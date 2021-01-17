SmallRig Ürünleri Türkiye’de…

Fujifilm, kamera ekipmanları için yenilikçi taşıma sistemleri ve yan aksesuarları geliştiren SmallRig firmasının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü üstlendi. SmallRig’in piyasada bulunan tüm marka ve modellerle uyumlu yenilikçi kafes ve bağlantı sistemlerine Fujifilm‘in Türkiye genelindeki 9 showroomunda ve online alışveriş sitesinden ulaşılabilecek.

Fujifilm, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü aldığı SmallRig firmasının fotoğraf makineleri ve kameralar için tam uyumlu ürettiği kafes sistemlerini ve bu sistemlerle uyumlu bir çok bağlantı aksesuarlarını mağazalarında ve internet mağazasında fotoğraf severlerle buluşturmaya başladı. 2009 yılında kurulan ve standart fotoğraf ve video ekipmanlarına alternatif olacak inovatif ürünler geliştiren SmallRig, piyasada bulunan tüm marka ve modellerle uyumlu (Fujifilm, Canon, Nikon, Sony, Black Magic, DJI, Zhiyun…) sistemleri ile öne çıkıyor. 1.600 adetin üzerinde ürün gamıyla sektöründe lider olan SmallRig firması vlogger’lardan profesyonel kamera ekipmanlarına kadar her ölçekte çözümler sunuyor. Fujifilm tek yetkili distribütörü olduğu SmallRig markasının tüm ürünlerini www.fujifilmshop.com/smallrig adresinden inceleyebilirsiniz.