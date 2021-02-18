İnceleme: Nikon Z 6II

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Düşük ışıkta yüksek performans sunan, tek dokunuşta saniyede 14 kareye kadar seri çekim yapabilen Nikon’un yeni tam kare (full frame) aynasız makinesi Z 6II’yi inceledik.

Z 6II, Nikon’un yeni tam kare aynasız makinesi ve Z 6’nın güncellenmiş bir versiyonu… Z 7II’yle profesyonel fotoğrafçıları hedefleyen Nikon, Z 6II ile daha hesaplı, hobilerini yarı profesyonel düzeye çıkarmaya çalışan fotoğrafçıları hedeflemiş. Ancak bence Nikon bu hedefinin çok daha ötesine geçmiş.

24,5 milyon piksellik tam kare CMOS sensörü bir önceki versiyonuyla aynı çözünürlük değerine sahip. Geniş Z serisi objektif yuvası büyük sensör yapısı ile birleştiğinde yüksek ISO değerlerinde bile net ve yüksek ayrıntılı görüntüler sunabiliyor. Peki, Z 6II’de ne gibi yenilikler yapılmış? Oto fokus mekanizması çok daha ileri düzeye getirilmiş. İnsan gözünden başka hayvan gözüne de hassas netleme sağlıyor ve bunu yeni nesil Z lenslerle çok seri bir şekilde yapıyor. Seri demişken, RAW ya da JPEG olarak saniyede 14 kare gibi yüksek bir çekim hızına sahip olduğunu tekrar belirtmek isterim. JPEG olarak saniyede 14 kare çekimi 200 poza kadar sürdürürken 12 bit RAW formatta 124 kareye kadar çekim yapmak mümkün. Uzun pozlama, yıldız çekimi ya da ışıkla boyama için küçük ama önemli bir özellik olarak 900 sn uzun pozlama eklenmiş. İstenirse USB girişinden harici enerji kaynağıyla desteklenerek uzun soluklu çekimler ya da pili şarj etmek mümkün.

Yüksek ISO değerlerinde noise (kirlilik) oldukça azaltılmış. Kendi yaptığım testlerden edindiğim deneyime göre 800 ISO’da elde ettiğiniz gren 100 ISO’dan çok az fark gösteriyor. Yani gönül rahatlığı ile 800 ve tabi ki daha yüksek ISO değerlerinde sorunsuzca çekim yapılabiliyor.

Yeni nesil Nikon’ların çoğunda olan çift kart yuvası Z 6II’ye de eklenmiş. Kart yuvaları CFexpress / SD sistemleri kullanmakta. Çift yuvası sayesinde farklı kartlara farklı görevler de atanabiliyor. Vido çekimlerini daha hızlı olduğu için CFexpress kartına yönlendirirken, fotoğraf kaydını SD kart yuvasına atamanız mümkün.

Video çekimleri doğrudan harici bir profesyonel cihaza 10 bit gibi yüksek bir değerde kayıt yapılabiliyor. 10 bit derinliğe sahip kayıt yapmak montaj sırasında renk ve efekt düzeltmelerinde çok daha az kayba uğradığından büyük bir avantaj sağlıyor. Z6 II 1080’de 120p çekim yaparken, 4K’da 30p çekim yapabiliyor. Yakın bir zamanda yeni çıkacak olan yazılım güncellemesi ile 4K’da 60p çekim yapmak mümkün olacak. Nikon’un uzaktan iletişim ve çekim için kullandığı SnapBridge uygulaması, artık fotoğraf makinenizin donanım yazılımını akıllı cihazınız üzerinden de güncellemenize olanak tanıyor.

Yeni model, magnezyum alaşımı sayesinde hafif ama sağlam, toza, neme ve suya karşı ekstra korumalı bir gövde tasarımına sahip. Böylece bu güçlü ve taşıması kolay aynasız makineyi dilediğiniz her yerde sorunsuzca kullanabilirsiniz. Makinenin gövde ağırlığı (pil dahil) sadece 705 gram. CMOS sensör büyüklüğü full frame 35.9×23.9mm ve 24.5 MP çözünürlük değeri sunuyor.

24,9mmX23,9 mm 24,5 mp. CMOS, bu da 6048×4024 gibi yüksek bir çözünürlük demek… Nikon Z serisi objektif yuvasına sahip Nikkor Z objektif yelpazesi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Test çekimlerinde çoğunlukla Nikkor Z 14-30mm f/4 kullandım. Eski objektiflerle olan performansını da merak ettiğim için FTZ Adaptörü kullanarak teste 70-200mm f/2.8 tele ve 30 senelik manuel bir 50mm f/1.8 objektifte ekledim.

Test için adaptörle 70-200 f/2.8 objektifle kış olmasına rağmen sonbahar fonunda portre çalıştım. Portre çekimlerinde keskin detaylar, sonbahar renklerinde harika bokeh etkilere ulaştım.

Durumu daha zorlaştırmak için 30 senelik, uzun zamandır çekmecede duran 50mm f/1.8 objektifimi kullanmaya karar verdim. 50mm objektifle çektiğim portreleri elle netlediğim halde çok iyi sonuçlar verdi. Eski ve manuel bir objektif kullanmama rağmen pozlama da kusursuzdu.

Dış mekan çekimlere Galata Köprüsü’nden başladım. Salgından dolayı restoranlar kapalı olduğundan köprü alışık olmadığım bir sakinliğe sahipti. Karelerime manzarayı seyreden insanlar, gölgeler arasında flört eden gençler takıldı.

Köprüden Sultan Ahmet Meydanı ve Ayasofya Camisi’ne doğru yola çıktım. Ayasofya camiye çevrildiğinden insanlar akın etmişler, içerisi oldukça kalabalıktı. Neyse ki anonsla içeriyi biraz boşalttılar ve ben de fırsattan istifade bir kaç kare çekebildim. İçeride ışık çok düşük olduğundan poz süreleri de düşüktü. Z 6II, 5 eksenli stabilizere sahip olduğundan gayet net kareler elde ettim.

Testte en dikkatimi çeken özellik, saniyede 14 kare çekmesiydi. Her ne kadar bu seriliği gerçek bir konu üzerinde yeterince test edemediysem de yine aynı şekilde yazılım güncellemesi ile yeni eklenecek olan 4K 60p çekim özelliği de dikkate değer… Z 6II, kompakt bir sistemle durağan fotoğraflara ek olarak sinematik videolar çekmek isteyen kullanıcılar için de uygun bir alternatif. Nikon Z serisi çıkardığı kameralarla tam kare aynasız piyasasında ben de varım demişti. Gelişmeler müthiş! Her yeni model, bu serinin bambaşka yönlerini ortaya çıkarıyor.