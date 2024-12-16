İnceleme: XGIMI MoGo 2 Pro

Geçtiğimiz aylarda çok işlevli akıllı projeksiyonlar ve lazer TV teknolojilerinin öncü markalarından XGIMI ürünleri ülkemizde de satılmaya başlandı. Nikon ve DJI markalarının distribütörü olan Karfo Karacasulu, XGIMI’nin de distribütörlüğünü üstlendi. Bu incelememizde markanın ülkemizde de satışa sunulan akıllı projektörü MoGo 2 Pro’ya yakından bakıyoruz.

Ama ondan önce XGIMI markasından biraz bahsetmek istiyoruz. Çin’de 2013 yılında kurulan ve dünya genelinde 6 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan XGIMI, izleyicinin görsel işitsel deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor. Firma, Harman Kardon ve Google gibi köklü firmalarla işbirliği yaparak, kullanımı kolay ve gerçek anlamda bir ev sineması deneyimi sunan nihai eğlence cihazları geliştiriyor. Her ev dekoruna uyum sağlayacak şekilde geliştirilen XGIMI projektörleri, kolay kurulumu ve estetik tasarımları ile dikkat çekiyor.

Son yıllarda evde geçirdiğimiz zaman epeyce arttı. Pandemi dönemi ve sonrasında evden çalışma sistemi ile birlikte evlerde eğlenceli ve verimli bir ortam oluşturmak için pek çok değişiklik ve düzenleme yapıldı. Bu değişikliklerde teknolojik ürünler ilk yatırım yaptığımız şeylerin başında geliyor. İşte bu ürünlerden birisi de projeksiyon cihazları oldu diyebiliriz. Artık daha büyük ekranlara ihtiyaç duymaya başladık. Keyifli bir izleme deneyimi için kaliteli görseller ve işitsel ses performansı gittikçe önem kazandı.

Bir süre deneyimleme fırsatı bulduğumuz MoGo 2 Pro akıllı projeksiyon hem açık hem de kapalı alanlarda eğlenceli, kaliteli ve uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor bizlere… Bu cihaz kompakt bir projeksiyon cihazı olarak birçok yeteneğe sahip. Evlerinizde gerçeğe yakın bir sinema deneyimi için sınıfının en yüksek parlaklığı olan 400 ISO lümen, Hollywood’da kullanılan D65 renk sıcaklığı standardı ve dahili surround ses hoparlörleri bulunuyor. Kısaca, küçük gövdesinde profesyonel bir görsel deneyim sunabiliyor.

AndroidTV 11 ile eğlenceli ve kolay kullanım

Android TV 11 versiyonuyla gelen projeksiyonun kurulumu oldukça kolay. Wifi şifrenizi girip internete bağlandıktan sonra Google yapılandırmaları için mail adresinizi girmeniz isteniyor.

Tüm bu işlemler gayet basit ve hızlı yapılabiliyor. Google PlayStore entegrasyonu ile MoGo 2 Pro’da Prime Video, Disney+ ve YouTube dahil olmak üzere 5.000’den fazla uygulamaya erişebilirsiniz. Böylece sadece bu cihaz ile sevdiğiniz içerikleri izleyebilir, farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Cihaza Netflix yüklü olarak gelmiyor ne yazık ki… Google Play Store’dan da indirilemiyor. Bu konuda projeksiyonun yanında gelen bir açıklama kartı var. Alternatif olarak nasıl indirilebileceği anlatılıyor. Google Play Store’dan “Desktop Manager” uygulamasını indirip, daha sonra Netflix’i kurabilir ve sorunsuz kullanabilirsiniz. Chrome cast entegrasyonu, içeriklerinizi, uygulamalarınızı ve oyunlarınızı favori cihazlarınızdan doğrudan MoGo 2 Pro’ya aktarmanızı sağlıyor.

Bu projeksiyonu kendi işletim sistemi dışında HDMI bağlantısı ile bir taşınabilir bilgisayara, oyun konsoluna ya da farklı bir cihaza bağlayabilirsiniz. Küçük boyutlu böyle bir cihazın taşıma konusundaki kolaylığını da anlatmamız gerekiyor. Cihazın boyutu 161x119x108mm ve ağırlığı 1.1 kg. Belki cihazın tek eksiği kutu içerisinden bir taşıma çantası ya da kılıf çıkmaması diyebiliriz. Ancak zarar görmeyecek bir şekilde sırt çantanıza çok rahat yerleştirebilirsiniz.

