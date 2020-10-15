Hollyland Mars 400S Pro

Hollyland Technology, MARS Serilerine yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Bu sefer, serideki yeni üyeleri MARS 400S PRO’yu, yepyeni bir çapraz tasarıma sahip 400ft kablosuz video ve ses iletim sistemini duyurdu.

Enine şık endüstriyel tasarım bu Hollyland üründe de devam ediyor. Yeni tasarımla, sistem daha düşük bir ağırlık merkezine sahip, bu da kurulumumuzda büyük olasılıkla daha az yer kapladığı anlamına geliyor. Ayrıca hem verici hem de alıcı üzerindeki entegre soğuk pabuç, sistem çok daha kararlı ve rahat bir kurulum sağlar. Artık varsayılan paketteki tek soğuk pabucun verici veya alıcıyla birlikte gitmesi gerekip gerekmediği konusunda endişelenmemize gerek yok.

Yeni 400S PRO, 400S’den biraz daha düşük olan 0.08sn en düşük ulaşılabilir gecikme süresiyle 400ft görüş hattı (LOS) kablosuz video ve ses iletimine sahiptir. MARS Serisindeki diğer ürünlere benzer şekilde, sette kullanmamız için sekiz kanala sahiptir ve paraziti önlemek ve kararlı bir kablosuz iletim sağlamak için kanal tarama ve sahne modları vardır.

Hollyland bu modele sessiz bir mod ekledi. Bazılarımız sistemi biraz soğutmasını severken, bazılarımız da beraberinde getirdiği fan gürültüsünden dolayı ondan çok nefret ediyor. Çoğu insanı rahatsız eden yüksek bir gürültü değildir, ancak kameralarının yanında mikrofon kurmaya alışmış kişiler için biraz ses gürültüsü yaratır. Şimdi, farklı uygulamalar ve daha iyi çekim deneyimleri için sistemin soğutulması gerekip gerekmediğine karar vermesine izin vermek için fanı tamamen Kapatma, Düşük Hız veya Otomatik konuma getirme seçeneğimiz var. Kapalı olduğunda, biraz ısınabilirler, ancak sıcaklık sizi rahatsız etmediği sürece Hollyland’ın test sonuçlarına göre sistemin performansını etkilemeyecektir.

Hollyland’ın MARS 400S PRO ile sunduğu bir diğer yeni özellik, doğrudan canlı akış veri özelliğidir. Şimdi, PRO ile doğrudan RX’ten video beslemesi, bir video yakalama cihazı aracılığıyla daha fazla şifreleme ve şifre çözme olmadan kişisel bilgisayarımızda OBS, vMix veya VLC’de canlı akış için kullanılacaktır.

Yeni 400S PRO ayrıca ayarlarda Sahne Modu altında bir HD Modu ile birlikte gelir. Akışın bit hızı, daha yüksek bir izleme video kalitesi tanımı sağlamak için MARS 400S’de 8M bps’den 12M bps’ye yükseltilecektir. Artık monitördeki veya mobil cihazlardaki akıştan daha zengin ayrıntılar görebileceğiz.

PRO üzerindeki yazılım, mevcut kablosuz ortamı doğru bir şekilde anlamak ve hem RX hem de HollyView Uygulamasında kullanım için en uygun kanalları kolayca bulmamızı sağlamak için optimize edildi. Uygulama ayrıca sistemi doğrudan yükseltebilir, cihazlarda geleneksel yükseltmeyi iptal edebilir. Hem kanal taraması hem de ürün yazılımı yükseltmesi sadece bir tık uzaklıkta.

Bunlar, MARS 400S PRO için öne çıkan temel özellikler ve MARS 400S ile karşılaştırıldığında en büyük farklar. Sonuç olarak, yeni 400S PRO, giriş seviyesi bir kablosuz video ve ses aktarım çözümü arayan tüm video yapımcılarına tavsiye edeceğimiz çok uygun fiyatlı, sağlam ve kompakt bir kablosuz vericidir.