyurdu.

Tam çerçeveli Z 7II ve Z 6II, ultra geniş Z serisi objektif yuvası ve sürekli genişleyen NIKKOR Z serisi objektif yelpazesine göre tasarlanmıştır. Her iki modelde de çift EXPEED 6 işlemci, hızlı ve sürekli çekimi destekleyen daha hızlı ve daha derin arabellekler ile UHS-II SD ve XQD veya CFexpress kartlar için tasarlanmış çift kart yuvası bulunuyor. Ayrıca bu fotoğraf makineleri, 4K/60 p video kabiliyetleriyle donatılmıştır. Bu modeller, dikey çekimi destekleyen yeni isteğe bağlı çok yönlü pil paketi MB-N11’in yanı sıra yeni WR-R11b kablosuz uzaktan kumandayı bünyesinde barındırıyor.

Nikon Z 7II

Z 7II; üstün fotoğraf çekimi, yüksek çözünürlük ve güvenilirlik gibi özelliklerle öne çıkan ödüllü Z 7’nin daha da geliştirilmiş versiyonudur. Geniş ISO aralığında daha fazla dinamik aralık ve performans sunan işleme gücü ve arabellek kapasitesi, 10 fps’ye kadar çekim hızları sağlar. Fotoğrafçılar, artık tek seferde 200’e kadar tam çözünürlüklü JPEG veya 77 adet 12 bitlik sıkıştırılmamış RAW görüntü yakalayabilecekler.

Z 7II’nin gelişmiş AF kabiliyetleri, insan ve hayvan konular için geniş alan AF desteği, 3D izlemeye benzer şekilde çalışan konu izleme AF ve düşük ışık koşullarında gelişmiş AF sunar. Ve 3690 k noktalı elektronik vizör (EVF), kararmayı azaltan yüksek yenileme hızı ile daha doğal bir görüntü sunar.

Fotoğraf makinesi, konu ayrıntılarının benzersiz bir şekilde yansıtılmasını isteyen ileri düzey ve profesyonel fotoğrafçılar için uygundur. Cilt, saç, giysi ve makyajdaki dokuları yakalamak için hızla çekim yapan bir portre fotoğrafçısı veya zorlu ortamlarda seyahat etmek ve doğa manzaralarını yakalamak için sağlam ve hafif ekipman gerektiren bir manzara fotoğrafçısı olabilirsiniz.

Nikon Z 6II

Z 6II, Z 6’nın başarısı üzerine inşa edilmiştir. Sağlamlık ve kullanım kolaylığı, profesyonel seviyede sinematik videolar üretme kabiliyeti ve durağan anları yakalarken güçlü performans sunar. Fotoğraf makinesinin “toza ve suya” karşı direnci zorlu koşullarda sürekli çekimi desteklerken, netleme halkasını ters döndürmeyi sağlayan yeni özellik, kullanıcıların alışkın oldukları yöne manuel olarak netleme yapmalarına olanak tanır.

Video kabiliyetleri konusunda bu fotoğraf makinesi, hem FX hem de DX tabanlı film biçimlerinde 4K UHD ve Full HD çıkışı sağlayabilir. HLG çekim biçimleri daha fazla ayrıntıyı, dinamik aralığı ve kontrastı korurken, son işleme gereksinimlerini ortadan kaldırır. İyileştirilmiş Göz Algılama ve Hayvan Algılama AF, video çekimi sırasında fotoğrafçıların konulara daha iyi netleme yapmalarını sağlar.

Bu AF kabiliyetleri, fotoğraf makinesinin artırılmış hızı ve gücüyle birlikte çalışarak mükemmel durağan görüntü fotoğrafçılığını da destekler. Z 6II, 14 fps’lik sürekli bir çekim hızını ve sürekli çekimde artırılmış maksimum çekim sayısını destekler (tek seferde 200 JPEG veya 124 adet 12 bitlik sıkıştırılmamış RAW görüntü).

Z 6II, kompakt bir sistemle durağan fotoğraflara ek olarak sinematik videolar çekmek isteyen kullanıcılar için de uygundur. Örneğin manevra kabiliyeti, esneklik ve ödünsüz çıktı kalitesinin elzem olduğu düğün fotoğrafçılığı gibi profesyonel video prodüksiyonu için bir uygun bir fotoğraf makinesidir.

Nikon Z 7II

Daha fazla güç, daha fazla ayrıntı: Geniş Z serisi objektif yuvası, büyük 45,7 MP tam çerçeveli sensör ve çift EXPEED işlemciyle bir araya getirilmiştir. Geniş ISO aralığında daha fazla dinamik aralık ve daha net performans avantajından yararlanın. 4K/60 p’ye kadar çözünürlüklerde video çekin.

Maksimum hız ve güvenilirlik: Çift kart yuvası, UHS-II SD kartlarını bir yuvada ve XQD veya ultra hızlı CFexpress kartlarını diğer yuvada kullanmanıza olanak tanır. Her iş akışına uyum sağlayın.

Ultra geniş ve son derece keskin AF: mutlak kararlılıkla netleme. Fotoğraf makinesi, bekleme modundan uyandırıldığında seçtiğiniz netleme noktasına geri döner. -4 EV’ye kadar düşürülebilen pozlama ölçümü, f/2 (veya daha hızlı) bir objektifle çekim yaparken kullanılabilir.

Daha uzun süre daha hızlı ve sessiz çekim yapın: 10 fps’ye kadar çekim hızları muazzam esneklik sağlarken, daha derin arabellek, kesintisiz çekim yapmanıza olanak tanır.

Her duruma ayak uyduran bir vizör: Yüksek çözünürlüklü 3690 k noktalı elektronik vizör (EVF), yüksek hızda çekim yaparken bile kararmayı büyük ölçüde azaltan yüksek bir yenileme hızına sahiptir.

Size uyum sağlayan ekranlar: Özelleştirilebilir bilgi ekranları, ayarları hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanır veya durağan görüntü çekerken bilgi ekranını tamamen devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz. Canlı Görüntü modunda çekim yapmak için monitörü eğerseniz EVF, güç tasarrufu yapmak üzere otomatik olarak kapanır.

SnapBridge: Nikon’un sürekli geliştirilen SnapBridge uygulaması, artık fotoğraf makinenizin donanım yazılımını akıllı cihazınız üzerinden güncellemenize olanak tanıyor.

Nikon Z 6II