Samsung 200MP’lik görüntü sensörünü tanıttı

2019’da piyasaya sürdüğü ilk 108MP’lik görüntü sensöründen bu yana Samsung, yeni nesil, ultra yüksek çözünürlüklü kameraların geliştirilmesine öncülük etmeyi sürdürüyor. Samsung, sensör performanslarında gerçekleştirdiği iyileştirmelerle birlikte geliştirdiği 0,56μm piksel boyutundaki yeni ‘200MP ISOCELL HP3’ görüntü sensörü ile şimdi kullanıcılara çok daha ileri bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor.

Önceki modelin piksel boyutu olan 0.64μm’den yüzde 12 daha küçük piksel boyutuna sahip ISOCELL HP3, kamera merceğinin yakaladığı alanın çapı olan 1/1.4” optik formatta 200 milyon pikseli bir araya getiriyor. Böylece, ISOCELL HP3’ün kamera modülünün yüzey alanında yaklaşık yüzde 20 azalma sağlanıyor ve daha ince premium cihazlar üretebilmesi sağlanıyor.

‘Süper QPD’ özelliği ile 8K kalitesinde sinematik videolar çekme imkanı

ISOCELL HP3, kullanıcılara ‘Süper QPD’ otomatik odaklama çözümü de sunuyor. Bu sayede sensörün tüm piksellerinde otomatik odaklama kabiliyeti sağlanmış oluyor. Süper QPD ayrıca, dört bitişik piksel üzerinde tek bir lens kullanarak hem yatay hem de dikey yönde faz farklılığını algılayabiliyor. Böylece kullanıcılar, doğru ve daha hızlı otomatik odaklama imkanı bulabiliyor.

ISOCELL HP3, aynı zamanda kullanıcılara 8K kalitesinde ve saniyede 30 kare (fps) hızında veya 4K ve 120fps hızında videolar çekme imkanı sunuyor. Ayrıca, 8K kalitesinde videolarda görüntü alanı kaybını en aza indiriyor. Süper QPD çözümüyle birlikte, kullanıcılar artık mobil cihazlarıyla sinema etkisi veren görüntüler çekebiliyor.

Tetra2 pixel’ sayesinde en düşük ışık ortamında dahi kaliteli çekim deneyimi

ISOCELL HP3 ayrıca, Tetra2 pixel teknolojisiyle düşük ışıkta dahi mükemmel bir çekim deneyimi sunuyor. Bu teknoloji, 0,56μm 200MP sensörü, 1,12μm 50MP sensöre dönüştürmek için dört pikseli tek bir pikselde ya da 16 pikseli tek bir pikselde bir araya getirebiliyor. Böylece, 12.5MP sensörü 2.24μm piksel ile birleştiriyor. Bu sayede sensör de büyük boyutlu bir piksel sensörünü simüle ederek iç mekan veya gece gibi ışığın az olduğu ortamlarda daha parlak ve canlı çekimler gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Bir önceki sensörün renk sayısının tam 64 katına eşit

ISOCELL HP3, geliştirilmiş ‘Smart-ISO Pro’ özelliği sayesinde mobil görüntü sensörünün dinamik aralığını en üst düzeye çıkarabiliyor. Bu teknoloji de düşük ve yüksek ISO modlarından elde edilen iki ayrı görüntüyü birleştirerek, HDR görüntüler oluşturabiliyor. Bu teknolojinin ileri versiyonu, sensörün dinamik aralığını daha da genişleten üçlü ISO moduna (Düşük, Orta ve Yüksek) sahip. Bunlara ek olarak, gelişmiş ‘Akıllı-ISO Pro’ da sensörün 4 trilyonun üzerinde renk sayısı ifade edebilmesini sağlıyor. Bu da bir önceki modelin 68 milyar renk sayısının 64 katına eşit sayıda renk demek oluyor. Ayrıca, ‘Smart-ISO Pro’ özelliği ile birlikte kademeli HDR’yi destekleyen ISOCELL HP3, yüksek kaliteli HDR çekimler elde edilmesini sağlamak üzere, ortama bağlı olarak iki çözüm arasında geçiş yapılabilmesine fırsat sunuyor.

Samsung, prototipi hazır olan yeni görüntü sensörü ISOCELL HP3’ün seri üretimine bu yıl başlamayı planlanıyor.