Sony’den yeni Vlog Kamerası ZV-1F

Sony, yeni vlog kamerası ZV-1F’i duyurdu. Yaratıcı güç, kullanımı kolay vlog işlevleri, gelişmiş bağlantı ve çevre dostu özelliklerle dolu olan bu kamera, çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmek isteyen vlogger’lar ve içerik oluşturucular için yeni bir başlangıç kamerası olarak öne çıkıyor. Sony’nin en son teknolojisiyle vlog için optimize edilen cep boyutundaki ZV-1F, kullanıcıların içeriği öne çıkarmasına olanak tanıyor.

ZV-1F ana özellikleri:

Selfie çekimi için sabit ultra geniş açılı 20 mm F2.0 ana lens

Öznelerin öne çıkmasını sağlamak için arka plan bokeh ve Yüz öncelikli AE

Soft Skin Effect seçeneği dahil cilt tonu optimizasyonu

Hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek hassasiyetli odaklama ve Eye AF

Video çekerken Aktif Mod (elektronik) görüntü sabitleme

Son karede en doğru ifade için Yaratıcı Görünüm ön ayarları

Yaratıcılığı geliştirmek için ağır çekim ve hızlı hareket seçenekleri

Product Showcase Setting ile kolay ürün incelemeleri

Touch Zoom ve Step Zoom işleviyle gelişmiş dokunmatik ekran özellikleri

3 kapsüllü mikrofon ve rüzgâr perdesi ile net ses kaydı

4K 30p /FHD 120p

Kolay akıllı telefon bağlantısı ile sorunsuz sosyal platform içerik gönderimi

Daha az çevresel etki için çevre dostu özellikler

Yaratıcı Gücünüzü Arttırın

ZV-1F, 20 mm ana lensi ile optimum özçekim çekimi sağlarken, geniş görüş alanı ile kullanıcıların daha fazla arka plan yakalayabilmesine olanak tanıyor. Böylelikle herhangi bir sahnede asıl konunun öne çıkmasını sağlıyor. Arka plan bokeh sunmasıyla konunun daha fazla vurgulanabilmesine veya daha yumuşak bir görünüm oluşturulabilmesine yardımcı oluyor.

Video çekerken kırışıklıkları yumuşatan ve azaltan, fotoğraflar için doğal bir cilt tonu efekti oluşturan “Soft Skin Effect” seçeneği hem video hem de fotoğraflar için en iyi optimizasyonu sunuyor. Yüz Önceliği AE, ışığın değiştiği durumlarda bile yüzlerin en uygun parlaklıkta çekilebilmesi için çekim sırasında parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. ZV-1F ayrıca hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek hassasiyetli odaklama ve Eye AF’ye sahip. Bu da otomatik odaklamanın diğer nesneler tarafından yönlendirilmeden yüz ve gözler üzerinde değişmeden sabitlenmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar, kameranın dokunmatik ekranı aracılığıyla menü üzerinde kolayca seçim yapabiliyor.

Ayrıca, Aktif Modda (elektronik) görüntü sabitleme sunmasıyla, yürürken çekilen videolarda görüntünün sabit ve pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yeni kullanıma sunulan Yaratıcı Görünüm işlevi, kullanıcılara ton, parlaklık, renk derinliği ve diğer seçeneklerle hem fotoğrafta hem de videoda istenen atmosferleri yaratmaları için önceden ayarlanmış çeşitli seçenekler sunuyor. Kullanıcıların yaratıcılıklarını geliştirmelerine yarayan 10 farklı modu ile düzenlemeye gerek kalmadan içeriğin anında paylaşılabilmesine olanak tanıyor.

ZV-1F, S&Q modu ile hem 5 kat daha yavaş hızda ağır çekim hem de 60 kat daha hızlı hiper atlama hızında hızlı çekim yapabilmesiyle istenen efektin elde edilmesini sağlıyor.

Fotoğraflara ve videoya ek olarak, mükemmel içerik yakalamada yüksek kaliteli sesin önemi yadsınamaz. ZV-1F, Yönlendirilebilir 3 Kapsüllü Mikrofonu ve rüzgâr perdesi ile rüzgârlı dış mekan koşullarında net ses kaydı ve azaltılmış gürültü sağlıyor.

Basit ve Kompakt Bir Vlogging Cihazı

ZV-1F, kullanım kolaylığını öne çıkaran tasarımı, vlogger’ların içerik yakalamaya odaklanabilmelerini ve kamerayı zorluk çekmeden sezgisel olarak kullanabilmelerini sağlıyor. 229g ağırlığı ve kompakt yapısıyla kullanıcılar gün boyunca yanlarında taşıyabiliyor. Ayrıca, yakınlaştırma yeteneği de dahil olmak üzere dokunarak değiştirilen özelliklere ve ayarlara sahip Değişken Açılı LCD dokunmatik ekranı, içgüdüsel çalıştırma imkânı sağlıyor.

Yeni vlog kamera, içerdiği Bokeh Anahtarı düğmesi kullanıcıların arka plan bokeh’i arasında hızla geçiş yapmalarına olanak tanıyarak, vurgulamak istedikleri konuyu öne çıkarmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, kullanıcıların odağı yüz ve ürünler arasında sorunsuz bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyan Ürün Vitrini ayarıyla özellikle inceleme videoları çeken kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Tüm bunlara ek olarak ZV-1F, dahilindeki otomatik zamanlayıcı ve kayıt lambası ile video içeriğinin yakalanmasını kolaylaştırıyor.

Bağlantı ve Aksesuarlar

Yeni vlog kamera ZV-1F, optimize edilmesi sayesinde akıllı telefonlarla kullanılabiliyor. Sony’nin yeni akıllı telefon uygulaması Imaging Edge Mobile Plus™, kullanıcıların Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla kameraya bağlanmasına ve görüntü ve video aktarmasına olanak tanıyor. Yakalanan içerik bir akıllı telefona kolayca aktarılabiliyor ve ardından sosyal platformlara yüklenebiliyor. Kullanıcılar, çekim sırasında veya kamerada çekim işaretlerini kullanarak sosyal medyada yayınlamak için çekimlerini işaretleyebiliyor. Ek olarak, kullanıcılar 15, 30 veya 60 saniyelik belirli klipleri kesip akıllı telefonlarına aktarabiliyor ve uzunluğu platforma uyacak şekilde düzenlemeye gerek kalmadan doğrudan sosyal medyada yayınlayabiliyor.

Imaging Edge Mobile Plus™ uygulaması kullanıcıların kameranın tarih, saat ve alan gibi birçok ayarının yanı sıra yazılım güncellemeleri ve destek kılavuzlarını kontrol etmesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar ZV-1F’i uzaktan çalıştırabiliyor, pil seviyesi ve kalan depolama kapasitesini görüntüleyebiliyor.

Kullanıcılar, ZV-1F’i yüksek kaliteli bir canlı akış cihazı olarak dahi kullanabiliyor. Uygun bir video konferans uygulaması veya benzer bir yazılımla ZV-1F, USB aracılığıyla bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlandığında yüksek performanslı bir web kamerası işlevi görüyor.

ZV-1F, yakınlaştırma, kayıt ve daha fazlasını kablosuz olarak kontrol eden ve eller serbest çekimler için mini tripod Kablosuz Uzaktan Kumandalı GP-VPT2BT Çekim Tutacağı ile uyumludur. Net ses kaydı için aksesuar pabucuna harici bir mikrofon da kolayca takılabilir.