İnceleme: MSI Modern MD342CQPW 34” Kavisli Monitör

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Yine ilginç bir ürün inceliyoruz. Konuğumuz MSI’nın 34 inçlik kavisli bir monitörü. Model adı ise Modern MD342CQPW.

34 inçlik bir monitör ilk bakışta devasa bir boyut gibi gelse de bu monitörün tasarımı çok ve şık zarif görünüyor. Tabi bunda kavisli tasarımın büyük rolü var. Kavisli bu model 21:9 en boy oranı ve 3440×1440 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Bu monitörün daha çok profesyonel ev kullanıcıları için ideal olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel ev kullanıcısı ne demek diye sorarsanız… Bana göre hem eğlence hem de evden çalışma gereksinimleri için büyük boy bir monitör ihtiyacı olan kullanıcılar diye özetleyebilirim. Bu monitör sadece çalışma odalarına hapsolacak bir model değil onu baştan söylemeliyim. Yani salonunuzun başköşesinde de yer alabilir, yatak odanızda ya da evinizin herhangi uygun bir yerinde de kullanılabilir. Az önce de söylediğim gibi sadece iş amaçlı kullanım için düşünülürse yazık olur bu monitöre…

21:9 en-boy oranı

Ekranımız 1500R eğrilik ve 21:9 en boy oranına sahip. Bu sayede daha geniş bir perspektif sunarak daha yüksek bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor bize. Yüksek çözünürlüklü ekran, sürükleyici bir görsellik ve ayrıntı netliği sağlıyor. Monitörde VA panel kullanılmış. Ekran yenileme hızı 120Hz. Görüş açısı 178 derece. Gecikme süresi 4ms ve maksimum parlaklık değeri ise 300 nit.

Bu monitör profesyonel bir tasarımcı monitörü sınıfında görülmeyebilir. Ancak Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB renk gamlarını %90’nın üzerinde destekliyor. Özellikle sRGB tarafında hiçbir sıkıntı yok zaten. İçerik üretimi konusunda böyle bir monitörle en çok video editing işleri yapılabilir diye düşünüyorum. Zaman çizelgesi, eklenecek video ve fotoğraflar böyle geniş geniş görüntülenebilir. Mutlaka görmüşsünüzdür, çoğu kişi bu yüzden çift monitörle çalışıyor. Bu monitörle kapsayıcı ve geniş bir kullanım alanı sunuluyor.

KVM özelliği ile çift bilgisayar deneyimi

İki bilgisayarı aynı anda kullanmak zorundaysanız ve her ikisi için yalnızca bir klavye ve mouse kullanmak istiyorsanız, KVM işlevi olan bu monitör oldukça işinize yarayacaktır. Böylece kablo ve cihaz karmaşası olmadan tek bir klavye mouse seti ile kontrol ettiğiniz PC’ler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. 98W PD güç dağıtım özellikli type-C portu ile hem yüksek çözünürlük hem de hızlı şarj özelliği aynı anda kullanılabilir. Böylece yine bağlantı seçenekleri basitleşmiş ve kablo sayısı azalmış olur.

Kavisli yapı en çok video izlerken ve tabi oyun oynarken çok keyifli oluyor. Daha önce bu tarz büyük ve kavisli monitör kullanmamış olanların aklında alışabilir miyim diye bir soru olabilir. Hiç kuşkunuz olmasın! İki oyun, bir film sonra başka monitör kullanmazsınız.

Monitörde dahili 3W’lık iki adet hoparlör bulunuyor. Günlük standart izlemelerde yeterli bir ses veriyor. Ancak tabi filmlerin ya da oyunların gerçek keyfini alabilmek için harici bir hoparlör kullanmak daha uygun olacaktır.

Ergonomik stand tasarımı

Monitörde 2 adet HDMI, 1 DisplayPort, 1 USB-C, 1 USB tip B, 2 adet USB tip A ve kulaklık çıkışı bulunuyor. Giriş çıkış portları çeşitlilik ve kullanım açısından gayet yeterli. Monitör standı kullanışlı ve şık olsa da duvara ya da başka bir yere monte etmek isterseniz arka tarafında VESA bağlantısı da yer alıyor. Kişisel fikrim bu monitör bir masada kullanılmalı… Ayarlanabilir stand görüş açınıza ve çalışma şeklinize göre monitörü kolayca ayarlamanızı sağlıyor. Sağa-sola, yukarı-aşağı ve öne-arkaya ergonomik bir kullanım için en rahat açıyı fazla güç harcamadan ayarlamak mümkün.

Göz sağlığınıza da önem veriyor!

Monitör, göz sağlığı konusunda da çeşitli sertifikalara sahip. Hatta kullanıcıların gözlerini takip etmelerine ve monitörü uzun süre kullanmaları durumunda ara vermeleri gerektiğini hatırlatan çeşitli özellikler de sunuluyor. MSI Göz Bakım Teknolojisi ile daha az mavi ışık, titreşim ve parlama önleyici özel kaplama ve filtreler de kullanılıyor.

Monitör, orta boy diyebileceğimiz bir adaptörle birlikte geliyor. Ama zaten böyle bir ürünü sürekli taşımakla uğraşmayacağınız için adaptörü güzel bir yere gizleyerek ortada durmasını engellemiş olursunuz.

Kavisli monitör ne işime yarar?

Son olarak birazda kavisli monitörlerin içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için sunduğu birkaç avantajı özetlemek istiyorum. Fotoğrafçılar tarafında daha çok düz ekran profesyonel tasarımcı monitörleri görmeye alışığız. Ancak kavisli monitörler görüntüyü kullanıcıya doğru kıvırarak geniş bir görüş alanı sunar ve bu sayede monitörün kenarlarındaki görüntüler bile net ve doğru görünür.

Kavisli ekranlar gözlerin ekrandaki her noktaya aynı mesafede olmasını sağlar. Bu sayede gözlerin odaklanması kolaylaşır ve uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu azaltılabilir. Bir video edit yaparken uzun saatler boyunca monitör karşısında çalışanlar bu sayede göz yorgunluğunu biraz daha azaltabilir.

Özellikle video izlerken ve video düzenlemesi yaparken kavisli monitörler, daha iyi bir derinlik algısı yaratarak kullanıcıya daha sürükleyici bir deneyim sunar. Tabi bu tarz bir monitörle çalışmanın en büyük katkısı belki de aynı anda birçok pencerede verimli bir çalışma ortamı sağlaması olacaktır. Kavisli monitörlerin bu gibi avantajlarını ve bizlere sunduğu katkıları daha da genişletebiliriz.

Sonuç olarak 34 inçlik MSI Modern MD342CQPW, 21:9 en-boy oranı, 1500R eğrilik derecesi olan yüksek çözünürlüklü şık bir kavisli monitör. Bizlere hem iş hem de eğlence odaklı geniş bir görüş alanı ve sürükleyici görüntüleme deneyimi sunmayı vadediyor.

MSI Modern MD342CQPW incelemesini Youtube kanalımızda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MSI Modern MD342CQPW monitörü satın almak ve detaylı bilgi için bu linki kullanabilirsiniz:

https://msi.gm/S0FB1085