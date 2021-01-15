Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Electronics, bir akıllı telefonun yapabileceklerinin sınırlarını zorlayan, yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra’yı tanıttı. Galaxy S21 Ultra, Samsung’un en gelişmiş profesyonel düzey kamera sistemi ile en parlak ve en akıllı ekranına sahip. Aynı zamanda, Galaxy S Serisi’ne ilk defa kullanıcıların çok sevdiği S Pen deneyimini getiren bu akıllı telefon, üretkenliği ve yaratıcılığı da bir adım öteye taşıyor. Tabi S Pen kutudan çıkmıyor ve ayrı olarak satın alınması gerekiyor.

Galaxy S21 Serisi, diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında fark yaratan yeni ve cesur tasarımıyla görücüye çıkıyor. Sade şıklığına rağmen çarpıcı, estetik görünümünü tamamlayan metal çerçeveye kusursuz bir biçimde yerleşen, ikonik Özel Kesim Kamera Dizaynı, cihazın yepyeni özelliklerinden bir tanesi. Galaxy S21 Ultra, Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleriyle sunulurken, tamamen sofistike ve zamanın ötesinde bir görünüm için şık ve puslu bir yüzeye sahip. Telefon ayrıca şimdiye kadarki en dayanıklı Gorilla Glass olan Corning Gorilla Glass Victus ile artık daha uzun ömürlü.

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla, Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Samsung bu telefonunda bir ilki de gerçekleştirdi, böylelikle kullanıcıların artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Ekranın yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor ve bu sayede pil ömrünü uzatan enerji verimliliğiyle en iyi görüntüyü izleme deneyiminin keyfini çıkarmayı amaçlıyor. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1500nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Bu da herhangi bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek değer. İyileştirilmiş yüzde 50 kontrast oranıyla gün ışığında dahi kristal berraklığında, sürükleyici bir görsellik sunuyor. Galaxy S21 ve S21+ cihazlarında olduğu gibi Galaxy S21 Ultra’da da Akıllı Göz Koruma Kalkanı sayesinde artık kullanıcıların gözleri de yorulmayacak.

Samsung’un en iyi güçlü kamera deneyimi

Galaxy S21 Ultra, en ileri teknoloji ile profesyonel düzey kamera sistemine sahip ve bu sayede kullanıcılar nefes kesen, stüdyo kalitesinde fotoğrafları, her türlü ışıkta ve ortamda çekebiliyor, videolarını çekerken ya da düzenlerken her karede seviyeyi yükselten yapay zekâ destekli yeni düzenleme ayarlarını kullanabiliyor.

Dörtlü arka kamerada (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) bulunan geliştirilmiş 108MP profesyonel düzey sensör sayesinde, 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az üç kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor. Ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonuyla fotoğraflar düzenlenirken hiçbir ayrıntı da kaybolmuyor.

Kullanıcıların Galaxy S21 Ultra ile yakınlaştırma yaparken netlik kaybı konusunda endişelenmelerine de gerek yok. Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel (2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip olduğundan, kullanıcılar hareketten uzak olsalar da net kareler yakalayabiliyor.

Galaxy S21 Ultra’nın gelişmiş Parlak Gece sensörü, Samsung’un düşük ışıkta fotoğraf çekimi konusunda şimdiye kadar attığı en büyük adım. İyileştirilmiş Gece Modu, pürüz azaltma ve 12MP Nona-binning teknolojisiyle, loş oda ışığı ya da gece manzarası gibi zorlu ortamlarda, hızlı bir biçimde mükemmel kalitede kareler çekilebiliyor.