Full HD Çözünürlük

Projeksiyon, DLP görüntü teknolojisine sahip. Çözünürlük değeri 1920×1080 piksel. Lamba ömrü yaklaşık 25.000 saat olarak verilmiş. Yani ortalama günde 3 saat kullansanız, 20 yıldan uzun bir süre dayanabiliyor lambası… Kısaca lamba ömrü konusunda endişe duymanıza gerek yok.

Cihazın ideal görüntü yansıtma büyüklüğünün yaklaşık olarak 40 inç ile 120 inç arasında. Dar mekanlarda da yakından büyük boy görüntü izleme deneyimi sunabiliyor. Dijital zoom imkanı ile yansıtılan görüntü alanını küçültmek mümkün.

Hızlı ve otomatik görüntü düzeltme ve netleme

MoGo 2 Pro’da 3D TOF ve CMOS çözümleriyle geliştirilen gayet başarılı, hızlı bir otomatik görüntü düzeltme ve otomatik odaklama sistemi kullanılmış. Böylece projeksiyonu perdenin tam ortasına değil de kenara aldığınızda da hızlıca akıllı düzeltme yapılıyor. Esasında nereye koyarsanız koyun tüm ayarlamalar hızlıca otomatik yapılıyor. Tabi dilerseniz bu düzeltmeleri ve ince ayarları manuel olarak da yapmak mümkün.

Akıllı engellerden kaçınma özelliği sayesinde yansıtma alanı içerisinde bir priz ya da eşya olduğunda ölçeklemeyi otomatik olarak yapabiliyor. Böylece izlediğiniz içerikte istenmeyen şeylerin sizi rahatsız etmesini engelliyor. Akıllı göz koruması özelliği ise ışığın önündeki herhangi birinin varlığını algılıyor ve çocuklar ya da evcil hayvanların gözlerini korumak için otomatik olarak kararıyor.

Güçlü ses çıkışı

Bu modelin küçük boyundan beklenmedik bir ses çıktığını söyleyebiliriz. Ama bunu sadece yüksek bir ses çıkışı gibi düşünmeyin. Cihazda 2 adet 8W gücünde hoparlör kullanılmış.

Dolby Audio ile uyumlu çift taraflı, üç boyutlu ses verebilen cihazın ses kalitesi de gayet iyi. Böylece film, müzik ya da oyun oynarken ses şiddeti ve kalitesi sizi mutlu edecektir. Başka hoparlörlere bluetooth ile bağlayıp daha geniş bir harici çıkışı da kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazın arka tarafında 3.5mm’lik kulaklık çıkışıyla da yine kablolu hoparlör ve kulaklıklara da bağlayabilirsiniz. Kolayca ayarlanabilen, izlediğiniz içeriğe uygun 4 farklı ses modu da sunulmuş. Bunlar müzik, spor, film ve haber…

Projeksiyon içerisinde 16GB’lık dahili bir depolama alanı bulunuyor. Dilerseniz arka kısmındaki USB girişine harici depolama cihazları bağlayarak fotoğraf, video ve farklı içerikleri de yansıtabilirsiniz. Projeksiyonun adaptörü de oldukça küçük. Taşıma esnasında fazla bir ağırlık yapmayacaktır. Bu modelin gürültü seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca birkaç saatlik kullanımlarda bile aşırı bir ısınma olmuyor cihazda…

Projeksiyonun altına standart bir tripod vida girişi bulunuyor. Cihazı masa, sehpa gibi düz alanlar dışında bir tripod ya da ışık ayağı gibi sabitleyicilere de bağlayabilirsiniz. Böylece dar ve küçük mekanlarda da daha uygun bir kullanım sağlayabilirsiniz. Uygun bir powerbank’e bağlanabilen MoGo 2 Pro’yu dış mekanlarda, örneğin kamp alanında da kolayca kullanabilirsiniz. Yüksek güçte bir powerbank ile ne kadar süre kullanabileceğiniz yaptığınız ayarlara göre değişiklik gösterecektir.

Sonuç olarak MoGo 2 Pro ev eğlencesi anlamında son derece keyifle kullanabileceğiniz gelişmiş özellikleri barındıran uygun fiyatlı kompakt bir projeksiyon cihazı olmuş.

XGIMI MoGo 2 Pro incelemesini Youtube kanalımızda aşağıdaki linkten de izleyebilirsiniz: