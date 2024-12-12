Sony FE 28-70mm F2 GM

Sony, sabit F2 geniş diyafram açıklığına sahip G Master standart zoom lensini duyurdu. FE 28-70mm F2 GM içerik oluşturucular için yüksek çözünürlük, estetik bokeh efektleri, en iyi Full Frame E mount lens performansı ve gelişmiş otomatik odaklama özellikleri sunuyor.

Sony, fotoğraf ve video için uygun bokeh, yüksek çözünürlük ve hızlı otomatik netleme performansı sunan E-mount lensi FE 28-70mm F2 GM’yi tanıttı. Tüm yakınlaştırma aralığında F2 geniş diyafram açıklığına sahip olan FE 28-70mm F2 GM, profesyonellerin ve yaratıcıların portre, düğün, spor, belgesel ve sinematik video gibi çeşitli sahneleri tek bir lensle yakalayabilmelerine olanak tanıyor. FE 28-70mm F2 GM, kompakt, hafif ve dengeli tasarımı sayesinde kullanıcıların hiçbir anı kaçırmadan özgürce içerik üretebilmelerine yardımcı oluyor.

Sabit F2 standart zoom lensiyle kusursuz görüntüler

Sabit F2 diyafram açıklığına sahip ilk G Master standart zoom lensi olan FE 28-70mm F2 GM, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde olağanüstü yaratıcılık olanakları sunuyor. Gelişmiş tasarımı ve optik simülasyon teknikleri sayesinde, tüm zoom aralıklarında köşeden köşeye yüksek çözünürlük sağlayan üç XA (aşırı asferik) bileşen içeriyor ve prime lens kalitesine rakip bir zoom performansı sunuyor. Değişen odaklama özelliği, yakınlaştırma sırasında 0,38 m’ye kadar yakın mesafelerde bile üstün netlik sağlıyor.

Sony’nin geliştirdiği Nano AR Kaplama II, parlama ve gölgelenmeyi en aza indirirken iç yansımaları bastırarak güçlü ışık kaynaklarının karede yer aldığı durumlarda dahi yüksek netlik sağlıyor. FE 28-70mm F2 GM, sahip olduğu G Master optiklerinin, XA bileşenleri ve yeni geliştirilen 11 bıçaklı diyafram ünitesi ile öne çıkıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra üretim aşamalarında titizlikle kontrol edilen küresel sapmalar sayesinde derin ve boyutlu görüntüler için zarif, yumuşak bir bokeh imkanı tanıyor. Ayrıca, Süper ED (ekstra düşük dağılım) ve ED cam elemanları renk sapmalarını etkili bir şekilde azaltarak üstün görüntü kalitesi oluşturuyor.

Kaliteli optik ve işlevsellik ile birleşen hafif ve kompakt tasarım

FE 28-70mm F2 GM, görüntü kalitesinden ödün vermeden zoom’un tüm avantajlarıyla olağanüstü çekimler yapılmasını sağlıyor. Gelişmiş optikler ve XD (aşırı dinamik) lineer motorlar gibi yenilikçi teknolojiler, tüm bunların yalnızca 92,9 x 139,8 mm boyutlarında ve 918 g ağırlığında sabit bir F2 zum içine sığabilmesine olanak tanıyor.

Anlık tepki veren hassas ve dayanıklı AF takibi

Dört XD (aşırı dinamik) lineer motor ve en yeni algoritmalar sayesinde FE 28-70mm F2 GM, büyük ve ağır odak grubunu hassasiyetle kontrol ederek düğün veya spor gibi her karenin kritik olduğu çekimlerde güvenilir bir netleme takibi sağlıyor. FE 28-70mm F2 GM, α9 III’ün saniyede 120 kareye kadar AF/AE takibi ile yüksek hızlı sürekli çekim özellikleriyle tam uyumlu çalışmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede yakınlaştırma sırasında dahi izleme performansını koruyor.

Film yapımlarına uygun tasarım

Sony’nin en yeni lensi, gelişmiş optik teknolojisiyle odak kaymasını etkili bir şekilde bastırarak rafine ve sinematik görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. F2 diyafram açıklığı sayesinde, raf netleme ve yakınlaştırma efektleri ile yumuşak ve doğal geçişler oluşturulabilirken, yüksek kare hızlı 4K 120p veya FHD 240p özelliğiyle çekimlerde hassas netleme yapılabiliyor. XD lineer motorlar ve yeni geliştirilen diyafram ünitesi sessiz çalışarak, α serisi fotoğraf makinelerinin “Aktif Mod” görüntü sabitleme ve gövde solunum telafisi özellikleriyle uyumlu bir deneyim sunuyor.

Profesyonel ihtiyaçları destekleyen teknoloji

FE 28-70mm F2 GM, sezgisel manuel odaklama için Linear Response MF, ayarlanabilir zoom halkası torku ve tıklamalı AÇMA/KAPAMA anahtarı bulunan bir diyafram halkası gibi önemli kontrol işlevleri sunuyor. Ayrıca, iki özelleştirilebilir odak tutma düğmesi, diyafram kilit anahtarı ve AF/MF anahtarı ile kullanıcı dostu bir deneyim imkanı yaratıyor. 86 mm filtre çapına sahip olan lensin parasoley tasarımı, kullanıcıların kolayca değişken filtre kullanımı yapabileceği bir pencere içeriyor.

Lens yuvası kauçuk bir halka ile güçlendirilen yeni modelde düğmeler ve anahtarlar silikon contalarla korunuyor. Zorlu dış mekan koşullarında toz ve nem girişini engellemek için kritik noktalar dikkate alınarak tasarlanan FE 28-70mm F2 GM, ön yüzeydeki flor kaplaması sayesinde kirletici maddeleri uzaklaştırıyor ve temizliği kolaylaştırıyor.