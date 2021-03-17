Canon EOS M50 Mark II

Canon, günümüz içerik üreticilerinin değişen ihtiyaçlarını gözlemleyerek, yüksek teknolojili ürünleriyle değişen ihtiyaçlara uygun pratik ve verimli çözümler sunmaya devam ediyor. Canon, yüksek kaliteli fotoğraf makinesi ekipmanına yönelik artan talebe cevap verebilmek için ürettiği, ödüllü EOS M50 modelinin takipçisi niteliğindeki EOS M50 Mark II’yi satışa sunuyor. EOS M50 Mark II, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya kanallarında bir adım öne çıkaracak özellikleri ve çarpıcı görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor.

İçerik üreticiliği altın çağlarını yaşıyor. Yeni hobiler keşfetmeye ve yeni beceriler edinmeye çalışan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu doğrultuda Instagram, YouTube ve Twitch gibi ortamlarda içerik üretimi ve izlenme sayıları hızla artıyor. 2019 yılının Eylül ayından 2020 yılının Mayıs ayına geçen sürede sadece Avrupa’da 16 – 64 yaş aralığındaki TikTok kullanıcı sayısı aylık bazda yüzde 93 arttı.

EOS M50 Mark II aynasız fotoğraf makinesi, portatif yapısına rağmen sahip olduğu yüksek güç ile çekimden içerik yüklemeye kadar tüm süreci kolaylaştırıyor. Yatay ve dikey 4K videolar çekme veya bir YouTube hesabı olanların YouTube’a özel Full HD canlı yayın yapma becerilerine sahip olan bu fotoğraf makinesi, yaratıcıların içeriklerini bir üst seviyeye taşımalarına olanak tanıyor. 3,5 mm mikrofon girişi, yalın HDMI ve USB çıkışı ile bir içerik üreticisinin ihtiyaç duyabileceği tüm giriş ve çıkışları sağlıyor. Kompakt gövdesi, değişken açılı dokunmatik ekranı ve çeşitli Canon lenslerle uyumluluğu sayesinde kullanıcılar harika bir şekilde kadrajlanmış görüntülerden hareket halindeyken yapılan vlog çekimlere kadar tam bir yaratıcı özgürlüğe sahip oluyor.

Tüm platformlara uygun içerik üretimi

EOS M50 Mark II, çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Instagram’daki Reel’ler için yüksek kaliteli fotoğraflar, TikTok’ta paylaşmak için doğal bir dikey video veya YouTube’da canlı yayın akışı dahil tüm ihtiyaçları tek cihazda karşılıyor. Kullanıcılar cihazın yalın HDMI çıkışı sayesinde profesyonel görünümlü canlı yayın akışları oluşturabiliyor. Ayrıca Canon’un ücretsiz EOS Webcam Utility Yazılımı sayesinde Twitch üzerinden gündelik yayın akışları yapabiliyor ve sevdikleriyle yüksek kalite görüntülü sohbet edebiliyor.

Hızlı içerik talebini karşılayan EOS M50 Mark II, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden güçlendirilmiş mobil bağlantı[i] hizmeti sunuyor. Bu özellik, fotoğraf makinesinin bir mobil cihazdan kontrol edilebilmesini sağlıyor. Böylelikle fotoğraf ve videoların sosyal medya kanallarına doğrudan yüklenmesine olanak tanıyarak, kullanıcıların zaman kaybı yaşamasını önlüyor.

İçerik oluşturucuların ihtiyacı olan güç ve esneklik

Kompakt yapıya sahip makine, dahili mikrofon aktarımıyla kolayca taşınabiliyor ve bir gimbal üzerine yerleştirilebiliyor. Böylelikle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Değişken açılı dokunmatik ekran ve hassas elektronik vizör (EVF) donanımlarıyla, kullanıcıların her açı ve pozisyonda çekimi kadrajlayabilmesine olanak tanıyor.

Sosyal medya yayın akışında öne çıkaran kalite

Dakikada 300 binden fazla hikayenin gönderildiği Instagram’da, içeriği öne çıkartmanın yolu içerik kalitesinden geçiyor. İçerik oluşturucular içeriğin görüntü kalitesini arttırmak adına ultra geniş veya sığ alan derinliğine sahip Canon’un EF-M ve EF lens serileri gibi cihazlara ihtiyaç duyuyor. EOS M50 Mark II, bu lenslerin bir montaj adaptörü ile kullanılmasına olanak tanıyor.

Fotoğraf makinesinin hızı, 24,1 megapiksel APS-C sensörü, Akıllı Otomatik modları ve Göz Algılama özelliği de içerik üreticilere fotoğrafçılıkta avantajlar sağlıyor ve sosyal medyada kaydırma yaparak içeriklere göz atanların dikkatini çeken net aksiyon çekimleri yapmayı mümkün kılıyor. Bununla birlikte kullanıcıların içeriklerinin daha fazla görüntülenmesini ve takipçi kazanmasını sağlayan sadece görsel kalite değil aynı zamanda ses kalitesidir. Canon EOS M50 Mark II, sahip olduğu 3,5 mm mikrofon portu sayesinde hevesli YouTuber’ların kusursuz ses kalitesiyle vlog’lar oluşturabilmesine yardımcı oluyor.

Vlogger’lar, blog kullanıcıları ve influencer’lar için biçilmiş kaftan olan Canon EOS M50 Mark II, çarpıcı görüntü kalitesi, akıllı özellikler ve çevrimiçi bir izleyici kitlesine gerçek zamanlı canlı yayın isteyen içerik oluşturucular için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor.