İnceleme: Canon RF 800mm  f/11 IS STM

Canon’un aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği, 4 kademeli görüntü sabitleyici ile kompakt, hafif bir tasarıma sahip olan RF 800mm f/11 IS STM telefoto objektifini inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği, 4 kademeli görüntü sabitleyici ile kompakt, hafif bir tasarıma sahip olan RF 800mm f/11 IS STM telefoto objektifini inceledik.

Bu telefoto objektif esasında çok yeni sayılmaz, ancak ben ilk defa deneyebiliyorum. Böylesine uzun odaklı objektifler gerek ağırlıkları gerekse de büyük boyutları ile herkesin kullanımına uygun olmayabiliyor. Mesela Canon’un yine RF serisi için çıkardığı 800mm f/5.6 diyafram değerine sahip beyaz renkli telefoto objektifin ağırlığı 3140 gram iken, incelediğimiz bu objektif sadece 1260 gram. EF serisi, yani DSLR fotoğraf makineleri için uygun olan 800mm f/5.6 telefoto objektifin ağırlığı ise tam 4500 gram. Diğer objektiflerin ağırlıklarına bakıldığında incelediğimiz 800mm’lik telefoto objektifin gerçekten de çok ağır olmadığını söyleyebiliriz. Canon’un bu uzun odaklı telefoto objektifini aynasız seride yer alan EOS R6 gövdesinde kullandık. Bu gövde ile gayet uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

Tabi büyük abilerinden pek çok teknik özellikleri farklı olsa da bu objektifin en büyük avantajı kompakt bir tasarıma sahip olması ve seyahatlerde de kolayca taşınabilmesi. Objektif, pek çok sırt çantasına makinenizle birlikte sığabilecek büyüklükte. Objektif kilitli iken uzunluğu sadece 282mm.

Hazır ağırlığından ve boyutlarından bahsetmişken isterseniz diğer bazı teknik detaylarına da bakalım. Daha çok amatör ve yarı profesyonel fotoğraf severler tarafından tercih edilebilecek olan bu telefoto objektif, 95mm’lik filtre çapına sahip. RF serisi için üretilen objektif full frame, yani tam kare alanı kapsıyor, 11 eleman ve 8 gruptan oluşuyor. Diyafram değeri 11 ve bu değer sabit…

Bu değer düşük ışık koşullarında, özellikle elde fotoğraf çekerken dikkat etmenizi ve çektiğiniz fotoğrafların netliğini mutlaka kontrol etmenizi gerektiriyor. Objektifin en kısa odak mesafesi 6 metre. Bu objektifi yine Canon’un 1.4x ve 2x extenter, yani genişleticileri ile de kullanabilirsiniz. Böylece odak uzunluğu örneğin 2x entender ile 1600mm’ye çıkıyor.

Peki, bu objektifi kimler kullanabilir? Bu sorunun ilk yanıtı sanırım ortalama 20bin ile 22bin TL arasında değişen fiyatını verenler olabilir. Şaka bir yana, vahşi yaşam, kuş, doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız ve diyafram değeri sizi biraz zorlayacak olsa da belki amatör spor dallarında da yine bu telefoto objektifi sorunsuz kullanabilirsiniz.

Uzun odaklı bu objektifte 4 kademeli bir görüntü sabitleyici bulunuyor. Böylece uzak mesafelerden yüksek netlikte ve canlı görüntüler çekebilmeniz mümkün. Ancak yine uyarmakta fayda görüyorum. Görüntü sabitleyici, makine sarsıntısı nedeniyle oluşan hareket bulanıklığını önemli oranda azaltılıyor olsa da size tavsiyem bu objektifi kullanırken bir tripod ya da en azından bir monopod kullanmanız…

Az önce de söylediğim gibi mevcut EF telefoto lensleriyle kıyaslandığında önemli ölçüde daha küçük ve hafif olan bu objektif, geri çekilebilir bir tasarıma sahip. Objektifi kullanmak için gövdesinin altında yer alan kilit mekanizmasını açmanız ve objektifi kullanım mesafesine getirmeniz gerekiyor. Objektif açıldığında, yani kullanımda ise uzunluğu yaklaşık 352mm oluyor. Açılır kapanır bu özelliği sayesinde fotoğraf çantalarında da nispeten az yer kaplıyor.

Objektifte kullanılan STM teknolojisi sayesinde son derece sessiz ve hızlı bir şekilde netlik yapılabiliyor. Lensin netlik yaparken çıkardığı motor sesi asgari düzeyde olması sebebiyle video çekimlerinde de kullanılabiliyor. RF 800mm’de kullanılan “Lens Kontrol Halkası” sayesinde fotoğraf tutkunları Tv / poz telafisi / ISO / AF gibi ayarları da üzerinde doğrudan ve hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorlar.