ASUS ProArt PA401 Wood Edition

ASUS, yüksek performanslı PC bileşenlerini sığdırabilen, yük altında serin tutan ve bunu yaparken şık görünen ProArt PA602 Wood Edition modelinin daha küçük bir varyantı olan ProArt PA401 Wood Edition kasayı duyurdu. Görsel çekiciliğe sahip, termal olarak optimize edilmiş ve daha az yer kaplayan, tüm ev ve yaşam tarzı odaklı temel ihtiyaçları karşılayabilen bir kasa isteyenler PA401’de aradıkları her şeyi bulacak.

ProArt PA401 Wood Edition, güçlü termal performansın yanı sıra bazı kullanışlı özelliklere de sahip, farklı ve zevkli bir PC kasasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için mükemmel olan estetik bir ürün. Yan panel seçenekleri, etkileyici soğutma yetenekleri ve PC kurulumunda sağladığı çok sayıda kolaylık ile bu kasa masaüstü dünyasına ilk kez adım atmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. İster stüdyoda ister ev ofiste kullanılsın, bu model bulunduğu ortama uyum sağlıyor ve diğer donanım ve aksesuarlar için geniş bir alan bırakıyor.

İncelik ve zarafet

ProArt PA401 Wood Edition, ön panelinde ahşabı kullanarak gerçekten farklı bir görünüm sunuyor. Dayanıklı dişbudak ağacı, sürdürülebilirlik açısından Forest Stewardship Council tarafından onaylanmıştır; bu da kullanıcıların kasalarının benzersiz estetiğinin çevreyi de düşünerek elde edildiğini bilerek rahatlayabilecekleri anlamına gelir.

Bu panelin ahşabı, her parçayı mükemmel bir şekilde şekillendiren ve rafine eden thermowood işlemi de dahil olmak üzere altı aşamalı bir süreçten geçiyor. Şekillendirme ve yüzey taşlama ile her parça tam isteğe göre rafine ediliyor ve iki aşamalı bir kaplama işlemiyle ahşap damarının doğal görünümünü vurgulanıyor. Arından düşük parlaklıkta bir son kat uygulanıyor. Bu da sanatsal açıdan ilham verici, profesyonel ve minimalist bir ön panel ortaya çıkarıyor.

Ayrıca, kullanıcıların kasayı kendi hassasiyetlerine göre en iyi şekilde uyarlayabilmeleri için PA401’de iki farklı yan panel seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, kasa dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak ve şık bir siyah kaplama elde etmek için metal yan paneli tercih edebiliyor veya bir bilgisayarın dahili bileşenlerini gösterecek temperli bir cam panel seçebiliyor.

En yoğun iş yükleri için soğutmalı kasa ve kullanışlı kontroller

Günlük kullanıcılar, işlerine odaklanabilmeleri ve bilgisayarları tarafından dikkatlerinin dağıtılmaması için düşük gürültülü, hava akışı optimize edilmiş kasalara ihtiyaç duyuyor. PA401’in üstün olduğu nokta da burası. Kasanın soğutma gücü öncelikle, çift 160 x 32 mm giriş fanları için engelsiz hava girişi sağlayan açık ızgaralı ön paneliyle dikkat çekiyor. Benzersiz çift 160 x 32mm ön halka fan kanatları, yük altında güvenilir soğutma için 138 cfm’ye kadar hava akışı sağlıyor. Yüksek hacimli hava, bileşenleri aşırı gürültü olmadan serin tutar ve iş akışı ne kadar zorlu olursa olsun bir makinenin sağlıklı sıcaklıklarda kalmasını sağlıyor. Önceden monte edilmiş 120 mm arka fan, etkili bir soğutma döngüsü için ısıyı dışarı atıyor.

Maksimum kontrol sağlamak için kasanın ön panelinde entegre bir PWM kontrolü bulunuyor, böylece kullanıcılar bilgisayarlarının fan modunu tek bir girişle değiştirebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların internette gezinme gibi yoğun olmayan işler ile zorlu programların kullanıldığı ve maksimum PC soğutma gücü gerektiren yüksek yoğunluklu iş akışları arasında geçiş yaptığı durumlar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Sistem toplayanlara dost özelliklerle kolay montaj

ProArt PA401 Wood Edition, rüya gibi bir makine inşa etmeyi kolaylaştıracak çok sayıda özellik sunan orta boy kule tipi bir ATX kasa. PA401 ile parça kurulumları, kablo yönetimi ve diğer işlevler her zamankinden daha kolay.

PA401’in aletsiz tasarımı sayesinde kasanın içine ulaşmak kolaylaşıyor. Yan paneller basit bir düğmeye basılarak açılıyor ve bilgisayarın dahili bileşenlerine anında erişim sağlıyor. Erişim kolaylığı ile donanım güvenliğini dengeleyen sol panel kilidi ürünle birlikte geliyor.

Arka braket kasadan ayrılabiliyor, böylece kullanıcılar sadece kaydırarak bir güç kaynağını yerleştirebiliyor. Aletsiz 3,5 inç HDD kurulum olağanı sayesinde, kullanıcılar bilgisayarlarının depolama kapasitesini yükseltmek istediklerinde basitçe ellerini kullanarak yeni bir sürücü takabiliyor.

Arka kablo klipsleri kabloları düzenli, güvenli ve estetik bir şekilde tutmaya yardımcı oluyor. Ayrıca PA401, kullanıcının kurulumuna ve tercihlerine bağlı olarak bir grafik kartını dikey veya yatay olarak yerleştirme olanağı veriyor.