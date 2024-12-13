TECNO, Image Matrix ve AI Destekli İki Görüntüleme Teknolojisini Tanıttı

TECNO, tamamen yeni bir görüntüleme matrisi ve iki gelişmiş görüntüleme teknolojisinden oluşan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

TECNO, önde gelen teknoloji etkinliği Future Lens 2024’te tamamen yeni bir görüntüleme matrisi ve iki gelişmiş görüntüleme teknolojisinden oluşan en son yenilikçi özelliklerini tanıttı. Yenilikçi TECNO Image Matrix (TECNO Görüntü Matrisi – TIM), görüntüleme süreçlerini geliştirmek, yeni ve optimize edilmiş görüntüleme işlevlerini güçlendirmek ve olağanüstü görüntüler oluşturmak için gücü yeniden yapılandıran ve optimize eden yeni bir yapay zeka görüntüleme “beynini” simgeliyor. EVS Dinamik Çekim teknolojisi hareket halindeki nesnelerin çekimini mükemmelleştirirken, Tap Any Zoom Dual Prism Telefoto uzun mesafeli çekimlerin daha istikrarlı olmasını sağlıyor.

TECNO, imza niteliğindeki görüntüleme odaklı etkinliğini Future Lens 2024 etkinliğinde dördüncü kez düzenledi. TECNO bu etkinlikte yapay zeka destekli görüntülemeye odaklanan yeniliklerini ve kullanıcı merkezli inovasyona olan bağlılığını sergiledi. Bu yıl Çin’in Chongqing kentinde gerçekleşen etkinlikte akıllı telefon ve fotoğraf meraklıları, sektör liderleri ve dört bir yandan gelen medya mensupları öğrenmeye, tartışmaya ve fikir paylaşımına dayalı bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardı. TECNO’nun Ar-Ge laboratuvarına ve otomatik fabrikasına düzenlenen geziyle sona eren etkinlik, gelecekteki görüntüleme olasılıklarına ilham vererek TECNO’nun mobil görüntüleme teknolojisindeki mükemmellik arayışını vurguladı.

TECNO gelişmekte olan pazarlarda AI teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik ediyor

TECNO, bu yıl mobil yapay zeka teknolojileri alanında endüstri lideri olmak için büyük yatırımlar yaptı. Yeni AI Vision stratejisi ile markanın “Pratik” AI’si görüntülere hızla uygulanıyor ve TECNO’yu gelişmekte olan pazarlarda AI teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında lider konuma getiriyor. Marka, yapay zekayı görüntüleme deneyimine entegre etmenin yeni yollarını araştırırken en başından beri temel bir zorlukla karşılaştı. Bunların başında akıllı telefonların bilgi işlem gücünün, genel olarak daha fazla sayıda ve daha karmaşık yapay zeka işlemlerini desteklemek için yetersiz kalması geliyordu.

Sonuç olarak TECNO, bu amaçla ayrılan bilgi işlem gücünü optimize etmek ve hızlı, yüksek kaliteli görüntü işleme sunmak için tüm görüntüleme sürecini yeniden tasarlayan yapay zeka destekli görüntülemeye odaklı yeni bir “beyin” olan yeni TECNO Image Matrix’i geliştirdi.

Yeni matris, teknik temel olarak yeni yükseltilmiş TAPS (TECNO Algorithm Process Stack – TECNO Algoritma İşlem Yığını) temel mimarisi ile veri hattının optimizasyonuna dayanıyor. Bu teknoloji, görüntü yakalamadan son işlemeye kadar tamamen akıllı bir süreç oluşturarak görüntü işlemenin verimliliğini ve kalitesini önemli ölçüde artırmayı, küresel kullanıcılara mükemmel bir fotoğrafçılık deneyimi ve profesyonel düzeyde görüntüler elde etmeyi sağlamayı amaçlıyor.

The TECNO Image Matrix yapısı, görüntü oluşturmanın dört aşamasına dayanıyor. Aşağıdan yukarıya doğru ilk katman, dört ana görüntü işleme birimini (kamera donanımı, ekran, SOC ve sensör) içeren Donanım Temel Katmanını oluşturuyor. İkinci katman olan Yapılandırma Katmanı, gürültü azaltma, stabilizasyon ve düzeltme gibi 10 temel görüntüleme algoritmasından oluşuyor.

Üçüncü katman, Motor Yeniden Yapılandırma Katmanı olarak geçiyor. Bu katmanda TECNO, TAPS (TECNO Algoritma Süreci Yığını) adı verilen ve yapay zeka yeteneklerinin dönüşümünü destekleyerek algoritma işlemenin iyi ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan teknik bir çekirdek temeli oluşturdu. Bu önemli ve benzersiz katmanda dört yapay zeka odaklı görüntüleme motoru yer alıyor: AI RAW, görüntü netliğini, keskinliğini ve rengini iyileştirirken düşük ışıklı ve arkadan aydınlatmalı sahneleri geliştiriyor. AI SNAP, gecikme olmadan şimşek hızında görüntü yakalamayı sağlayarak kullanıcıların hiçbir anı kaçırmamasını sağlıyor. AIGC Studio, görüntü geliştirme ve oluşturma için bir araç paketi sunuyor. AI UT (Evrensel Ton), cilt tonlarını otomatik olarak geliştirerek portre görüntülerinin gerçekçi güzellikleri yansıtmasını sağlıyor.

