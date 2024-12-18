Yandex yapay zeka destekli aramayı başlattı

Yandex Türkiye, bulma motoru Yazeka ile Yandex Search‘ü başlattığını duyurdu. Hizmet, arama motorunun işlevselliğini gelişmiş üretken yapay zeka ile birleştiriyor. İnternetteki tüm bilgiyi kaynak alıntılarıyla destekleyerek tüm sorulara en doğru cevabı sağlıyor. Özellikle Türkiye pazarına yönelik tasarlanan Yazeka ile Yandex Search, artık Yandex Search uygulamasının bir parçası olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, Android ve masaüstü platformlarında Türkçe dilinde ilk kez sunuluyor ve iOS sürümü yakında kullanıcılarla buluşacak.

Yazeka ile Yandex Search, Türkiye’de internet aramasına yönelik geleneksel yaklaşımı değiştiriyor. Arama sonuçları, internetteki çok sayıda kaynakta bulunan verilerden derlenen yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler şeklinde geliyor. Yapay zeka tarafından üretilen tüm yanıtlar güvenilir alıntılarla destekleniyor ve kullanıcıların daha derine inme ihtiyacı hissettiklerinde referansları keşfetmelerini sağlıyor.

Yapay zeka destekli yanıtlar, özellikle yanıtı tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgularda büyük fayda sağlıyor ve kullanıcının zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Yazeka ile Yandex Search, iletişimin doğal dilini anlayacak şekilde geliştirildi. Bir şey sormak için, sorgunuzu aklınıza geldiği şekilde yazabilirsiniz ve algoritmalar yardımıyla soru normal arama sorgusuna dönüştürülecek.

Bu çok yönlü teknoloji, okul çağındaki çocuklar için interaktif oyun tabanlı öğrenmede yardımcı olmaktan belirli bir bütçe dahilinde cihaz seçmeye kadar kullanıcılara çok çeşitli görevlerde yardımcı oluyor. Örneğin, “Amsterdam’da bir günlük gezi için rota” veya “Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde neler yaşandı” gibi. Ek olarak kullanıcıların ek ayrıntılar talep ettiği, konuyu daha fazla araştırdığı ve bulma motorunun verilen bağlamda yanıt verdiği bir diyalog modu da mevcut. Yandex Search, yardımcı olacağını düşündüğü yerlerde yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları da otomatik olarak görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar arama çubuğunun altındaki genişletilebilir sekmeye tıklayarak istedikleri sorgu için Yazeka moduna manuel olarak geçiş yapabiliyorlar.

Yazeka ile Yandex Search, yapay zeka destekli arama, hava durumu tahminleri, finans ve sesli arama dahil olmak üzere gerekli tüm araçları tek bir yerde toplayan yeni Yandex Search uygulamasında mevcut. Ayrıca yandex.com.tr ve Yandex Browser uygulamasında da kullanılabiliyor.