Samsung, Galaxy A52 ve A72’yi tanıttı

Samsung Electronics, güçlü inovasyonu herkes için erişilebilir kılan Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini tanıttı.

Samsung Electronics, güçlü inovasyonu herkes için erişilebilir kılan Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini tanıttı. Bugünün ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen yeni Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72, kullanıcılarının mobil deneyimini bir adım öteye taşımak için inovatif teknolojilerle donatıldı. Galaxy A Serisi; Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag gibi ürün ve servislerin yanı sıra Galaxy Tabletleri gibi geniş bir kategoriyi de içine alan kapsamlı bir Galaxy ekosistemine erişim sunarak mobil deneyimi bir adım öteye taşıyor.

Heyecan uyandıran yeni kamera özellikleriyle kullanıcılar artık daha eğlenceli ve çok yönlü fotoğraf ve videolar çekmenin keyfine de varabiliyor.

Kamera deneyimi: 64MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası, canlı ve keskin fotoğraf ve videolar çekilmesini sağlıyor. Kullanıcılar en güzel anları 4K video kalitesiyle çektikten sonra, 4K Videodan Fotoğraf özelliğini kullanarak 8MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Sahne Optimizasyonu özelliği de yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30’un üzerinde görsel ve arka plan seçeneğiyle en iyi ayarda çekim yapılmasını sağlıyor.

Her ışıkta net görüntü: İster en son dans trendleri olsun ister hareketli kaykay görüntüleri çekilsin, OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), fotoğraf ve videoların keskin ve sabit olmasını sağlıyor. Böylelikle önemli anlar düşük ışıklı ortamlarda dahi net fotoğraflanabiliyor. Gece modu, çoklu çerçeve işleme özelliğini kullanarak karanlık ortamlarda keskin ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Eğlenceli içerikler: AR Emoji ve My Filter özellikleri kullanılarak içeriklere tarz ve hareket katılabiliyor. Fun Mode sayesinde de, kamera uygulamasından içerik alırken artık Snapchat’teki AR Lensleri kullanılabiliyor.

Ekran ve tasarım

Samsung canlı ekranı ve zarif tasarımıyla hem ergonomik bir tutuş deneyimi sağlıyor hem de kullanıcılarının hayatına uyum sağlayarak stillerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Samsung’un Super AMOLED ekranıyla kullanıcılar en sevdikleri içeriklerin keyfini çıkarıyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda 90Hz ekran yenileme hızıyla, kaydırma deneyimi artık çok daha kusursuz. 800nit parlaklık değeriyle sosyal medyada video ya da görüntü izlerken ya da ekranı kaydırırken açık havada dahi net bir görüntüleme sağlıyor.

Yeni Galaxy A Serisi’nin sade ancak işlevsel yeni tasarımında kamera yuvası daha az yer kaplarken, kenar bölümlerinde yumuşak çizgiler kullanılıyor.