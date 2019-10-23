İnceleme: Epson EcoTank L850

Fotoğraf baskısı söz konusu olduğunda her zaman ürettiği kaliteli yazıcılarla söz sahibi olan Epson’un EcoTank serisinde yer alan L850 modelini inceledik. Kullanışlı bir LCD ekrana sahip, 6 renk mürekkepli L850 çok işlevli bir A4 yazıcı. Hem yazıcı hem de tarayıcı olarak kullanılabilen bu model, bilgisayarsız fotoğraf baskısı da alabiliyor.

Düşük baskı maliyeti…

L850, Epson kalitesinde fotoğraf baskısını düşük maliyetle verebilen gelişmiş bir model. Kişisel ev kullanımı ve daha fazla baskı alabilecek küçük boy işletmeler için de ideal olabilecek bir model olan L850, baskı başına düşük bir maliyet sağlıyor. Verilen bilgilere göre her bir mürekkep şişesi seti ile 1900 adede kadar 10x15cm boyutlarında fotoğraf baskısı alınabiliyor. 10x15cm fotoğraf baskısını da yaklaşık 15 saniyede yapıyor.

6 renkli mürekkep seti

6 renkli mürekkep (70ml) kullanan yazıcının tank ünitesi ilk kullanımda ve sonrasında da oldukça kolay dolduruluyor. Kullanılan mürekkep renkleri ise şunlar: Siyah, Cyan, Açık Cyan, Sarı, Macenta ve Açık Macenta. Hemen şunu da belirtelim. Orijinal olmayan mürekkepler ve sonradan eklenen tanklar bildiğiniz gibi çoğu zaman yazıcının arızalanmasına ve kaliteli olmayan baskılar almanıza neden oluyor. Bu yüzden EcoTank serisi daha uygun maliyetlerle çok daha fazla baskı almanız için tasarlanmış.

Bilgisayarsız baskı

L850, bilgisayarsız da kullanılabilen bir yazıcı. İsterseniz hafıza kartlarından veya PictBridge kullanan makinelerden de düşük maliyetli ve kolay baskı alabilirsiniz. Bu özellik çoğu zaman hızlı baskılar almak için oldukça işe yarıyor. Kullandığınız cihazdan çıkarıp, L850 kart okuyucusuna taktığınız hafıza kartlarından dilediğiniz gibi baskı yapabilirsiniz. Yazıcı üzerinde yer alan dokunmatik 6.9cm büyüklüğündeki LCD ekrandan fotoğraflarınızı seçebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. L850 bu özelliği ile pek çok etkinlikte bilgisayar kullanımına gerek olmadan baskı alınması sayesinde de tercih edilebilir. Epson Micro Piezo baskı kafası teknolojisinin kullanıldığı L850 baskı kalitesinde de tutarlılık sağlıyor.

CD/DVD baskısı gibi gelişmiş pek çok fonksiyonu da barındıran L850, tarama işlerini de kolayca halledebileceğiniz bir model. Tabi hemen hatırlatalım, sadece opak malzemeleri tarayabilirsiniz.

Kolay kurulum

Kurulum aşaması, mürekkeplerin doldurulması bir seferlik biraz zaman alabiliyor. Ancak kurulum aşaması sorunsuzca ve gayet kolay yapılıyor. Epson orijinal mürekkep şişeleri, açıklayıcı etiketleri ve damlatmayan nozülleri ile mürekkep tankının doldurulmasını kolaylaştırıyor. Yani bu yazıcıyı çok fazla tecrübesi olmayan kullanıcılar bile yönergeleri takip ederek kolayca kurabilir.