Bu dört motorun sinerjisi, kullanıcılar için benzersiz bir yapay zeka destekli görüntüleme deneyimi sunarak renk, sahne ve görüntü kalitesini optimize ediyor ve yüksek dinamik gece görüşü özellikleri sağlıyor. Bu geliştirmeler, kullanıcıların avantajlardan yararlanacağı en üst katman olan uygulama katmanında gerçekleştiriliyor. TECNO Image Matrix, işlem hattını yeniden yapılandırarak ve hesaplama gücünü yapay zeka destekli motorlara yönlendirerek yeni ve optimize edilmiş işlevlerin (AI Shooting Quality++, Portrait Master, Video Master, AI Snap ve AI Image Studio) bel kemiği olarak görev yapıyor.

EVS Dynamic Snapshot

TECNO Image Matrix’in yanı sıra TECNO, kullanıcıların sık karşılaştığı sorunları ele alan yapay zeka destekli iki görüntüleme teknolojisi daha geliştirdi. Bunlardan ilki olan EVS Dynamic Snapshot, hareketli nesnelerin fotoğrafını çekerken karşılaşılan zorlukların üstesinden geliyor.

Genellikle çekim yaparken yakalanan bir karenin hareketsiz kısımları nettir, ancak hareket yörüngelerinin yakalanması zor olduğundan hareketli kısımlar bulanık görünür. EVS Dynamic Snapshot teknolojisi, kameranın hareket yakalama yeteneğini geliştirmek için geleneksel anlık görüntü yöntemlerinin sınırlamalarını ve kompakt kameraların ışık alım kısıtlamalarını aşma yoluna gidiyor.

Geleneksel kameralar pikselleri kare kare toplarken, TECNO’nun çözümü bir nesnenin tüm hareket yolunu yakalıyor. Teknoloji, hareket verilerini kaydetmek için EVS piksellerini kullanarak yalnızca hareketli nesnelere odaklanıyor. Geleneksel CMOS ile DVS yüksek frekanslı devreleri birleştiren EVS Dinamik Anlık Görüntü, ultra yoğun hareket verilerini yakalıyor. Hareketli nesnelere akıllı bir şekilde kilitlenmek için yüksek dinamik izleme kullanırken, aynı zamanda ultra yüksek frekanstaki piksel değişikliklerine odaklanarak hızlı hareket eden nesneleri bile keskin, tam kare olarak görüntülemeyi mümkün kılıyor. Teknolojinin temelini oluşturan yapay zeka algoritmaları, RGB kamera tarafından yakalanan statik nesneleri EVS tarafından algılanan hareketli nesnelerle birleştiriyor. EVS tarafından sağlanan hareket verileri kullanılarak, RGB kameranın hareketli nesneler için hareket bulanıklığını ele alma yöntemi optimize ediliyor ve sonuçta keskin, eksiksiz ve kusursuz bir fotoğraf elde ediliyor.

Kameranızı ister uçan bir kuşa ister yüksek hızlı motor sporları aksiyonlarına doğrultmuş olun, bu yeni nesil özel teknoloji, kullanıcıların her zamankinden daha iyi, yüksek hızlı, kristal netliğinde dinamik fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto – Bulanıklığı Ortadan Kaldıran Yakınlaştırma

TECNO tarafından Future Lens 2024’te tanıtılan diğer yapay zeka destekli teknoloji ise Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto teknolojisi oldu. Bu teknoloji, telefoto çekimin üç büyük zorluğunu, yani odaklanma zorluklarını, bulanıklaşmayı ve yeniden çerçeveleme için alan yokluğu problemlerini ele alıyor.

TECNO’nun Tap Any Zoom teknolojisi, kullanıcıların inanılmaz telefoto çekimler yapmasına yardımcı olmak için çift prizma tasarımı, lens kaydırmalı optik görüntü sabitleme ve akıllı AI algoritmalarını kullanıyor.

Çekmek istediğiniz ekrandaki herhangi bir nesneye iki kez dokunduğunuzda (1x/0,6x sahne modunda), fotoğraf makinesi hızlı ve hassas kadrajlama için anında en uygun seviyeye (30x’e kadar) yakınlaştırma yapıyor. Lens kaydırmalı optik görüntü sabitleme, çift prizmalı geniş dönüş açısı ile birlikte titreşimleri etkili bir şekilde azaltarak çekimlerin keskin, sabit ve kristal netliğinde olmasını sağlıyor.

Çift prizma, standart 125 mm odak uzaklığına sahip bir lensin 14 katına kadar yakınlaştırma ile görüntü yakalama özelliğiyle geniş bir çekim alanı sunuyor. Bu özellik daha fazla odak uzaklığı ve perspektif eşliğinde ultra geniş açılı çekim sağlarken, uzun menzilli tarama işlevi ve 400MP otomatik piksel montajı mükemmel yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamaya yardımcı oluyor. Bunların yaı sıra telefoto tarama işlevi, tam kare çekimleri bozulma olmadan birleştirerek yeniden çerçeveleme özgürlüğü ile yüksek kaliteli çekimler oluşturmanızı sağlıyor.