TECNO PHANTOM V Fold2 5G

TECNO’nun yapay zeka paketi TECNO AI ile gelen PHANTOM V Fold2 5G, yapay zekanın gücünü hem iş hem de günlük yaşamda kullanıcıların hizmetine sunuyor.

TECNO’nun yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu PHANTOM V Fold2 5G, güçlü yapay zeka özellikleri, 7.85”lik büyük ekranı, 5750 mAh devasa bataryası, güçlü kamerası ve estetik tasarımıyla bir önceki nesle göre daha akıllı, daha uzun ömürlü ve daha yaratıcı. TECNO, yenilikçi teknolojileriyle işlevsellik ve şıklığı bir araya getirerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

TECNO’nun yepyeni yapay zeka paketi TECNO AI ile gelen PHANTOM V Fold2 5G, yapay zekanın gücünü hem iş hem de günlük yaşamda kullanıcıların hizmetine sunuyor. Kullanıcılar; ChatGPT altyapısıyla gelen Ella Yapay Zeka Asistanı ile telefon uygulamalarını yönetebilir ve internette kapsamlı aramalar yapabilirken “Ask AI” özelliğiyle de herhangi bir internet sitesindeki ya da dosyadaki metni anlık olarak farklı dillere çevirebiliyor, özet halini çıkartabiliyor, metni tekrardan yazdırabiliyor, metin içinde anahtar kelime araması yapabiliyor ya da metin redaksiyonu yaptırabiliyor. Görsel arama özelliği ise internet sitelerinde, dosyalarda ya da kendileriyle paylaşılan görsellerde, doğrudan görsel bazlı arama yapabilmelerine, aradıkları konuyla alakalı detaylı bilgilere erişebilmelerine olanak tanıyor. Farklı dillerde yapılan telefon görüşmelerinde yaşanan zorlukları da ortadan kaldıran TECNO yeni telefonunda sunduğu anlık simultane çeviri özelliğiyle de dil engelini ortadan kaldırıyor. TECNO’nun sunduğu AI özellikleri yazılı çalışmalarda Türkçe dilini desteklerken çok yakında sesli çalışmalarda da Türkçe’nin eklenmesi planlanıyor.

TECNO yapay zeka alanında kullanıcılara yaratıcı içerikler oluşturma fırsatı da sunuyor. Yaratıcı kullanıcılar için geliştirilen AI Çizim Tahtası basit karalamaları sanat eserine dönüştürürken; AI duvar kağıdı oluşturucu da metin açıklamalarıyla eşsiz duvar kağıtları oluşturulmasını sağlıyor. Fotoğraf düzenleme deneyimini yeniden tanımlayan Magic AI Silgi, istenmeyen nesneleri fotoğraflardan kolayca kaldırırken Cutout özelliğiyle de fotoğraflardaki nesneler hızlı ve zahmetsiz bir şekilde tanınıp çıkarılabiliyor.

Gelişmiş Ekran ve Menteşe Teknolojisi

PHANTOM V Fold2 5G, 120Hz tazeleme oranına sahip iki ekranıyla dikkat çekiyor. Dış ekran, tek elle kullanımı kolaylaştıran ergonomik bir yapı sunarken, açıldığında tablet benzeri bir deneyim sağlayan ana ekran, video izleme, oyun oynama ve çoklu görev için ideal. Cihazın havacılık sınıfı hassas menteşe sistemi, daha dayanıklı ve estetik bir katlanma deneyimi sunuyor. Bu menteşe sistemi, 400 bin kez katlamaya dayanıklı yapısıyla kullanıcıların uzun yıllar güvenle kullanabileceği bir yapı sergiliyor.

Amiral Gemisi Kameralar ile Görsel Şölen

PHANTOM V Fold2 5G, üç adet 50MP kameradan oluşan Ultra Net Beş Kameralı Görüntüleme Sistemi ile profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimlerini mümkün kılıyor. Büyük sensörlü ana kamera, düşük ışıkta dahi üstün performans sergilerken, yapay zeka destekli görüntü işleme özellikleri her karede çarpıcı bir netlik sağlıyor.

Uzun Ömürlü Kullanım

5750mAh kapasiteli Aircell pili, yoğun kullanımda bile uzun süreli dayanıklılık sunuyor. 70W ultra hızlı şarj özelliği sayesinde cihaz, yalnızca 20 dakikada %50, 50 dakikada ise tamamen şarj oluyor. Ayrıca 15W hızlı kablosuz şarj desteği, şarj kolaylığını bir adım öteye taşıyor.

TECNO’nun “Stop At Nothing” vizyonunu bir kez daha somutlaştıran PHANTOM V Fold2 5G, katlanabilir cihaz deneyimini üretkenlik, tasarım ve teknolojiyle buluşturarak kullanıcılarının yaşam tarzını yükseltmeyi hedefliyor.

Yeni PHANTOM V Pen ile Yaratıcılık Boyut Atlıyor

TECNO’nun yepyeni stylus kalemi PHANTOM V Pen, PHANTOM V Fold2 5G’nin performansını önemli ölçüde artırarak cihazı tam bir üretkenlik merkezine dönüştürüyor. Sadece 10 gram ağırlığındaki bu kalem, kullanıcıların günlük işleri ve yaratıcı projelerini ek bir tablet ya da bilgisayara ihtiyaç duymadan kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Kalem üzerinde, cihazın yapay zeka işlevlerine hızlı erişim sağlayan bir AI tuşu ile sayfa çevirme, müzik kontrolü ve fotoğraf çekimi gibi görevler için bir işlev tuşu bulunuyor.

PHANTOM V Pen ile kullanıcılar kolayca ekran üzerinde not alma, serbest ekran görüntüsü alma, el yazısıyla yapılan hesaplamaları anında çözme, herhangi bir yerden içerik kesip çıkarma, TECNO cihazlarla hızlı eşleşme, el yazısını anında tanıyan Global Pen Writing özelliğini kullanma ve kalemin tuşlarıyla sunum, müzik gibi işlemleri uzaktan kontrol etme gibi birçok işlemi zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

80mAh kapasitesindeki kalem bataryası, günlük 2 saatlik kullanımda 14 gün boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Ayrıca, 16 kat süper çözünürlük algoritması ve 0,0625 piksel hassasiyetle ultra hassas hareketler sunuyor.

Android Güncellemeleri ve Ek Ayrıcalıklar

Android 14 ile gelen telefonun 2 büyük android güncellemesi 3 büyük güvenlik güncellemesi almasını garanti eden TECNO, Android 16’dan sonra telefonun alacağı güncellemeler üzerinde çalıştığını bildiriyor. Şarj aleti ve korucu kılıf gibi son zamanlarda telefon alışverişlerinde tercihleri etkileyen zengin kutu içeriği de TECNO’nun güçlü olduğu noktalar arasında yer alırken TECNO telefonla gelen 2 yıllık garanti süresini 1 yıl daha uzatıyor.